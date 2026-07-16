Economía

Murió a los 32 años uno de los miembros más jóvenes de la familia de la empresa cafetera Cabrales: la emotiva despedida de su CEO

Se trata de Joaquín Cabrales, hijo de José Manuel Cabrales y miembro de una de las familias empresarias más emblemáticas de Mar del Plata

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Hombre sonriente con bigote y camiseta de Argentina en un estadio. Al fondo se observa el campo de juego y las tribunas con público
Joaquin Cabrales

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Joaquín Cabrales, uno de los integrantes más jóvenes de la tradicional familia empresaria del café en Mar del Plata.

“Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, de 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", expresó el empresario Martín Cabrales en sus redes sociales.

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Joaquín Cabrales, uno de los miembros más jóvenes de la reconocida familia marplatense, era hijo de José Manuel Cabrales. Hasta ahora, no se han difundido detalles acerca de las causas del fallecimiento.

Martín también informó en su cuenta de Instagram que quienes deseen acompañar a Joaquín y familia, podrán hacerlo en el velatorio que se realizará en el día de mañana 16 de julio, en Casa Piovano, en calle 3 de Febrero 3636, Mar del Plata, de 9 a 14:30 Hs. Posteriormente, su sepelio será en Colinas de Paz, en calle Av. 10 de Febrero 2100 de la misma ciudad.

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Hombre joven de perfil con gafas de sol sobre la cabeza, sentado en la arena de una playa. Al fondo, otras personas, sombrillas y puestos de venta
Joaquín Cabrales

La última vez que Joaquín Cabrales se mostró en público fue el 8 de febrero de 2024, durante la celebración por el reconocimiento otorgado a su primo Martín como Vecino Ilustre de Mar del Plata.

La noticia del fallecimiento generó consternación en distintos ámbitos de Mar del Plata, donde la familia Cabrales mantiene una histórica vinculación con la actividad empresarial y social de la ciudad.

El colegio al que concurrió Joaquín, el Holy Trinity College, también envió un sentido mensaje: “En su querida memoria. Aquellos que amamos viven para siempre en nuestro corazón y en nuestros recuerdos”.

La historia de Cabrales

La historia de la empresa argentina Cabrales es un ejemplo emblemático de tradición, innovación y expansión familiar en la industria cafetera del país.

Fundada en 1941 por Antonio Cabrales Vega, un inmigrante asturiano radicado en Mar del Plata, Cabrales inició su camino con un local de venta al público de café llamado “La Planta de Café” en la calle Rivadavia de esa ciudad. Antonio había adquirido conocimiento en el rubro trabajando previamente en otra empresa de café.

Inicialmente, el negocio se dedicó a la venta de café en grano y molido a la vista, pero en los años 60 incorporó el café torrado, usando un envasado manual, distintivo por su paquete dorado y un logo clásico de una cafetera y un pocillo de café.

Martín Cabrales
Martín Cabrales, presidente de la empresa

Uno de los puntos de inflexión fue en 1965, cuando los hijos de Antonio compraron un terreno para montar su propio depósito e instalar maquinaria moderna para tostar café y lanzar líneas de té como Tellevo y Big Ben.

A partir de entonces, Cabrales creció exponencialmente: en 1988 inauguraron oficinas y depósitos en Buenos Aires y, posteriormente, se expandieron al Parque Industrial General Savio, desde donde despachan productos para todo el país y exportación.

En los años 2000, la tercera generación (Martín, Germán y Marcos Cabrales) asumió roles directivos y continúa el legado familiar, manteniendo la empresa a la vanguardia en innovación tecnológica y ampliando la oferta de productos.

Actualmente, Martín es el CEO de la firma y vicepresidente sectorial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante su gestión, Cabrales amplió su oferta con cafés de especialidad, cápsulas compatibles con distintos sistemas, nuevas variedades de origen y una estrategia orientada a la innovación sin perder el foco en el negocio tradicional del café. La empresa mantiene presencia en supermercados, hoteles, restaurantes y cafeterías, además de exportar a diversos mercados de América y Europa.

El carácter familiar y el compromiso con Mar del Plata han convertido a Cabrales no solo en un actor líder del café en Argentina sino también en un símbolo local.

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