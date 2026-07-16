El divertido video del supuesto diálogo entre los jugadores argentinos que encontraron la botella del arquero inglés con el “machete” de los penales

La botella del arquero inglés Jordan Pickford con la lista para una eventual definición por penales

En pleno festejo y desahogo de los jugadores argentinos tras derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial que ahora los verá disputar la final el domingo ante España en Nueva Jersey, ocurrió una situación particular con un elemento del arquero británico Jordan Pickford. Los futbolistas de la Selección hallaron su botella de agua, que tenía pegada un “machete” con el lugar al que supuestamente suelen ejecutar en los penales cada uno de los miembros albicelestes.

En las últimas horas, se viralizó un video con una posible lectura de labios para interpretar cuál fue el diálogo entre los jugadores de la Scaloneta que intervinieron en ese momento. A pesar de que la traducción de labios no es 100% fiel, la divertida charla causó cientos de comentarios en las redes. “Mirá vos, la de Lauti (Martínez), la de Juli (Álvarez)”, parece decir Nico González. “Sí, sí, están todos”, es la supuesta respuesta de Lionel Messi. “Acá estás vos”, le había exclamado González, antes de la posiblemente errónea contestación de Messi: “¿Pero qué dice? A ver vos que entendés inglés...“. Leo lleva varios años viviendo en Miami y es conocido que sí sabe hablar inglés.

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En escena también aparece Marcos Senesi, que tiene perfeccionado su inglés ya que su pareja es británica y además viene de jugar varias temporadas en el Bournemouth de la Premier League (emigró al Tottenham en este mercado). “Ese es para dónde se tira”, aclara Senesi. “¿Vos me estás hablando de él?“, es la teórica consulta de Messi. Y el ex San Lorenzo, según la traducción viral, le contesta: ”Pero ahí dice que amagás por la izquierda y tirás para la derecha". Y en esta divertida lectura de labios el 10 cierra: “Habrá visto los penales entonces”.

La botella de Pickford más tarde cayó en manos de Daddy D’Andrea, el masajista del plantel, que se cruza con Enzo Fernández. “Vos mirá”, “En el medio, mirá”, “Muy bien”. Extasiado por haber hecho el gol del empate, por el triunfo y la clasificación a la final, el mediocampista del Chelsea, entre risas, parece concluir con un ademán: “El próximo lo pico”. Y mira al cielo agradeciendo a Dios.

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Su protagonismo no sorprendió a quienes siguen el fútbol inglés. El guardameta del Everton es reconocido por preparar las definiciones desde los doce pasos con anotaciones de estudio sobre sus rivales, un método que ya había utilizado en torneos anteriores, y antes del partido había dicho en conferencia de prensa que su equipo estaba “preparado para todo, 90 minutos, 120, penales”.

Fuera de la cancha, uno de los que reaccionó al desenlace fue el preparador físico Luis Martín. En su cuenta de Instagram publicó una foto con la frase: “Lástima, no teníamos los mismos planes che”.

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El arquero inglés había sido una de las figuras del partido hasta la remontada argentina. Jordan Pickford le atajó un remate a quemarropa a Julián Álvarez en el segundo tiempo y también desvió sobre la línea un cabezazo de Nicolás González que tenía destino de gol. Messi, después de la eliminación inglesa, fue a saludar tanto a Harry Kane como al propio Pickford.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 después de vencer a Inglaterra por 2-1 con una remontada en los últimos minutos, un resultado que la clasificó al partido decisivo de este domingo ante España en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde buscará un nuevo título mundial. La definición se disputará a las 16 (hora argentina), en un estadio con capacidad para más de 82.500 espectadores. El rival será España, que superó a Francia en la otra semifinal.

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