La alegría de Franco Colapinto tras protagonizar una de sus mejores prácticas en Alpine: “Fue un gran día”

Franco Colapinto cerró una promisoria jornada de inicio en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El argentino completó una sólida actuación en el primer día de actividad en el mítico trazado de Spa-Francorchamps al finalizar en ambas prácticas por delante de su compañero Pierre Gasly, quien incluso protagonizó un fuerte accidente en la FP2. El pilarense finalizó 15° en la FP1, pero mostró lo mejor en la segunda tanda del día: finalizó 7° y fue el “mejor del resto”.

Una vez terminada la actividad en la pista, el joven de 23 años habló en la rueda de prensa y brindó su punto de vista sobre el rendimiento del equipo durante el viernes. “Fue una buena sesión y un gran día en general. Me sentí un poco más cómodo al principio y estuvo competitivo. Mejor que las últimas dos carreras. Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y pusieron el auto en una ventana en la que podemos laburar mejor y extraer más potencial. En ese lado, contento. Obvio que hay que seguir trabajando y seguir mejorando, no estamos donde queremos estar”, destacó en diálogo con ESPN.

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En esta misma línea, luego de varias carreras en las que Alpine fue ampliamente superado por Racing Bulls y, en menor medida, por Audi, Colapinto se mostró conforme con el rendimiento en el primer día de actividad: “Hay mucho por mejorar en el auto. Fue un buen paso. Hay que seguir así. Vamos a trabajar hoy en la noche para encontrar algo más en el auto y ojalá dar un paso más. A laburar e intentar avanzar un poco más. Fue un buen día. Viniendo de los últimos dos findes que nos costó un poco más, fue un buen paso. Las condiciones más frías nos ayuda a estar un poco más competitivos”.

*La gran vuelta de Colapinto en la FP2 para quedar séptimo

En la primera sesión del fin de semana en Bélgica, Colapinto culminó 15° con un tiempo récord de 1:49.403. Esto le permitió ubicarse por delante de Gasly, que quedó 17°, a 0.309 con un registro de 1:49.712. El pilarense completó un total de 22 giros.

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Colapinto marcó el ritmo de Alpine en la FP2. Luego de registrar buenos tiempos con gomas medias, Franco completó un registro sublime de 1:47.147 para escalar al séptimo lugar y quedar a 1.203 del tiempo de cima que registró Andrea Kimi Antonelli (1:45.944). La marca de su compañero Gasly con neumáticos rojos fue poco más de dos décimas más lento, aunque este tiempo fue anulado por superar los límites de pista en Eau Rouge.

Tras esto, el corredor francés protagonizó un fuerte accidente cerca del cierre de la sesión. El francés regresó a pista con gomas medias —al igual que Colapinto— para el cierre de la tanda y, en su primer intento rápido con esos compuestos, se despistó a la salida de las eses de la curva 13, en el segundo sector.

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Gasly intentó corregir el auto en más de una oportunidad, pero se salió de la pista a alta velocidad, cruzó la leca e impactó contra el muro de una zona de seguridad. “De repente, perdí el control por completo. Debí de haber perdido la tracción trasera”, dijo por la radio del equipo. El Alpine terminó con daños en la parte trasera: el alerón se desprendió por completo y se rompió la suspensión trasera derecha.

La actividad en el mítico trazado de Spa-Francorchamps continuará el sábado desde las 07.30 (hora argentina) con los últimos entrenamientos libres. A las 11.00 dará inicio la sesión de clasificación para delimitar la grilla de salida para la carrera del domingo, que comenzará a las 10.00. La atracción principal del Gran Premio de Bélgica contará con un total de 44 vueltas.

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