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Catch me! es el nuevo juego gratis de Steam para PC: añádelo a tu biblioteca para siempre

En este título, cuatro jugadores se persiguen entre sí: uno huye y los otros tres intentan atraparlo

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Catch Me! se encuentra gratis en Steam por tiempo limitado. (Steam)

Steam regala Catch Me!, el juego multijugador de persecución del estudio ByteRockers’ Games, de forma permanente para todos los usuarios de PC.

La promoción vence el 17 de julio de 2026 a las 10:00 AM (hora del Pacífico): quien lo agregue a su cuenta antes de ese límite lo conserva para siempre, sin costo adicional.

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Cómo reclamar Catch Me! gratis en Steam

El proceso requiere pocos pasos. El usuario debe ingresar a la tienda de Steam e iniciar sesión con su cuenta.

Captura de pantalla de la interfaz de una tienda de videojuegos mostrando la página del juego 'Catch Me!', con su descripción, fecha de lanzamiento y reseñas positivas
El primer paso es abrir Steam con la cuenta activa. (Steam)

Una vez dentro, debe buscar Catch Me! en la barra de búsqueda o ingresar directamente a la página del juego. Allí aparecerá el botón ‘Agregar a la cuenta’ con un precio de USD 0,00, resultado del descuento del 100% aplicado.

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Al hacer clic, el juego queda vinculado de forma permanente a la biblioteca del usuario. No se requiere tarjeta de crédito ni suscripción activa.

Qué es Catch Me! y cómo se juega

Catch Me! es un plataformero competitivo en línea para cuatro jugadores desarrollado por ByteRockers’ Games y publicado el 24 de enero de 2023.

Cuatro personajes de videojuego en un mapa de plataformas con edificios, escaleras, arcos, plataformas y una torre central iluminada. Interfaz de usuario
ByteRockers' Games desarrolló Catch Me!, un plataformero competitivo en línea para cuatro jugadores. (Steam)

La mecánica central es una versión caótica del juego del “toca y corre”: uno de los participantes debe acumular puntos llegando a ubicaciones específicas del mapa sin ser atrapado, mientras los tres restantes lo persiguen. Si uno de los perseguidores lo atrapa, ese jugador pasa a ser el corredor.

El juego cuenta con seis mapas inspirados en ciudades de distintas partes del mundo, cada uno diseñado como un circuito de carreras con múltiples rutas y elementos interactivos.

Los jugadores pueden cerrar ventanas para bloquear a sus perseguidores, abrir nuevas vías de escape o aturdir a los rivales con objetos del entorno. La propuesta incluye un sistema de personalización de personajes con skins, emojis y animaciones.

Interfaz de videojuego con menú superior, botón iniciar partida, selección de niveles con banderas de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Grecia, desafíos y barra de ID de equipo
El juego incluye seis mapas basados en ciudades de todo el mundo. (Steam)

Catch Me! es compatible con Windows 10 o superior, requiere al menos 8 GB de RAM, una tarjeta gráfica Nvidia GTX 760 de 4 GB y tres gigabytes de espacio de almacenamiento. Acumula una valoración positiva del 95% entre sus reseñas en Steam.

Qué otro juego está gratis en Steam

Steam ofrece gratis The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers’ Swords Pack, un paquete de contenido descargable disponible sin costo hasta el 29 de julio de 2026.

La única condición es reclamarlo de manera manual antes de que expire la oferta: una vez añadido a la cuenta, queda vinculado a ella sin límite de tiempo.

Pantalla de monitor de ordenador con la página de Steam de Lost Explorers' Swords Pack. Se ven dos espadas, texto del título y detalles del videojuego
Steam suma otro regalo: el DLC The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers' Swords Pack. (Steam)

Cómo reclamar el DLC gratis en Steam

El proceso no requiere comprar el juego base. El usuario debe ingresar a su cuenta de Steam, buscar The Mound: Omen of Cthulhu — Lost Explorers’ Swords Pack en la tienda o acceder directamente desde la página del DLC, y seleccionar la opción “Añadir a la cuenta”.

El contenido quedará registrado en la biblioteca y podrá descargarse en el momento en que el usuario adquiera el juego principal.

El título base, desarrollado por ACE Team y publicado por Nacon, tiene un precio de USD 29,99 en su edición estándar y USD 39,99 en la edición Deluxe. El DLC gratuito está incluido en ambas ediciones durante el período promocional.

De qué trata The Mound: Omen of Cthulhu

The Mound: Omen of Cthulhu es un juego de terror cooperativo para entre uno y cuatro jugadores ambientado en la era de los conquistadores.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
The Mound: Omen of Cthulhu es un terror cooperativo de hasta cuatro jugadores situado en la época de los conquistadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trama sigue a un grupo de exploradores que se internan en una jungla maldita con el objetivo de extraer tesoros de un lugar que, según la narrativa del juego, “no quiere ser saqueado”. La propuesta se inspira en la novela homónima de H.P. Lovecraft, publicada en 1930.

El sistema de cordura es el eje mecánico central: las alucinaciones afectan a cada jugador de forma individual, de modo que lo que un integrante del equipo percibe puede diferir de lo que ven los demás.

El juego está disponible en PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store, además de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con compatibilidad cruzada entre plataformas desde el lanzamiento.

El Lost Explorers’ Swords Pack, el DLC gratuito de la promoción, desbloquea dos apariencias exclusivas para equipar en las espadas antes de cada expedición.

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