Ver la final del Mundial 2026 en Tarjeta roja: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta bancaria

Lionel Messi y Lamine Yamal lideran la ofensiva de cada combinado nacional. (Fotocomposición Infobae)

La expectativa global crece ante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, El encuentro, que se disputará en Nueva York, ha generado una alta cantidad de búsquedas por acceder a la transmisión en directo, tanto por vías oficiales como alternativas.

Frente a la dificultad para conseguir entradas o acceder a servicios streaming autorizados, algunas personas consideran opciones como Tarjeta roja, Roja Directa o Futbol Libre.

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Aunque parecen ofrecer una solución sencilla y gratuita, estos sitios piratas esconden riesgos para la seguridad digital y las cuentas bancarias de los usuarios, según alertas de organismos internacionales como INTERPOL.

Qué peligros hay al ingresar en sitios piratas como Tarjeta roja

Portales como Roja Directa contienen virus que infectan el dispositivo. (Foto: Roja Directa)

El principal riesgo al acceder a portales como Tarjeta roja o Roja Directa es la exposición a amenazas informáticas. De acuerdo con INTERPOL, muchas de estas páginas alojan o distribuyen archivos infectados sin el conocimiento del visitante.

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El malware descargado desde estos portales puede instalarse de manera invisible, permitiendo que ciberdelincuentes accedan a información confidencial, controlen el dispositivo o lo utilicen como parte de ataques a contactos. Esta amenaza afecta a computadoras personales y puede comprometer redes domésticas y corporativas.

Cómo puede el malware poner en riesgo las cuentas bancarias

Uno de los riesgos más graves asociados al consumo de contenido ilegal es la posibilidad de que software malicioso robe datos bancarios. Según INTERPOL, los programas maliciosos que se ocultan en sitios piratas pueden registrar todo lo que el usuario teclea, incluyendo números de tarjetas de crédito, contraseñas y códigos de acceso.

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El malware puede guardar los movimientos del usuario sin que lo sepa y robar contraseñas de acceso a cuentas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos, una vez capturados, pueden ser enviados a redes criminales, facilitando fraudes financieros, transferencias no autorizadas o vaciamiento de cuentas.

Qué otros riesgos pueden surgir al usar portales piratas

Sumado al peligro para las finanzas, acceder a páginas como Fútbol Libre puede exponer a los usuarios al robo de información personal sensible. Los ciberdelincuentes buscan nombres completos, direcciones, documentos de identidad y otros datos que permiten suplantar la identidad o cometer otros delitos.

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La autoridad detalla que los datos recopilados pueden usarse para acceder a cuentas de correo, redes sociales o para intentar extorsiones. El impacto de estas acciones trasciende lo económico y puede derivar en daños a la reputación y problemas legales para la víctima.

Por qué el usuario puede estar involucrado en delitos mayores sin saberlo

INTERPOL advierte que la piratería digital está relacionada con otros delitos. (Foto: REUTERS / Edgar Su / Foto de archivo)

La descarga o transmisión de contenido protegido por derechos de autor, sin autorización, puede acarrear consecuencias legales para el usuario. INTERPOL advierte que, más allá de la sanción individual, la utilización de sitios piratas puede estar financiando actividades criminales de mayor escala.

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Las ganancias obtenidas por los administradores de estos portales se destinan, en muchos casos, a redes de delincuencia organizada.

De acuerdo con los reportes de INTERPOL, estos fondos pueden utilizarse para financiar apuestas ilegales, explotación sexual en línea, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas y lavado de dinero.

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Cómo detectar un sitio pirata y evitar caer en la trampa digital

Hay que estar atento a las señales de alerta para evitar descargar apps fraudulentas. (Imagen ilustrativa Infobae)

INTERPOL sugiere desconfiar de las páginas que ofrecen “todo gratis” o transmisiones deportivas de alto valor sin costo alguno. La mayoría de los servicios oficiales solo operan en territorios donde poseen derechos de transmisión; por eso, la verificación directa en los portales de las empresas titulares es fundamental.

Asimismo, el organismo aconseja comprobar los precios y las condiciones. Las plataformas legítimas suelen ser más costosas, pero garantizan calidad, respaldo y atención al usuario.

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“Asegúrese siempre de que su red y dispositivos estén protegidos por un antivirus actualizado y un programa de firewall, y de que su software y sistemas operativos se actualicen periódicamente con los parches de seguridad más recientes”, señala INTERPOL en sus publicaciones oficiales.