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La tradición de los recientes títulos que repetirá la selección argentina en la última conferencia de prensa de Lionel Scaloni antes de la final del Mundial

El entrenador estará acompañado por el Dibu Martínez en la atención a la prensa de este viernes, algo que sucedió en las anteriores cuatro coronaciones

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Emiliano Dibu Martínez y Lionel Scaloni en la última conferencia de prensa antes de la Copa América 2024 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Emiliano Dibu Martínez y Lionel Scaloni en la última conferencia de prensa antes de la Copa América 2024 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

(Enviado especial a Estados Unidos) Las tradiciones se respetan. O al menos así parece pensar el equipo argentino. La última conferencia de prensa antes de la final del Mundial que la Albiceleste afrontará el próximo domingo tendrá al entrenador Lionel Scaloni acompañado por Emiliano Martínez, algo que sucedió en las últimas cuatro coronaciones.

La FIFA realizará este viernes 17 de julio la última atención a le prensa formal antes del partido. España tendrá la presentación del entrenador Luis de la Fuente junto con el mediocampista Rodri Hernández en el primer turno (19.30 de Argentina). Luego, desde las 20.35, Scaloni se enfrentará a los medios con el Dibu Martínez. Ambos eventos se llevarán a cabo en el Javits Center de New York.

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El guardametas de 33 años apareció en julio del 2021 en la sala de prensa antes de la final contra Brasil en el Maracaná, en la que sería la primera coronación de la era Scaloni en la Copa América 2021 que cortó con 28 años de sequía para la Albiceleste.

Dibu otra vez acompañó al director técnico de la Albiceleste en la previa a la definición de la Finalissima contra Italia, competencia que puso cara a cara al mejor de Sudamérica contra el vigente campeón de Europa. En Wembley, la Scaloneta dio una gran muetra de fútbol al imponerse por 3-0 con los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

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El Dibu Martínez, el encargo de hablar con la prensa en la previa a la final de Qatar 2022 (REUTERS/Gareth Bumstead)
El Dibu Martínez, el encargo de hablar con la prensa en la previa a la final de Qatar 2022 (REUTERS/Gareth Bumstead)

Esta “costumbre” se prolongó a la siguiente definición que tuvo el conjunto albiceleste. En el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, en la previa a la final del Mundial 2022, volvieron a decir presente el director técnico nacional y el portero del Aston Villa. Justamente el Dibu terminó siendo una de las principales figuras de la definición ante Francia al contenerle un mano a mano clave a Randal Kolo Muani y luego detener el penal de Kingsley Coman (Aurélien Tchouaméni desvió su remate por encima del travesaño tras las maniobras de distracción del arquero surgido de la cantera de Independiente).

En la antesala de la definición de la Copa América de Estados Unidos 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami ante Colombia, la imagen se volvió a repetir. El portero y el entrenador, ambos con una reversión de una campera de 1994, se sentaron en la conferencia de prensa para dialogar con los periodistas. El resultado nuevamente fue favorable para los argentinos, que lograron el bicampeonato gracias a un tanto de Lautaro Martínez en tiempo suplementario.

Y, como no podía ser de otra manera, la fórmula se repetirá este viernes 17 de julio en la última atención a le prensa formal antes del partido. Lionel Scaloni se enfrentará a los medios con el Dibu Martínez en el Javits Center de New York. La final contra España, vigente campeón de Europa, será el domingo, desde las 16.

Argentina, en su afán de retener la corona mundial, debió afrontar un camino sinuoso hasta la definición de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Scaloneta tuvo un andar perfecto dentro del Grupo J, al vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En 16avos superó 3-2 en tiempo suplementario a Cabo Verde, en octavos doblegó 3-2 a Egipto, en cuartos triunfó 3-1 en tiempo suplementario contra Suiza y en semifinales sacó a Inglaterra por 2-1.

España, por su parte, inició de menor a mayor en el Mundial. Tras debutar con un 0-0 ante Cabo Verde, luego hilvanó dos victorias en fila para quedarse con el primer puesto del Grupo H: 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 contra Uruguay. En 16avos goleó 3-0 a Austria, en octavos venció 1-0 a Portugal, en cuartos derrotó 2-1 a Bélgica y en semifinales superó 2-0 a Francia.

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