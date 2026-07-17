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La curiosa reacción de una participante de Gran Hermano al enterarse de que Paraguay no jugará la final del Mundial

El anuncio de Santiago del Moro tomó por sorpresa a la casa, mientras crece la expectativa por el partido decisivo del domingo

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Santiago Del Moro anunció a los participantes la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España

Una noticia dentro de la casa más observada del país generó desconcierto y sorpresa entre los participantes. Steffy “Campanita” Pereira, una de las figuras más carismáticas de Gran Hermano Generación Dorada, se enteró en vivo de que Paraguay no disputará la final del Mundial 2026 y su reacción, tanto espontánea como emotiva, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la jornada.

El anuncio, realizado por Santiago del Moro durante una intervención especial, no solo descolocó a la joven, sino que también sirvió para revelar las expectativas y emociones de los demás concursantes con respecto al desenlace futbolístico del año.

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La comunicación entre el conductor y los habitantes de la casa se dio en un clima de creciente tensión, a pocos días de la esperada final del mundo. El conductor del ciclo, fiel a su estilo, inició la charla con un anticipo: “Chicos, les cuento una cosa”, lo que bastó para captar la atención de todos. Steffy, siempre alerta, respondió rápidamente: “¿Qué?”. La breve conversación derivó en la pregunta central de la noche: “¿Contra quién creen que es la final del mundo?”. Entre conjeturas y apuestas, los participantes intentaron adivinar los equipos finalistas.

Las respuestas no tardaron en llegar: primero mencionaron a Francia, luego Noruega, Alemania y Grecia. Ninguna fue correcta. Steffy insistió, manteniendo la esperanza de escuchar el nombre de Paraguay o, al menos, de Brasil. Su ilusión quedó plasmada en una de las frases más sinceras de la jornada: “Amado, pensé que podía estar Paraguay o Brasil. Pensé, tuve mi esperanza hasta este momento, amado”.

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En el festejo del gol de Enzo Fernández en el partido por el pase a la final de la Copa del mundo, la casa del reality estuvo a punto de vivir un accidente ante la eufórica celebración de sus participantes (Gran Hermano Gen eración Dorada - Telefe)

La reacción de Steffy sintetizó el sentir de muchos seguidores del fútbol sudamericano. Su sorpresa no solo mostró desconocimiento del cuadro de la competencia, sino también el deseo compartido de ver a un país vecino llegar a la instancia máxima. El conductor, con tono comprensivo, respondió: “Son las reglas del fútbol, las leyes del fútbol, digamos. Igual, Paraguay hizo muy buen papel”.

Este intercambio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, expuso la carga emocional que el certamen genera incluso en quienes están aislados de la actualidad deportiva. Steffy, al igual que otros participantes, expresó su apoyo. La empatía de Del Moro cerró ese momento con una mención especial: “Le fue muy bien y la verdad que un abrazo a nuestros hermanos paraguayos. Todo nuestro amor”.

Tras el desconcierto inicial, Del Moro confirmó lo que muchos esperaban: “La final del mundo es Argentina-España, próximo domingo”. Los aplausos y la exclamación “Qué final” marcaron el clima dentro de la casa. La noticia fue recibida con entusiasmo, aunque el asombro por la ausencia de Francia y otros candidatos europeos también quedó en evidencia.

La expectativa por el partido creció al instante. Los participantes, especialmente los fanáticos de la Selección Argentina, comenzaron a hacer cábalas y a planificar cómo vivirán ese momento, sabiendo que podrán ver la definición del torneo en tiempo real. La oportunidad de presenciar la final, a pesar del encierro, generó un clima de fiesta anticipada y de nerviosismo compartido.

El inesperado susto en Gran Hermano en medio del partido de Argentina contra Inglaterra
La tensión es palpable en la casa de Gran Hermano los días que juega la Selección

Otro de los aspectos que despertó curiosidad y entusiasmo dentro de Gran Hermano fue la noticia sobre el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026. Cinzia Francischiello preguntó a Del Moro sobre la posibilidad de ver el espectáculo, subrayando el carácter inédito del evento: “Que es algo inédito, primera vez en la historia que se hace en la final del mundial”.

Según la información leída por los participantes en las pantallas del estadio, la presentación incluiría a figuras como Gustavo Dudamel, Coldplay, Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber. Para Cinzia, la participación de Dudamel, director de orquesta venezolano, representó una alegría especial: “Gustavo Dudamel, que para mí es un súper orgullo”.

Del Moro no confirmó detalles precisos sobre el show, pero sí mencionó que la duración prevista sería de media hora, en lugar de los veinte minutos inicialmente anunciados. La expectativa por el espectáculo sumó un nuevo elemento de interés al evento deportivo y acentuó el clima de anticipación entre los concursantes.

Cabe recordar que la pasión por el fútbol se vivió con intensidad en la casa durante el partido que le dio a Argentina el pase a la final. Los concursantes se reunieron en el living, atentos a cada jugada, compartiendo nervios y cábalas. El momento de mayor tensión llegó cuando Enzo Fernández marcó el gol del empate, desatando la alegría colectiva.

En medio de los festejos, Emanuel Di Gioia se abalanzó sobre la mesa ratona y rompió una jarra de vidrio. Los fragmentos causaron preocupación, ya que algunos cayeron sobre él, pero el episodio no pasó a mayores. Ni Emanuel ni sus compañeros necesitaron atención médica, aunque la escena se viralizó rápidamente y se transformó en uno de los hechos más comentados en redes.

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