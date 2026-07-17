Noboa concentra la coordinación del Ejecutivo en seis nuevos gabinetes para reorganizar la gestión del Estado

Foto de archivo del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/ Lenin Nolly

La reorganización del aparato estatal emprendida por el presidente Daniel Noboa sumó un nuevo capítulo con la creación de seis gabinetes interinstitucionales que concentrarán la coordinación de las principales políticas del Ejecutivo. La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 449, redefine la forma en que ministerios, secretarías y otras entidades de la Función Ejecutiva deberán trabajar de manera conjunta para ejecutar las prioridades del Gobierno.

El nuevo modelo sustituye a los gabinetes sectoriales instaurados en diciembre de 2023, cuando Noboa inició su primer mandato presidencial, y se produce después de la reciente reestructuración administrativa que redujo el número de ministerios y redistribuyó competencias entre distintas instituciones públicas. Con esta decisión, el Ejecutivo busca adecuar los mecanismos de coordinación a la nueva configuración del Estado.

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La normativa establece la conformación de seis gabinetes: Social, Seguridad, Económico Productivo, Infraestructura y Energía, Banca Pública e Ingresos. Cada uno reunirá a las instituciones vinculadas con su ámbito de acción para coordinar decisiones que involucren a varias entidades y dar seguimiento a la ejecución de políticas públicas consideradas prioritarias.

Uno de los principales cambios introducidos por el decreto es la centralización de la coordinación política y administrativa en la Secretaría General de la Administración Pública. Su titular, José Julio Neira, será el encargado de presidir los seis gabinetes, convocar sus sesiones y supervisar el cumplimiento de las resoluciones adoptadas. Además, tendrá la responsabilidad de articular el trabajo entre las distintas instituciones y verificar el avance de los compromisos asumidos por cada una de ellas.

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El Palacio de Carondelet, sede del gobierno de Ecuador. REUTERS/Karen Toro

La creación de un Gabinete de Ingresos constituye una de las novedades de la reorganización. A diferencia del esquema anterior, el Gobierno incorpora una instancia específica destinada a coordinar las políticas relacionadas con la administración de los ingresos públicos y la articulación de las entidades que intervienen en la gestión fiscal, un ámbito que adquiere mayor relevancia en medio de los esfuerzos oficiales por fortalecer las finanzas estatales.

El decreto también dispone que los gabinetes funcionen como espacios permanentes para definir prioridades, resolver asuntos que requieran la participación de varias instituciones y monitorear el cumplimiento de las metas gubernamentales. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir la duplicidad de funciones entre organismos, agilizar la toma de decisiones y mejorar la capacidad de respuesta de la administración pública frente a proyectos que demandan coordinación transversal.

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La decisión se enmarca en un proceso más amplio de reorganización institucional impulsado por el Gobierno durante 2026. En las últimas semanas, el Ejecutivo anunció la fusión y eliminación de varias entidades públicas como parte de un plan orientado a disminuir el tamaño del Estado, optimizar recursos y simplificar la estructura administrativa. La nueva organización de los gabinetes constituye el complemento operativo de esa reforma, al establecer el mecanismo mediante el cual las instituciones reorganizadas deberán coordinar sus acciones.

Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. REUTERS/Ken Cedeno

Cuando asumió la Presidencia, en noviembre de 2023, Noboa había estructurado la coordinación gubernamental alrededor de un Gabinete Estratégico y cinco gabinetes sectoriales encargados de diferentes áreas de la administración pública. Con la expedición del Decreto Ejecutivo 449, ese esquema deja de tener vigencia y es reemplazado por una estructura que concentra la articulación de las políticas del Ejecutivo en seis instancias bajo una conducción única.

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La normativa dispone que todas las entidades de la Función Ejecutiva adopten las medidas necesarias para adecuar su funcionamiento al nuevo sistema de coordinación. Esto implica ajustar los mecanismos internos de planificación, seguimiento y ejecución de proyectos para alinearlos con las decisiones que adopten los gabinetes interinstitucionales.

Aunque el decreto no modifica las competencias legales de los ministerios ni crea nuevas carteras de Estado, sí redefine la forma en que estas deberán interactuar entre sí. La apuesta del Gobierno consiste en fortalecer la coordinación entre instituciones para acelerar la implementación de políticas públicas y evitar que proyectos que involucren a varias entidades enfrenten retrasos por falta de articulación administrativa.

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