Aumenta la venta de CD´s en pleno 2026: K-pop y BTS son los protagonistas

El K-pop impulsó el grueso del crecimiento: BTS, ATEEZ y ENHYPEN concentran más de la mitad del alza. REUTERS/Mario Anzuoni

A pesar de que el consumo de música en plataformas streaming como Spotify aumentó un 10%, las ventas de CD en Estados Unidos crecieron 16% en el primer semestre de 2026, según Luminate, empresa proveedora de datos e información para la industria musical.

Este formato físico alcanzó 16,3 millones de unidades vendidas entre enero y junio, un ritmo casi siete veces superior al del vinilo, que creció apenas 2% en el mismo período.

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Qué impulsó el crecimiento en ventas de los CD

El K-pop fue el principal motor de este fenómeno: grupos como BTS, ATEEZ y ENHYPEN explican más de la mitad del aumento.

Las ventas de CD en Estados Unidos subieron 16% en el primer semestre de 2026. Masaharu Hatano/REUTERS

El álbum ARIRANG de BTS, por sí solo, vendió 567.000 copias en CD. Sin embargo, incluso al excluir las ventas de K-pop del cálculo, el formato creció 6,7%, lo que indica una tendencia más amplia que el fenómeno de un solo género.

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Asimismo, el informe señala que aproximadamente la mitad de los compradores de CD de las generaciones Z y millennial no posee un reproductor del formato.

El disco dejó de ser un soporte de reproducción y se convirtió en mercancía, coleccionable y forma directa de apoyar económicamente a un artista.

El formato sumó 16,3 millones de unidades entre enero y junio, casi siete veces más que el crecimiento del vinilo. REUTERS/David W Cerny

Grandes cadenas minoristas como Walmart y Target capturaron casi 30% del mercado de ventas físicas, en parte gracias a ediciones exclusivas disponibles únicamente en sus tiendas.

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Los músicos y la inteligencia artificial

En paralelo al resurgimiento del formato físico más antiguo de la era digital, el informe de Luminate también midió la relación entre los músicos estadounidenses y las herramientas de inteligencia artificial generativa.

Los resultados muestran una brecha significativa entre quienes hacen música y quienes la consumen: el 54% de los músicos expresó sentimientos positivos y aceptación hacia las herramientas de IA de última generación aplicadas a la música, frente al 35% entre quienes no son músicos, una diferencia de 19 puntos porcentuales.

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Solo ARIRANG, de BTS, vendió 567.000 copias en CD. REUTERS/Jack Taylor

La brecha se amplía al medir el uso concreto: el 18% de los músicos declaró utilizar IA para editar o remezclar música existente, tres veces más que el 6% registrado entre los no músicos.

A pesar de esa adopción creciente entre los creadores, el impacto de las canciones generadas o asistidas por IA en el consumo masivo todavía es marginal. Ningún tema con participación de IA logró colarse entre los 250 más escuchados del mundo en el primer semestre de 2026.

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La canción con IA mejor posicionada a nivel global fue Papaoutai (Afro Soul), de Chill77, Unjaps y Mikeeysmind (una remezcla del tema original de Stromae), que alcanzó el puesto 282 con 210,7 millones de streams globales.

El CD pasó de soporte de reproducción a coleccionable y canal de apoyo directo al artista. REUTERS/Evgenia Novozhenina

En el mercado estadounidense, el título más escuchado con participación de IA fue Livin’ on Borrowed Time, de Breaking Rust, producido con un modelo entrenado en el estilo del artista de country Blanco Brown, con 19 millones de streams locales.

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PlayStation no producirá más discos para videojuegos

La presentación del informe que revela el crecimiento en las ventas de CD ocurre días después de que PlayStation anunciara que dejará de producir discos físicos para videojuegos a partir de enero de 2028.

Después de esta fecha, los nuevos títulos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como a través de distribuidores autorizados.

FILE PHOTO: PS5 games by PlayStation are seen for sale at a GameStop in Manhattan, New York, U.S., December 7, 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

La medida no afectará a los juegos ya lanzados ni a los que salgan en formato físico antes de ese plazo.

“Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo, ya que la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos aún más con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos y disfrutarlos en la actualidad”, indicó la compañía.

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