Qué pasa si dejas el cargador del celular enchufado toda la noche

Dejar el cargador enchufado toda la noche tiene consecuencias distintas según si hay un celular conectado o no. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador del celular enchufado toda la noche es un hábito popular, pero sus consecuencias varían según si hay un dispositivo conectado o no.

Desde el consumo de energía fantasma hasta el deterioro acelerado de la batería, ese gesto cotidiano tiene un costo real sobre los equipos y sobre la factura eléctrica.

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Qué pasa si se deja el cargador enchufado sin celular conectado

Cuando el cargador permanece conectado al tomacorriente sin ningún dispositivo al otro extremo, no deja de consumir energía.

Un cargador conectado al tomacorriente sin dispositivo sigue consumiendo energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bebat, organización medioambiental belga, señala que ese consumo en espera es muy inferior al de un televisor en modo standby, pero existe y se acumula.

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Anker, empresa especializada en baterías, explica que los componentes internos del adaptador permanecen en un estado de baja potencia aunque no haya nada conectado.

El problema no es solo energético. No todos los cargadores se fabrican bajo los mismos estándares: los certificados incluyen protección contra el sobrecalentamiento, la sobrecorriente y las fluctuaciones de voltaje, según Anker.

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No todos los cargadores cumplen los mismos estándares de fabricación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adaptador sin esas certificaciones conectado toda la noche representa un riesgo que se puede evitar con un simple gesto.

Bebat identifica dos señales de alerta que obligan a actuar de inmediato: si el cargador se calienta mientras está enchufado sin ningún dispositivo conectado, puede indicar un defecto interno y lo recomendable es reemplazarlo; si solo el cable o el conector se calientan durante la carga, conviene sustituirlos por unos de mayor calidad o, al menos, desconectar el cargador en cuanto termine la carga.

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Un adaptador sin certificaciones enchufado de noche es un riesgo evitable. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué pasa con la batería cuando el celular carga toda la noche

Los celulares actuales detienen el flujo de energía al llegar al 100%, pero eso no significa que pasar horas enchufado sea inocuo.

Los ingenieros de Xiaomi advierten que permanecer conectados durante muchas horas genera calor y microciclos de recarga que aceleran el deterioro de la batería.

Isidor Buchmann, de la plataforma especializada Battery University, y el fabricante Honor coinciden en que la alternativa más saludable son las cargas cortas y frecuentes a lo largo del día, incluso en porcentajes pequeños.

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Que el celular deje de cargarse al llegar al 100% no lo hace inmune a las horas de más enchufado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese hábito reduce el desgaste a largo plazo de forma más eficaz que una carga nocturna completa.

Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia, señala:

“Las baterías modernas están diseñadas para durar varios años, pero su degradación depende en gran medida de los hábitos de carga del usuario. Evitar el calor excesivo y los ciclos completos de descarga es una de las mejores formas de protegerlas”.

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Cinco hábitos para cuidar el cargador y prolongar su vida útil

El blog de la comunidad de usuarios de Samsung identifica los siguientes cinco hábitos clave para preservar el cargador:

Conectarlo a una regleta con fusible en lugar de directamente al enchufe, lo que protege tanto el cargador como el celular ante una subida de tensión.

Evitar ubicarlo en lugares con calor excesivo o frío extremo, dado que el proceso de carga ya genera calor adicional.

El cargador original del dispositivo no es un detalle menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerlo alejado de zonas húmedas como la cocina o el baño.

No enrollar el cable alrededor del cargador al guardarlo, porque esa presión repetida puede romperlo.

Desconectarlo del enchufe cuando no se usa, ya que la tensión sostenida deteriora sus componentes internos con el tiempo.

En cuanto al celular, usar el cargador original del dispositivo también marca la diferencia.

“Los cargadores genéricos no siempre regulan adecuadamente el voltaje, lo que puede provocar picos de corriente y afectar el rendimiento de la batería”, advirtió Xiaomi.

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Además, la misma compañía señala que las actualizaciones del sistema operativo suelen incluir mejoras en la gestión energética que optimizan el consumo de batería, por lo que mantener el software al día es parte del cuidado del equipo.