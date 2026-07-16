Dante Spinetta celebró entre lágrimas el épico triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Gracias muchachos”

La noche del miércoles cuando la Selección Argentina venció a Inglaterra quedará marcada en la memoria colectiva como una de las más intensas y emotivas de los últimos años. En todo el país, el fútbol volvió a demostrar su capacidad de reunir a millones en torno a una pasión compartida, capaz de atravesar generaciones y diferencias. En medio de la celebración, las palabras de Dante Spinetta se volvieron símbolo de un sentimiento nacional difícil de describir. “Gracias a todos, loco. Qué momento inolvidable, inolvidable. Bro, estoy emocionado. Gracias, muchachos”.

El clima previo al partido estuvo invadido por una mezcla de ansiedad, esperanza y nerviosismo palpable. Desde las primeras horas del día, las calles lucían banderas en balcones, autos y comercios. Grupos de amigos y familias se organizaron para ver juntos el partido, ya fuera en casas, bares o plazas donde se instalaron pantallas gigantes. Las radios y programas de televisión dedicaron su programación a analizar cada movimiento previo, repasando alineaciones y recordando enfrentamientos históricos ante el equipo inglés. El himno nacional, entonado en el estadio y replicado en millones de hogares, marcó el inicio de una jornada especial.

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La celebración inundó las redes sociales con el mensaje de Dante Spinetta tras el pase de Argentina a la final. Desde el estadio de Atlanta, el músico expresó su gratitud y envió un mensaje directo a quienes apoyan a su país junto a un emoji de corazón rojo: “Gracias muchachos! estamos en la final!”.

En su cuenta de Instagram, Spinetta sumó un reconocimiento a quienes, desde distintos lugares, respaldan a la selección. “Vamoooo Argentina!!”, escribió en un tono entusiasta, reforzando el clima de euforia colectiva.

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Dante Spinetta escribió en su cuenta de Instagram (Instagram)

Dante no dejó pasar la oportunidad de referirse a quienes, según él, buscan empañar el momento: “Gracias también a toda la gente del mundo que nos acompaña y que no se deja llevar por la campaña de odio que hay en contra de mi país”.

Para quienes lo siguen desde fuera de Argentina, el músico dedicó una frase de afecto: “Puro amor, los amo”.

Con estas palabras, Spinetta resumió el sentimiento de una parte de la sociedad argentina que celebra el logro futbolístico y demanda reconocimiento internacional, en medio de debates y tensiones en redes sociales.

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El mensaje del artista se inscribe en una ola de publicaciones de figuras públicas y simpatizantes que, tras la clasificación a la final, manifestaron su alegría y agradecimiento a los hinchas dentro y fuera del país.

El desarrollo del encuentro fue seguido con el corazón en la mano por todo el país. Argentina e Inglaterra disputaron cada pelota con intensidad, en un partido de alto voltaje emocional. La selección argentina mostró orden táctico, capacidad de adaptación y fortaleza mental para resistir los momentos más difíciles. El equipo supo sortear la presión inglesa y, cuando más lo necesitaba, encontró la vía para atacar con precisión. El gol argentino, resultado de una jugada colectiva, desató un estallido de alegría en las tribunas y en cada rincón del país.

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Dante Spinetta agradeció a los jugadores de la Scaloneta por su triunfo contra Inglaterra

Durante los minutos finales, la tensión aumentó al máximo. Cada avance rival era contenido con esfuerzo y concentración, mientras la hinchada alentaba sin pausa. Finalmente, el pitazo final del árbitro dio paso a la explosión de felicidad. Los jugadores celebraron abrazados en el campo, mientras desde las tribunas llovían aplausos, banderas y cánticos. Las imágenes de futbolistas llorando, riendo y saludando a los hinchas reflejaron el desahogo y la satisfacción por el objetivo cumplido.

En ese contexto, la voz de Dante Spinetta se transformó en uno de los testimonios más representativos de la jornada. El músico, visiblemente conmovido hasta las lágrimas, resumió en pocas palabras el sentir de quienes vivieron el partido como una experiencia única e irrepetible.

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