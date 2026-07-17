Economía

El mercado automotor sigue frenado y en lo que va de julio las ventas de autos 0 km caen más de 30%

Aunque hay expectativas para el segundo semestre, las automotrices ya normalizan que el año registrará una caída de patentamientos cercana al 10%

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El mercado automotor sigue mostrando una fuerte retracción respecto del año pasado. Según los datos oficiales registrados hasta el jueves 16, se registraron 16.624 operaciones de altas de patentes de automóviles 0 km, una cifra que equivale a una caída del 31,5% interanual y de 11,3% si se la compara con los números de junio.

Existen dos atenuantes para este resultado parcial negativo. El primero es que las ventas a mitad de período muestran el mercado y su movimiento natural sin las ofertas y bonificaciones que suelen aparecer en las dos semanas finales. El segundo es que en julio hubo dos feriados contra uno del año pasado. Y ambos ya pasaron, con lo cual la medida de mitad de mes no equivale a la mitad de días para registrar operaciones.

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Sin embargo, si la caída de patentamientos llega a ser mayor al 30% como se está registrando actualmente, no habrá manera de justificar el resultado por más que haya habido un día menos de ventas en las concesionarias.

“El mes viene parecido a lo que está sucediendo este año, hoy vemos que tendremos un mercado de entre 530.000 y 580.000 autos en 2026. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, pero un mercado de esa magnitud es normal. Está bien”, dijo este jueves por la noche el presidente de Stellantis, Martín Zuppi, durante el lanzamiento de Leapmotor en Argentina.

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La referencia de mitad de mes suele ser relativa cuando las ventas arrojan resultados negativos, porque las marcas suelen impulsar operaciones sobre fin de mes con bonificaciones y descuentos adicionales. (Freepik)
La referencia de mitad de mes suele ser relativa cuando las ventas arrojan resultados negativos, porque las marcas suelen impulsar operaciones sobre fin de mes con bonificaciones y descuentos adicionales. (Freepik)

Cuando el empresario mencionó 530.000 o 580.000 autos no está refiriéndose al total del mercado, que está compuesto también por camiones y buses pesados e incluso maquinaria agrícola, y que totalizaron 612.000 unidades en 2025. La referencia que toman las automotrices es la del mercado de autos de pasajeros (hatchback, sedanes y SUV) y vehículos comerciales livianos (pickups, furgones y vans), que son los que se venden a los usuarios particulares, y que en 2025 alcanzaron las 579.403 unidades tras 12 meses de operaciones.

Sin embargo, la caída de patentamientos no es uniforme ni transversal a todas las marcas y modelos. Algunos están sintiendo más fuertemente la contracción de ventas en las primeras dos semanas de julio.

Toyota lidera con 3.297 unidades, cuando al promediar julio había registrado 5.338 autos, es decir que tiene una caída de ventas del 38,2%. Volkswagen está en una posición similar, aunque mantiene el segundo lugar en patentamientos del mes, sus 2.072 unidades actuales contrastan con las 3.360 del año anterior y representan una baja del 38,3%.

Sin embargo, y aunque otras marcas como Fiat o Peugeot tengan diferencias aún mayores, pero Ford, por ejemplo, apenas haya bajado un 5,2%, siempre hay que considerar que las ventas suelen modificarse fuertemente en la semana final de cada mes, cuando dependiendo de los números de unos y otros, se suelen generar inyecciones de autos al mercado que cambian algunos números sustancialmente.

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A mitad de mes, detrás de Toyota y Volkswagen están Ford con 1.638 unidades, seguida por Fiat con 1.512 y Chevrolet con 1.441. Luego aparece Renault con 921, despegada del resto, porque Mercedes-Benz está en séptimo lugar con 615 autos, BYD es octava con 538, Peugeot novena con 536 y Citroën décima con 527.

Entre los modelos, el mes está liderado por la pickup Toyota Hilux con 1.338 matriculaciones, por delante de otra pickup, la Ford Ranger, que suma 647 unidades, y por otro Ford, Territory, que está en 624. El sorprendente Toyota Yaris Cross está cuarto incluso por delante de los autos particulares compactos con 608 patentamientos, el Fiat Cronos es quinto con 523, la pickup Volkswagen Amarok sexta con 496, el Toyota Yaris sigue con 468 autos, el Volkswagen Tera con 432, el Toyota Corolla Cross tiene 363 y el Chevrolet Onix es el décimo modelo más vendido con 355 unidades.

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