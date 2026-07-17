La IA de Google DeepMind revive el gol perdido de Pelé que nunca quedó registrado en video

Google DeepMind reconstruyó con inteligencia artificial el histórico gol de Pelé de 1959, una jugada que nunca fue grabada y que durante más de 60 años solo sobrevivió en los relatos de quienes la presenciaron.

Durante más de seis décadas, el considerado por muchos como el mejor gol de Pelé permaneció envuelto en el misterio. No existía una grabación que permitiera verlo, solo relatos de quienes estuvieron presentes en el estadio Rua Javari, en São Paulo, el 2 de agosto de 1959.

Ahora, Google DeepMind anunció la reconstrucción de esa histórica jugada mediante inteligencia artificial, en un proyecto desarrollado junto con la familia del exfutbolista brasileño, historiadores, periodistas deportivos y exjugadores.

PUBLICIDAD

La iniciativa recrea el llamado “Gol de la calle Javari”, una anotación que Pelé marcó con apenas 18 años y que él mismo describió en distintas ocasiones como el mejor de toda su carrera.

Pelé confesó que marcó su mejor gol a los 18 años, pero en ese momento no había registro en video. (Google DeepMind)

La reconstrucción forma parte de un documental que combina testimonios, investigación histórica y herramientas de inteligencia artificial para mostrar cómo habría ocurrido una de las jugadas más famosas del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

Un gol legendario que nunca fue grabado

El 2 de agosto de 1959, Pelé disputaba un partido con el Santos FC frente al Clube Atlético Juventus en el estadio Rua Javari, en el barrio de Mooca, São Paulo.

Según los relatos de testigos y del propio futbolista, el brasileño recibió el balón, realizó tres sombreros consecutivos —dos sobre defensores y uno sobre el arquero— sin dejar que la pelota tocara el césped y definió de cabeza para convertir un gol que quedó inmortalizado únicamente en la memoria de quienes asistieron al encuentro.

PUBLICIDAD

A diferencia de otros momentos históricos de su carrera, aquella jugada nunca fue registrada por cámaras de televisión ni por equipos de filmación, debido a las limitaciones tecnológicas de la época.

Google DeepMind accedió a archivos históricos para recrear el mejor gol de Pelé. (Google DeepMind)

Con el paso de los años, el “Gol de la calle Javari” se convirtió en una leyenda del deporte, alimentada por testimonios, fotografías y narraciones periodísticas.

PUBLICIDAD

Una reconstrucción basada en investigación histórica

Para recrear la jugada, Google DeepMind trabajó junto con Pelé Brand, empresa encargada de preservar el legado del futbolista, además de NR Sports, la familia del exjugador y un grupo de especialistas.

La historiadora brasileña Anita Lucchesi lideró un proceso de investigación que reunió cerca de 2.000 registros históricos, entre ellos planos del estadio, fotografías antiguas, álbumes familiares, artículos periodísticos y documentos de archivo.

PUBLICIDAD

El equipo también entrevistó a personas que presenciaron el partido, periodistas deportivos y habitantes del barrio de Mooca para reconstruir, con el mayor nivel posible de precisión, la secuencia de la jugada.

Google DeepMind tuvo que analizar miles de imágenes para recrear el mejor gol de Pelé. (Google DeepMind)

Como apoyo a los testimonios, utilizaron maquetas a escala del estadio, diagramas y referencias visuales que ayudaron a los entrevistados a recordar la posición de los jugadores y el desarrollo de la acción.

PUBLICIDAD

Inteligencia artificial para recrear una jugada histórica

La reconstrucción combinó técnicas tradicionales de producción audiovisual con algunos de los modelos de inteligencia artificial más avanzados desarrollados por Google DeepMind.

En una primera etapa, un equipo grabó escenas reales dentro del estadio Rua Javari utilizando balones de cuero similares a los de finales de la década de 1950 y uniformes inspirados en los que utilizaban los equipos durante esa época.

PUBLICIDAD

Google DeepMind tuvo que hacer modelos 3D para recrear la jugada de Pelé. (Google DeepMind)

Posteriormente, esas imágenes sirvieron como base para que los modelos Veo, Gemini Omni y Nano Banana Pro recrearan digitalmente la apariencia de Pelé, el entorno y los movimientos de la histórica anotación.

Entre los principales desafíos técnicos estuvieron:

Reproducir con precisión la apariencia física de Pelé y su uniforme con el número 10.

Transformar el estadio actual para devolverle el aspecto que tenía en 1959.

Recrear el ambiente vivido por los aficionados presentes y por quienes seguían el encuentro a través de la radio.

El reto de reproducir los movimientos de Pelé

Uno de los mayores desafíos fue recrear la compleja secuencia técnica de la jugada.

Para lograrlo, Google DeepMind utilizó una tecnología denominada Performance Control, integrada en Veo 3, que permite capturar la geometría tridimensional y los movimientos de un doble de riesgo moderno para transferirlos posteriormente al personaje generado mediante inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Este procedimiento permitió reproducir la mecánica corporal necesaria para ejecutar los tres sombreros consecutivos, manteniendo un alto nivel de realismo visual.

Posteriormente, el material generado fue refinado mediante herramientas adicionales de IA y procesos tradicionales de efectos visuales para mejorar la integración de todos los elementos de la escena.

Google DeepMind usó archivos históricos para reconstruir el mejor gol de Pelé. (Google DeepMind)

Un acabado inspirado en el cine de los años cincuenta

La fase final del proyecto combinó inteligencia artificial con técnicas clásicas de postproducción.

Los especialistas ajustaron manualmente aspectos como la composición del balón, la iluminación, la textura de la imagen y la corrección de color para lograr una apariencia coherente con el material cinematográfico disponible en aquella época.

Como paso final, el video fue sometido a un proceso conocido como filmout, mediante el cual las imágenes digitales adquieren una textura similar a la del celuloide utilizado en la década de 1950.

El resultado forma parte de un documental que no solo reconstruye el gol perdido de Pelé, sino que también busca preservar uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol utilizando herramientas de inteligencia artificial para dar vida a un episodio que, hasta ahora, solo existía en los recuerdos de quienes lo presenciaron.