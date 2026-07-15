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Inglaterra vs Argentina: los riesgos de ver el partido del Mundial 2026 en Roja Directa o Fútbol Libre

El uso de aplicaciones piratas expone a los usuarios a amenazas, como robo de datos, infecciones por malware y riesgos legales

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Harry Kane con camiseta blanca a la izquierda, Lionel Messi con camiseta celeste y blanca a la derecha. Logos circulares, textos de fechas y un balón de fútbol
Los fanáticos buscan alternativas para ver el encuentro entre Harry Kane y Lionel Messi. (Fotocomposición Infobae)

La segunda semifinal del Mundial 2026 enfrenta a Inglaterra y Argentina este miércoles 15 de julio, un partido que concentra la atención global y dispara las búsquedas sobre cómo seguir el encuentro en tiempo real.

En este contexto, el atractivo de ver el partido en plataformas como Roja Directa o Fútbol Libre suele crecer en la previa a partidos de alto interés, pero recurrir a estas aplicaciones implica riesgos que exceden la simple vulneración de derechos de transmisión.

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Expertos en ciberseguridad advierten que la descarga y el uso de apps de streaming no oficiales pueden comprometer la privacidad, la seguridad digital y hasta la integridad legal de los usuarios.

Por qué es peligroso descargar apps fuera de las tiendas oficiales

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Las tiendas de aplicaciones como Google Play Store o App Store integran sistemas que verifican la seguridad de un programa. (Fotocomposición Infobae)

El primer factor de riesgo surge al instalar aplicaciones que no provienen de Google Play Store o App Store, sino de sitios web alternos. ESET reportó que, al no estar sometidas a controles de calidad y seguridad, estas plataformas pueden convertirse en canales de distribución de software malicioso.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) confirmó que estas aplicaciones pueden instalarse con permisos especiales y críticos, lo que abre la puerta a infecciones por spyware, troyanos o incluso ransomware.

Una vez instaladas, pueden comprometer no solo el dispositivo, sino la red doméstica completa, permitiendo accesos no autorizados a información personal o corporativa.

Qué amenazas puede sufrir un usuario que instala apps de streaming piratas

Los riesgos son diversos y no siempre evidentes al primer uso. El INCIBE advirtió que el robo de datos personales es uno de los principales peligros, así como la posibilidad de que el dispositivo termine operando como herramienta para acciones fraudulentas.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El principal peligro es que un desconocido tome el control del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso frecuente es el secuestro de archivos: “Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje y aparece un mensaje solicitando un pago para recuperarlas”, señaló el organismo, en referencia a infecciones de tipo ransomware.

Además, la ralentización del celular o la aparición de anuncios no deseados suelen estar asociadas a la descarga de apps de reputación dudosa. Estas aplicaciones pueden redirigir a sitios web diseñados para la recopilación de datos o la publicidad abusiva.

Cómo roban contraseñas o datos bancarios a través de aplicaciones piratas

Instalar apps de streaming ilegales puede facilitar el robo de contraseñas de acceso, incluso sin que el usuario sea consciente.

El INCIBE explicó que existen aplicaciones capaces de registrar las pulsaciones en la pantalla, conocidas como keyloggers. Así, se pueden interceptar datos de acceso a correos, redes sociales o cuentas bancarias.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las contraseñas pueden quedar desprotegidas al descargar aplicaciones piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra amenaza frecuente radica en la habilitación de permisos para leer mensajes SMS. De ese modo, una aplicación maliciosa puede acceder a códigos de verificación enviados por bancos o plataformas de pago, lo que posibilita la confirmación de transacciones sin consentimiento del usuario.

Qué consecuencias legales hay al usar Roja Directa o Fútbol Libre

El uso de estas plataformas implica un riesgo jurídico adicional. ESET recordó que retransmitir contenidos deportivos protegidos por derechos de autor vulnera la propiedad intelectual de los titulares.

Esto puede traducirse en bloqueos del acceso por parte de los proveedores de servicios de Internet y, en algunos casos, en acciones judiciales tanto contra los responsables de la transmisión como contra los usuarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La jurisdicción de la mayoría de países sanciona la transmisión de contenido sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las autoridades de varios países han reforzado los mecanismos para identificar y sancionar la retransmisión ilegal de eventos deportivos. Las consecuencias pueden incluir multas y procesos judiciales, lo que suma un componente de riesgo a la utilización de este tipo de aplicaciones.

Cómo identificar una app peligrosa y minimizar los riesgos de robo

La pauta de expertos es verificar siempre la fuente antes de instalar cualquier aplicación. Descargar desde tiendas oficiales reduce la exposición a amenazas, porque estas plataformas cuentan con filtros de seguridad y revisión.

Otro consejo es revisar los permisos solicitados por la app. Si exige acceso a cámara, contactos o ubicación sin justificación aparente, lo más seguro es rechazar la instalación.

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