Jude Bellingham habló sobre el cruce con Lionel Messi en las semifinales del Mundial

Bellingham habló del cruce que tuvo con Messi durante el partido (Reuters)

La semifinal del Mundial entre las selecciones de Inglaterra y Argentina quedó marcada por detalles y entre ellos un intenso intercambio verbal entre Jude Bellingham y Lionel Messi, episodio que el mediocampista británico restó importancia tras la eliminación de su equipo en Atlanta.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, ambas selecciones protagonizaron un duelo de alto voltaje futbolístico y emocional. El conjunto inglés, dirigido por Thomas Tuchel, se adelantó con un gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, pero los actuales campeones mundiales revirtieron el marcador en los minutos finales gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. En medio, el enfrentamiento entre Jude Bellingham, de 23 años, y Lionel Messi, de 39, acaparó la atención, después de que las cámaras captaran una discusión entre ambos referentes tras una falta sancionada en la primera mitad.

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El episodio, que se viralizó en redes sociales, mostró a la estrella del Real Madrid y al capitán argentino intercambiando palabras y miradas en tono elevado. Leo respondió con una mueca sarcástica y un gesto con la cabeza luego de la intervención arbitral de Ismail Elfath, mientras Bellingham se retiró del lugar tras pronunciar la última frase del cruce.

Bellingham elogió a Messi en zona mixta (Reuters)

Ante la consulta de la prensa sobre la naturaleza de ese encuentro, Bellingham ofreció una versión apaciguadora: “En realidad estábamos hablando de una falta, pero no fue nada grave en absoluto”, afirmó el mediocampista en zona mixta. Y agregó: “Estoy seguro de que cada quien hará lo suyo y le dará mucha importancia, pero no, en realidad no fue nada del otro mundo”. Según el futbolista, el intercambio se limitó a una diferencia de criterios respecto a una infracción anterior: “Pensé que había sido falta antes y él dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’ Y yo solo le dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte como para aguantarlas’”.

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El propio Bellingham insistió en que la escena no trascendió el ámbito deportivo y que la magnitud que adquirió en redes sociales fue exagerada: “No hubo ninguna disputa o problema entre nosotros”. Además, el británico no dudó en recalcar su admiración por el capitán albiceleste: “Es un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy en el equipo perdedor, duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores”.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad táctica y la fricción. El equipo comandado por Thomas Tuchel logró neutralizar los circuitos de juego argentinos durante gran parte de la primera mitad. Sin embargo, la reacción del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el tramo final revirtió el resultado y selló el pase a la final, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey frente a España.

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El clima de tensión no se limitó al intercambio entre Bellingham y Messi. El mediocampista inglés también protagonizó un fuerte choque físico con Valentín Barco al finalizar el partido. El ambiente competitivo se mantuvo hasta el último minuto, en una semifinal que ratificó el nivel de exigencia de la máxima cita futbolística.

Tras la clasificación, Messi destacó el temple de la selección argentina para revertir el marcador y mantener la ilusión de conquistar el bicampeonato mundial. Por su parte, Bellingham optó por restarle dramatismo al episodio viral, resaltando el respeto profesional hacia uno de los referentes históricos del fútbol.

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