Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de julio

El billete al público es ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue es negociado a $1.530. El BCRA compró ayer USD 73 millones en el mercado

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13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.497,61 para la venta y $1.446,49 para la compra.

13:07 hsHoy

Nuevo bono en dólares: en medio del furor mundialista, el Gobierno aprobó un test clave para el programa financiero

Economía consiguió USD 470 millones en el AO29 durante la última licitación de deuda. Por qué el monto adjudicado y ofertado es una buena noticia para el equipo económico

La licitación del A029 obtuvo ofertas por más de USD 1.000 millones en el mercado. (@JMilei)
La licitación del A029 obtuvo ofertas por más de USD 1.000 millones en el mercado. (@JMilei)

Fue una rueda muy corta. Mucho antes de las 15, no había movimiento. Inversores y operadores tenían puesta la cabeza en el partido de la selección argentina. Además, el plazo para las ofertas por bonos del Tesoro vencía a las 13 y era el dato que más importaba para seguir operando.

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13:07 hsHoy

El Banco Central aceleró las compras de reservas: cuáles son las causas del salto en la oferta de dólares

El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, concretó el martes la mayor compra de reservas desde diciembre de 2022.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, concretó el martes la mayor compra de reservas desde diciembre de 2022.

El Banco Central (BCRA) aceleró esta semana el ritmo de compra de reservas internacionales. El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili llevó a cabo la mayor adquisición desde diciembre de 2022 y se quedó con USD 532 millones y, el día previo, otros USD 280 millones. Son cifras que sorprendieron al mercado por la performance de las semanas previas, por lo que hay versiones que indican que se trató de una compra en bloque. En los meses que restan del año, en los que la liquidación de divisas por parte del campo se reducirá, la clave para sobrecumplir la meta de acumulación de reservas fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estará en la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs) y deuda sub-soberana (de provincias).

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13:07 hsHoy

El dólar subió y cortó una racha de tres ruedas seguidas de bajas

El dólar mayorista avanzó a $1.474,50, con un monto operado próximo a USD 600 millones. Al público finalizó sin variantes a $1.495 para la venta en el Banco Nación

El dólar mayorista mantiene en julio en una baja de 7,50 pesos o 0,5%.
El dólar mayorista mantiene en julio en una baja de 7,50 pesos o 0,5%.

Con un monto operado de USD 575,6 millones en el segmento de contado mayorista, el dólar subió tres pesos o 0,2%, a $1.474,50, para interrumpir una serie de tres bajas consecutivas. El tipo de cambio oficial conserva en julio una baja de 7,50 pesos o 0,5 por ciento.

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13:07 hsHoy

A cuánto puede llegar el dólar en agosto sin intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

La suba de precios de junio, de 1,9%, elevará el límite superior del esquema cambiario. Si el tipo de cambio mayorista supera ese tope, el Banco Central debe intervenir, aunque puede hacerlo antes si lo considera necesario

El dato de inflación de junio define el techo de la banda cambiaria de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dato de inflación de junio define el techo de la banda cambiaria de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación registrada en junio estableció el nuevo límite superior de la banda cambiaria. Con la reciente publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se puede determinar hasta qué nivel puede subir el dólar mayorista en agosto antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado cambiario.

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13:07 hsHoy

El dólar blue, a $1.530

El dólar blue es negociado este jueves a $1.530 para la venta, en el nivel más alto desde el 25 de junio último. El dólar informal se mantiene ahora al mismo precio que exhibía en el cierre del año anterior.

13:06 hsHoy

El BCRA compró USD 73 millones en el mercado

El Banco Central compró el miércoles en la plaza mayorista USD 73 millones, el 12,7% de la oferta en el spot, a la vez que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 94 millones, a 48.593 millones de dólares.

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