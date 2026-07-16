Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de julio

El Banco Central aceleró las compras de reservas: cuáles son las causas del salto en la oferta de dólares El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, concretó el martes la mayor compra de reservas desde diciembre de 2022.

El Banco Central (BCRA) aceleró esta semana el ritmo de compra de reservas internacionales. El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili llevó a cabo la mayor adquisición desde diciembre de 2022 y se quedó con USD 532 millones y, el día previo, otros USD 280 millones. Son cifras que sorprendieron al mercado por la performance de las semanas previas, por lo que hay versiones que indican que se trató de una compra en bloque. En los meses que restan del año, en los que la liquidación de divisas por parte del campo se reducirá, la clave para sobrecumplir la meta de acumulación de reservas fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estará en la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs) y deuda sub-soberana (de provincias).