Carlos Tenorio cuestionó a la FEF y pidió un proyecto deportivo antes de elegir al nuevo técnico de Ecuador

Carlos Tenorio, ex jugador de la selección de Ecuador

Antes que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) designe al entrenador que reemplazará a Sebastián Beccacece al frente de la selección nacional, el exdelantero Carlos Tenorio planteó que el principal desafío del organismo no pasa por encontrar un nuevo director técnico, sino por definir un proyecto deportivo de largo plazo. Para quien integró la generación que llevó a Ecuador a sus primeros éxitos mundialistas, el problema de la Tri es estructural y antecede al cuerpo técnico que condujo al equipo en el Mundial de 2026.

“Nunca hubo un proyecto y una línea clara de lo que se quería”, afirmó Tenorio al analizar el presente de la selección ecuatoriana, una declaración con la que cuestionó la gestión deportiva de la Federación y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el rumbo del fútbol nacional tras la eliminación en la Copa del Mundo.

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La reflexión del exseleccionado llega en un momento clave para la FEF. Luego de la derrota por 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, la Federación dio por terminado el ciclo de Sebastián Beccacece y comenzó el proceso para elegir a un nuevo entrenador, con el objetivo de preparar el siguiente período competitivo de la selección.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, se marcha del campo tras la eliminación ante México, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Sin embargo, Tenorio considera que el cambio de técnico no resolverá por sí solo los problemas del combinado nacional. A su juicio, la dirigencia ha administrado la selección sin un plan deportivo claramente definido, lo que ha impedido consolidar una identidad futbolística y una metodología que trascienda los nombres de los entrenadores.

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“Si no hay un proyecto, tampoco hay fracaso”, sostuvo el exgoleador, al señalar que resulta imposible evaluar con criterios objetivos el desempeño de un cuerpo técnico cuando la institución nunca estableció metas, plazos ni una visión integral para el desarrollo de las selecciones nacionales.

Para Tenorio, la responsabilidad principal recae sobre la dirigencia de la FEF, encargada de diseñar la política deportiva del fútbol ecuatoriano. Según explicó, la contratación del próximo seleccionador debería producirse únicamente después de definir qué modelo de juego pretende desarrollar el país y cómo se articulará el trabajo entre la selección absoluta y las categorías formativas.

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“El seleccionador que tiene que venir a dirigir nuestra Selección tiene que ser cuando la Federación muestre un proyecto de qué busca”, manifestó.

El entrenador Sebastián Beccacece da una arenga a los jugadores de la selección de fútbol de Ecuador tras el empate con Curazao.

El exfutbolista también cuestionó que el análisis posterior al Mundial se concentre únicamente en el rendimiento de los jugadores o del entrenador. En su criterio, el debate debe ampliarse hacia la gestión institucional, pues considera que las clasificaciones mundialistas obtenidas por Ecuador durante las últimas décadas respondieron principalmente a generaciones de futbolistas con alto nivel competitivo y no necesariamente a un proceso deportivo sostenido desde la Federación.

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Dentro de ese diagnóstico también abordó uno de los temas más discutidos tras la eliminación: la falta de eficacia ofensiva de la Tri. Tenorio rechazó la idea de que Ecuador atraviese una escasez de delanteros y sostuvo que el país continúa formando jugadores con condiciones para competir al máximo nivel, aunque, según dijo, hace falta un sistema más amplio para detectarlos y desarrollarlos.

“El país tiene delanteros; lo que falta es buscarlos y trabajar con ellos”, señaló, al insistir en que la observación de talentos no debe limitarse a los futbolistas que participan en la LigaPro, sino extenderse a otras categorías y procesos de formación.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. El ecuatoriano Piero Hincapié abandona el terreno de juego tras ser expulsado, junto al seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece. REUTERS/Raquel Cunha IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Las declaraciones del exdelantero tienen además un componente político dentro del fútbol ecuatoriano. En los últimos años, Tenorio ha expresado públicamente su interés en participar en la dirigencia de la FEF y ha manifestado que trabaja en una propuesta para reformar el modelo de administración del organismo, aunque todavía no ha oficializado una candidatura para la presidencia de la institución.

Su postura se suma al debate que enfrenta actualmente la Federación mientras define el perfil del próximo seleccionador nacional. La dirigencia ha señalado que busca cerrar la contratación antes de la siguiente fecha FIFA, aunque hasta el momento no ha confirmado quién asumirá el cargo.

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Para Tenorio, la prioridad debería ser otra. Antes de escoger al entrenador, insiste, la Federación necesita responder una pregunta de fondo: qué selección quiere construir durante la próxima década. Solo después de establecer esa hoja de ruta, concluye, tendrá sentido elegir al técnico encargado de ejecutarla.