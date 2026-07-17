Sismo de 7.4 sacude a Guatemala: Autoridades declaran alerta anaranjada por daños y descartan tsunami

Un potente sismo de magnitud 7.4 con epicentro en las costas de Chiapas, México, provocó fuertes sacudidas en Guatemala y El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La mañana de este viernes, 17 de julio, la Costa del Pacífico y la región sur-occidente del territorio guatemalteco se vieron sacudidas por un potente movimiento telúrico.

De acuerdo con el reporte oficial de la Red Sismológica Nacional del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el evento sísmico se registró inicialmente a las 08:48 horas.

Aunque en un principio los sistemas automatizados arrojaron una magnitud preliminar de 5.8 con un supuesto epicentro dentro de la soberanía nacional, los expertos de la Sección de Sismología procedieron a realizar la revisión manual de los datos.

Tras analizar el volumen completo de la información a disposición, el instituto actualizó los parámetros oficiales, confirmando que el sismo tuvo una magnitud definitiva de 7.4 y que su epicentro se localizó realmente en las costas del Pacífico, en territorio de México, muy cercano a la frontera con Guatemala.

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A raíz de la considerable magnitud de este terremoto y de su ubicación marítima, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una notificación preliminar para la región centroamericana.

No obstante, las autoridades científicas del INSIVUMEH, en su boletín de seguimiento técnico, aclararon que la clasificación de la amenaza para las costas de Guatemala es estrictamente Baja.

Personal del INSIVUMEH mantiene un monitoreo constante en el litoral del Pacífico tras registrarse variaciones menores de oleaje luego del sismo de magnitud 7.4.

Los expertos detallaron que, si bien se descarta por completo un fenómeno de tsunami devastador o destructivo para el país, la población costera debe comprender el comportamiento de la naturaleza.

Un tsunami consiste en una serie de olas sucesivas y, aunque en esta ocasión no se presentará una catástrofe, los modelos hidrológicos prevén fluctuaciones en el nivel de la marea que no superarán los 100 centímetros (1 metro) de altura, viniendo acompañadas de un incremento en la fuerza de las corrientes y del oleaje convencional.

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Las estimaciones de arribo de la primera perturbación marina comenzaron a registrarse a partir de las 09:35 horas en el departamento de San Marcos, extendiéndose de manera paulatina hacia Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa, Retalhuleu y el puerto de Champerico.

Como parte de las acciones inmediatas de respuesta ante el potente sismo de las 08:48 horas, las autoridades han declarado formalmente la alerta anaranjada institucional.

Esta medida busca agilizar la movilización de recursos y la coordinación interinstitucional, dado que ya se reportan daños materiales en distintas partes del país. De manera preliminar, el sistema de emergencia contabiliza hasta el momento un total de 20 emergencias registradas. La distribución geográfica de estos incidentes se concentra principalmente en el occidente y centro de la República:

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Siete emergencias en el departamento de Quetzaltenango

Cinco en Sololá

Tres en San Marcos

teres en Guatemala

Una en Totonicapán

Una en Retalhuleu.

Ante este escenario, la recomendación principal hacia las comunidades costeras y el sector pesquero artesanal es mantener la prudencia y alejarse temporalmente de la línea de playa hasta nuevo aviso, con el fin de evitar percances por los cambios súbitos en la fuerza del mar. Mientras tanto, en el territorio mexicano, las réplicas del sismo principal no han cesado; los servicios geológicos del vecino país del norte ya contabilizan más de 30 réplicas en las zonas colindantes al epicentro original, manteniendo en alerta a los cuerpos de socorro de ambos lados de la frontera.

Una vocera de CONRED informa sobre la declaración de Alerta Anaranjada tras el sismo registrado a las 8:48 a.m. Se reportan preliminarmente 20 emergencias en departamentos como Quetzaltenango, Sololá y San Marcos.

Mineduc suspende clases presenciales en cuatro departamentos del suroccidente como medida de prevención

En seguimiento directo al sismo registrado esta mañana y con el firme objetivo de salvaguardar la vida de los estudiantes guatemaltecos, el Ministerio de Educación (Mineduc), liderado por sus autoridades centrales, ha tomado medidas drásticas de carácter preventivo.

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A través de una disposición oficial de última hora, la cartera educativa anunció la suspensión total de las clases presenciales para este viernes 17 de julio de 2026.

Esta orden de restricción temporal aplica estrictamente para los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, las regiones del país que percibieron el movimiento telúrico con mayor intensidad y donde se concentra el mayor riesgo de réplicas.

La autoridad ministerial enfatizó que la medida de suspensión posee un carácter integral, por lo que abarca de forma obligatoria a todos los centros educativos que operan en las jurisdicciones mencionadas. Esto incluye a los establecimientos del sector público, del sector privado, los institutos por cooperativa, las escuelas municipales y todos los programas del sistema de educación extraescolar.

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