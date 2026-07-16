Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.497,61 para la venta y $1.446,49 para la compra.
Fue una rueda muy corta. Mucho antes de las 15, no había movimiento. Inversores y operadores tenían puesta la cabeza en el partido de la selección argentina. Además, el plazo para las ofertas por bonos del Tesoro vencía a las 13 y era el dato que más importaba para seguir operando.
El Banco Central (BCRA) aceleró esta semana el ritmo de compra de reservas internacionales. El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili llevó a cabo la mayor adquisición desde diciembre de 2022 y se quedó con USD 532 millones y, el día previo, otros USD 280 millones. Son cifras que sorprendieron al mercado por la performance de las semanas previas, por lo que hay versiones que indican que se trató de una compra en bloque. En los meses que restan del año, en los que la liquidación de divisas por parte del campo se reducirá, la clave para sobrecumplir la meta de acumulación de reservas fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estará en la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs) y deuda sub-soberana (de provincias).
Con un monto operado de USD 575,6 millones en el segmento de contado mayorista, el dólar subió tres pesos o 0,2%, a $1.474,50, para interrumpir una serie de tres bajas consecutivas. El tipo de cambio oficial conserva en julio una baja de 7,50 pesos o 0,5 por ciento.
La inflación registrada en junio estableció el nuevo límite superior de la banda cambiaria. Con la reciente publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se puede determinar hasta qué nivel puede subir el dólar mayorista en agosto antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado cambiario.
El dólar blue, a $1.530
El dólar blue es negociado este jueves a $1.530 para la venta, en el nivel más alto desde el 25 de junio último. El dólar informal se mantiene ahora al mismo precio que exhibía en el cierre del año anterior.
El BCRA compró USD 73 millones en el mercado
El Banco Central compró el miércoles en la plaza mayorista USD 73 millones, el 12,7% de la oferta en el spot, a la vez que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 94 millones, a 48.593 millones de dólares.