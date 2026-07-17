Los estudios de videojuegos de Japón apuestan por la IA: su uso alcanza niveles históricos

Japón se convierte en el primer país en que los desarrolladores de videojuegos usan IA al 100%.

La inteligencia artificial generativa continúa ganando terreno en la industria de los videojuegos, pero mientras en Occidente su adopción sigue generando rechazo entre muchos jugadores y desarrolladores, en Japón ocurre lo contrario.

Un nuevo informe de la Japan Online Game Association (JOGA) revela que prácticamente todos los estudios japoneses dedicados al desarrollo de videojuegos online ya utilizan herramientas de IA generativa en sus procesos de trabajo, consolidando una tendencia que transforma la producción de títulos en el país asiático.

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Según los resultados del informe JOGA 2026, el 100% de las compañías encuestadas afirmó emplear soluciones basadas en inteligencia artificial como Gemini, Claude o GitHub Copilot. Aunque el porcentaje ha despertado algunas dudas entre analistas del sector, el consenso es claro: el uso de estas tecnologías ya forma parte del día a día de la industria japonesa.

Videojuegos online en Japón ya se hacen con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA ya es parte del trabajo cotidiano en los estudios japoneses

El estudio anual elaborado por JOGA analiza la evolución del mercado de videojuegos online en Japón. Aunque el documento completo aún no ha sido publicado, la revista especializada Famitsu accedió a parte de sus resultados y confirmó el elevado nivel de adopción de herramientas de inteligencia artificial.

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El informe aclara que la encuesta se realizó entre empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos online, por lo que no incluye estudios centrados exclusivamente en experiencias para un solo jugador (single-player).

Aun así, los datos reflejan una tendencia clara: la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en un componente habitual dentro de los procesos de desarrollo.

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Un informe de JOGA reveló que Japón lidera la adopción de IA en la creación de videojuegos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gemini, Claude y GitHub Copilot lideran la adopción

Entre las soluciones más utilizadas por las compañías japonesas destacan los modelos desarrollados por Google, Anthropic y GitHub.

De acuerdo con JOGA 2026:

Gemini está presente en el 94% de los estudios consultados.

Claude es utilizado por el 84%.

GitHub Copilot alcanza una adopación del 76%.

Estas plataformas no se emplean principalmente para generar personajes, ilustraciones o historias completas, como suele imaginarse cuando se habla de inteligencia artificial generativa.

Gemini, Claude y GitHub Copilot entre las IA más usadas para crear videojuegos online. (foto: Techno)

En cambio, los estudios las utilizan para tareas de apoyo que permiten optimizar el desarrollo, entre ellas:

análisis de preferencias de los jugadores;

predicción del comportamiento de los usuarios;

automatización de procesos internos;

asistencia en programación;

análisis de grandes volúmenes de datos.

El objetivo es acelerar tareas repetitivas y facilitar la toma de decisiones durante el desarrollo de videojuegos.

Los jugadores mantienen algunas preocupaciones

Aunque las empresas muestran un alto nivel de confianza en estas herramientas, la percepción entre los jugadores japoneses es más cautelosa.

El mismo informe de JOGA consultó a usuarios sobre los riesgos de la inteligencia artificial dentro de los videojuegos.

Las principales preocupaciones giran alrededor de dos aspectos:

Que la IA pueda generar contenidos que infrinjan derechos de autor.

Que el uso excesivo de estas tecnologías termine produciendo videojuegos demasiado similares entre sí y reduzca la creatividad.

Sin embargo, el nivel de rechazo parece ser considerablemente menor que el observado en Europa y Norteamérica, donde numerosas comunidades han criticado la incorporación de contenido generado mediante IA.

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Pese a que la adopción de la IA en empresas de Japón es del 100%, empresas de Occidente prefieren esperar su adopción. (Unsplash)

Asia mantiene una visión diferente sobre la inteligencia artificial

Daniel Ahmad, director de investigación de la consultora Niko Partners y uno de los principales analistas del mercado asiático de videojuegos, considera que el porcentaje del 100% probablemente sea superior a la realidad, aunque coincide en que el nivel de adopción es extraordinariamente alto.

Según explicó en la red social X, Japón, Corea del Sur y China integran la inteligencia artificial en prácticamente todas las áreas del desarrollo de videojuegos.

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Estas tecnologías ya participan en procesos como:

automatización de flujos de trabajo;

programación;

análisis de datos;

asistencia para desarrolladores;

creación de herramientas internas.

El especialista sostiene que, en Asia, la IA es vista principalmente como una herramienta para aumentar la productividad y no como una amenaza para los profesionales del sector.

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Algunos países y estudios han evitado usar la IA para la creación de videojuegos.

Tencent y otras compañías aceleran esta transformación

La rápida adopción también se refleja en las iniciativas anunciadas recientemente por grandes empresas tecnológicas.

Ahmad recordó que Tencent presentó en pocos días varios proyectos relacionados con inteligencia artificial, incluyendo asistentes para videojuegos como Valorant Mobile y Path of Exile 2, herramientas para facilitar la creación de contenido generado por usuarios y soluciones destinadas a automatizar tareas dentro de los estudios.

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A estas iniciativas se suman compañías como Capcom, Sony, Krafton y Square Enix, que ya han confirmado su intención de incorporar más inteligencia artificial en futuros desarrollos.