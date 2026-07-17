El enigma del sueño largo: ¿por qué dormir demasiado podría advertir sobre el Alzheimer?

Un estudio de UT Health San Antonio encontró que dormir nueve o más horas por noche se asocia con niveles elevados de p-tau181, una proteína ligada al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir de forma habitual nueve o 10 horas por noche se asoció con niveles más altos de p-tau181, una proteína vinculada al Alzheimer, en un estudio de UT Health San Antonio que sugiere que el sueño prolongado podría funcionar como una señal temprana de procesos neurodegenerativos, aunque no demuestra que cause la enfermedad.

El trabajo analizó a 2.410 participantes del Framingham Heart Study, con una edad promedio de 70 años y un 55,2% de mujeres. Según UT Health San Antonio, la asociación apareció a partir de ocho horas y media a nueve horas de sueño por noche y se intensificó con mayor claridad por encima de 10 horas.

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La investigación se publicó en Alzheimer’s & Dementia, la revista de la Asociación de Alzheimer. Su autora principal y de correspondencia es Vanessa M. Young, investigadora posdoctoral del Glenn Biggs Institute for Alzheimer’s and Neurodegenerative Diseases.

El análisis consideró factores como edad, depresión, apnea del sueño, función renal y genética, y el vínculo se mantuvo tras los ajustes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A mucha gente le preocupa si sus hábitos de sueño están afectando la salud de su cerebro”, dijo Young. “Como esta es una fotografía de un momento y no un estudio de largo plazo, no podemos decir que dormir mucho cause Alzheimer, pero los hallazgos sugieren que puede valer la pena vigilarlo, y que dormir más no siempre es mejor para la salud cerebral”.

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La relación apareció con una proteína y no con los otros biomarcadores medidos

El estudio evaluó la duración del sueño declarada por los propios participantes y la relacionó con biomarcadores sanguíneos asociados con Alzheimer y neurodegeneración. El vínculo más sólido se observó con p-tau181, una forma modificada de la proteína tau que constituye una marca biológica de la enfermedad y que hoy puede detectarse en sangre.

Los investigadores también examinaron otras tres proteínas vinculadas con daño de células cerebrales y neurodegeneración. En esos casos, la relación con la duración del sueño desapareció cuando se incorporó la función renal al análisis, mientras que p-tau181 mantuvo la asociación, lo que apunta a una posible especificidad con procesos relacionados con Alzheimer.

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Para llegar a ese resultado, el equipo aplicó un modelo no lineal. Esa estrategia permitió captar una relación curva, no recta, entre horas de sueño y biomarcadores, es decir, un patrón en el que la intensidad del vínculo cambia según cuánto duerme una persona.

Los resultados identifican el sueño prolongado como un posible marcador conductual de riesgo, útil para conversar sobre salud cerebral con un profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En concreto, los científicos utilizaron splines cúbicos restringidos, una técnica frecuente en análisis de regresión para modelar relaciones no lineales entre un factor continuo y una variable objetivo. Young explicó a la publicación que ese enfoque era central para no perder el patrón que escondían los datos: “Cuando se fuerza una línea recta sobre datos que se curvan, se pierde por completo la historia. Sabíamos por la bibliografía existente que la relación entre el sueño y estos biomarcadores difícilmente sería simple, y eso fue exactamente lo que encontramos”.

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El análisis ajustó por edad, depresión, apnea del sueño y genética

La asociación entre sueño prolongado y p-tau181 se mantuvo después de ajustar por múltiples factores de salud. Entre ellos estuvieron la edad, el sexo, la apnea del sueño, la depresión, la función renal y el genotipo de apolipoproteína E ε4, una variante genética común asociada con mayor riesgo de Alzheimer de inicio tardío y enfermedad cardiovascular.

Los participantes pertenecen al Framingham Heart Study, una cohorte comunitaria en curso de residentes de Framingham, Massachusetts, dirigida por el National Heart, Lung, and Blood Institute de los National Institutes of Health de Estados Unidos. Ese diseño ofreció a los investigadores una base amplia y bien caracterizada para estudiar hasta cuatro biomarcadores sanguíneos al mismo tiempo.

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La investigación aporta evidencia sobre la importancia de considerar la duración del sueño en la evaluación del riesgo de Alzheimer, especialmente en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo sigue una investigación similar de 2025, en la que dormir nueve horas o más por noche se había asociado con peor rendimiento cognitivo, sobre todo en personas con depresión. El nuevo estudio avanzó un paso más al incorporar múltiples factores de salud y al examinar marcadores sanguíneos implicados en Alzheimer y neurodegeneración.

La pregunta de fondo tiene escala global. El estudio recuerda que la demencia afecta a 57 millones de personas en el mundo y que el Alzheimer representa entre 60% y 70% de los casos.

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Los autores sostuvieron que sus resultados “identifican el sueño prolongado como un posible marcador conductual de p-tau181 elevado, con implicaciones para la evaluación de riesgo que justifican validación prospectiva”. En términos prácticos, Young señaló que si una persona suele dormir entre nueve y 10 horas o más cada noche, puede ser útil comentarlo con su médico como punto de partida para hablar sobre la calidad del sueño y la salud cerebral general.