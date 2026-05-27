Un consejo sobre baterías de hace 20 años estaría dañando los celulares modernos

Un smartphone moderno con pantalla rota y batería baja se sobrecalienta peligrosamente mientras carga con un cable dañado, ilustrando los riesgos del deterioro de la batería y cargadores defectuosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas todavía aplican consejos heredados de los teléfonos móviles de hace dos décadas sin saber que, en los smartphones actuales, esas prácticas pueden acelerar el desgaste de la batería y reducir significativamente la vida útil del dispositivo.

Especialistas advierten que algunos hábitos considerados “correctos” en el pasado hoy resultan perjudiciales debido a las diferencias tecnológicas entre las antiguas baterías y las modernas de iones de litio.

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Uno de los errores más frecuentes es dejar que el celular se descargue completamente antes de volver a conectarlo al cargador. Aunque esa recomendación era común en los teléfonos antiguos, actualmente puede provocar un deterioro más rápido de las baterías modernas.

La situación preocupa especialmente porque la batería es uno de los componentes que más influye en la duración general de un smartphone, incluso por encima de accesorios de protección como fundas o protectores de pantalla.

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Una persona mira con preocupación la pantalla de su teléfono Android que muestra un 10% de batería restante, reflejando la dependencia moderna de los dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viejo consejo que ya no funciona

Hace aproximadamente veinte años, muchos fabricantes recomendaban descargar completamente los teléfonos antes de cargarlos nuevamente.

Aquella práctica tenía sentido con tecnologías de baterías antiguas, como las de níquel-cadmio o níquel-metal hidruro, que sufrían el llamado “efecto memoria”, un problema que reducía la capacidad si no se descargaban totalmente.

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Sin embargo, los celulares actuales utilizan baterías de iones de litio, una tecnología completamente distinta que no requiere ese procedimiento.

Por el contrario, permitir que el dispositivo llegue frecuentemente al 0% puede generar estrés innecesario en la batería y acelerar su degradación interna.

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Un celular moderno se carga sobre una superficie de hormigón lisa, mostrando un 55% de batería y conectado a un cargador original, con una planta suculenta de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos de llevar la batería a los extremos

Especialistas señalan que uno de los mayores problemas ocurre cuando la batería permanece constantemente en niveles extremos, tanto muy bajos como completamente llenos.

Qué pasa cuando el celular llega al 0%

Cuando el teléfono se descarga totalmente y se apaga por falta de energía, las celdas internas de la batería sufren una tensión mayor.

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Según expertos en tecnología, esto puede favorecer la aparición de microfisuras y pequeños daños químicos dentro de los componentes encargados de almacenar energía.

Aunque el usuario no perciba el daño de inmediato, el desgaste acumulado termina reduciendo la capacidad total de la batería con el paso del tiempo.

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El problema de mantenerlo al 100%

El otro extremo también genera consecuencias negativas.

Muchas personas dejan el celular conectado durante toda la noche para despertar con la batería completamente cargada. Sin embargo, mantener el dispositivo durante horas al 100% implica que la batería permanezca sometida constantemente al voltaje máximo.

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En la práctica, el teléfono realiza pequeños ciclos entre el 99% y el 100% para conservar la carga completa, algo que acelera procesos químicos internos como la oxidación y contribuye al desgaste gradual.

Esta infografía compara visualmente los consejos obsoletos de carga para teléfonos antiguos con las prácticas recomendadas para optimizar la vida útil de los smartphones modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cargarlo varias veces al día es malo?

Otro de los mitos más extendidos es que conectar el cargador varias veces diarias “gasta” la vida útil del celular. Los especialistas explican que esto no funciona de esa manera.

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La duración de una batería se mide mediante ciclos de carga, y un ciclo equivale al consumo acumulado del 100% de la energía, independientemente de si ocurre en una sola carga o en varias parciales.

Por ejemplo, usar un 50% de batería durante el día y volver a cargarla dos veces equivale igualmente a un solo ciclo completo.

Por ello, realizar cargas parciales durante el día no representa un problema para las baterías modernas.

La regla del 20% al 80%

Actualmente, muchos expertos recomiendan mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80% siempre que sea posible. La idea es evitar tanto las descargas completas como las cargas permanentes al máximo.

Según especialistas, seguir esta práctica puede extender considerablemente la vida útil de la batería y permitir que el celular mantenga un buen rendimiento durante uno o incluso dos años más de lo habitual.

Muchos fabricantes ya incorporan funciones automáticas de “carga optimizada” o “protección de batería” para limitar parcialmente la carga completa durante la noche.

Una fotografía publicitaria muestra un smartphone moderno con un gráfico de batería en pantalla que indica el rango óptimo de carga entre el 20% y el 80% para preservar su durabilidad y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor también acelera el desgaste

Además del nivel de carga, la temperatura es otro factor clave en el deterioro de las baterías. Usar cargadores no certificados, cargar el teléfono bajo el sol o utilizar fundas que retienen demasiado calor puede acelerar el desgaste interno del dispositivo.

Por eso, especialistas recomiendan utilizar cargadores originales o certificados y evitar temperaturas elevadas durante el proceso de carga.

Aunque las baterías modernas inevitablemente pierden capacidad con el tiempo, muchos de los problemas actuales están relacionados más con hábitos heredados del pasado que con fallas del propio teléfono.

La tecnología cambió, pero millones de usuarios siguen aplicando consejos pensados para dispositivos que ya no existen.