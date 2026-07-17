Un operativo deja 50 detenidos en uno de los sectores más concurridos de Quito

Imagen referencial. Operativos policiales.

Una intervención de gran escala desplegada por varias instituciones del Estado en el centro-norte de Quito dejó al descubierto, en una sola jornada, distintos frentes de actividad ilícita que iban desde la circulación de armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización hasta la comercialización de licor de presunto contrabando y la presencia de vehículos reportados como robados. El operativo concluyó con 50 personas detenidas y la clausura de cuatro establecimientos en el sector de La Mariscal, una de las zonas comerciales y de entretenimiento más concurridas de la capital ecuatoriana.

La operación fue ejecutada durante la noche del jueves 16 de julio y sus resultados fueron presentados este viernes por las autoridades. En el despliegue participaron efectivos de la Policía Nacional, funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y otras dependencias municipales, que realizaron inspecciones simultáneas en calles, locales comerciales y vehículos.

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El balance oficial señala que 30 de las personas retenidas no portaban documentación que acreditara su permanencia regular en el país. Estos ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para verificar su situación migratoria y determinar las acciones administrativas correspondientes.

IMAGEN REFERENCIAL. Hubo 50 detenidos en total. (Captura de pantalla)

Las otras 20 personas fueron aprehendidas por presuntos delitos relacionados con la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y con la posible vinculación a vehículos que mantenían reportes de robo. Los casos quedaron en manos de la Fiscalía y de las unidades investigativas de la Policía para el desarrollo de las diligencias judiciales.

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Durante las intervenciones, los uniformados incautaron cuatro fusiles y varias armas blancas, evidencias que serán sometidas a pericias para establecer su origen, determinar si estuvieron involucradas en otros hechos delictivos e identificar a sus propietarios o responsables de su posesión. También se decomisaron distintas cantidades de droga, aunque las autoridades no precisaron el peso ni el tipo de sustancias encontradas.

Uno de los resultados que destacó la Policía fue la recuperación de seis vehículos y seis motocicletas que constaban como robados en los registros institucionales. Además, otras 14 motocicletas fueron retenidas mientras se verificaba la autenticidad de su documentación y la información correspondiente a sus números de motor y chasis.

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Los automotores recuperados permanecerán bajo custodia mientras concluyen las pericias técnicas y judiciales previas a su devolución a los propietarios. Las investigaciones también buscan establecer si estos vehículos fueron utilizados para facilitar actividades de organizaciones delictivas o para cometer otros delitos dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

Vista panorámica de la ciudad de Quito. EFE/Chema Moya/Archivo

La intervención incluyó controles sobre mercancías de origen extranjero. Personal del Servicio Nacional de Aduana detectó bebidas alcohólicas que presuntamente ingresaron al país sin cumplir los procedimientos legales de importación. Entre los productos decomisados figuraban cervezas colombianas y botellas de whisky que no presentaban sellos tributarios ni etiquetas oficiales exigidas para su comercialización en Ecuador.

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Las autoridades aduaneras señalaron que este tipo de controles busca frenar el comercio informal de bebidas alcohólicas, una actividad que no solo representa pérdidas para la recaudación fiscal, sino que también dificulta la trazabilidad de los productos que llegan al consumidor.

Paralelamente, la Agencia Metropolitana de Control inspeccionó establecimientos de la zona y dispuso la clausura de cuatro locales por incumplimientos a la normativa municipal. Entre las irregularidades identificadas constaban la ausencia de permisos para operar actividades turísticas, deficiencias en las condiciones de salubridad y reincidencia en infracciones administrativas previamente sancionadas.

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Funcionarios municipales indicaron además que algunos establecimientos habrían retirado sellos de clausura colocados en operativos anteriores para continuar funcionando, una conducta que puede generar nuevas sanciones y procesos administrativos.

La Mariscal concentra una importante actividad turística, gastronómica y de entretenimiento nocturno, razón por la que periódicamente es objeto de operativos interinstitucionales destinados a controlar el funcionamiento de locales comerciales y reducir delitos como el microtráfico, la receptación de bienes robados, el porte ilegal de armas y otras economías ilícitas.

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