Marta Fort armó el ranking de los jugadores más lindos para ella de la selección argentina: “Este es mi top”

Marta Fort presentó un ranking de cinco futbolistas de la Selección Argentina

La previa de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra en los Estados Unidos desató una oleada de entusiasmo, color y análisis entre los fanáticos y periodistas que allí se encuentran. Ante la expectativa por el pase a la final del Mundial 2026, una de las protagonistas de la cobertura mediática fue Marta Fort, quien se encargó de aportar su impronta personal a través de un contenido que despertó inmediata repercusión en redes sociales: su ranking con los futbolistas más bonitos de la Selección.

Con la ciudad de Atlanta como telón de fondo y en plena cobertura para un canal de streaming, la influencer decidió compartir en vivo su selección personal. La hija del recordado empresario Ricardo Fort, armó su propio ranking de la Scaloneta: “Desde acá, desde Atlanta, les voy a dejar mi top de más lindos de la selección. Uno, Paredes. Dos, Julián Álvarez. Tres, Nico Paz. Cuatro, Lo Celso. Cinco, Enzo Fernández. Esos son los datos by Marta Fort”. Este ranking, plasmado tanto en video como en publicaciones de Instagram, se convirtió en uno de los tópicos más comentados entre los hinchas y seguidores de la joven.

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El impacto de la lista no tardó en evidenciarse. Los usuarios reaccionaron con mensajes que oscilaron entre el humor y la identificación, como el comentario “Repito ¡es la más linda! El top de periodistas lindas. 1 Marta Fort. 2 Marta Fort. 3 Marta Fort. Las demás no existen”, o la frase “Obvio, Paredes en el 1 puesto”. Además, otros sumaron su opinión: “La comandanta puede decir lo que quiera”, “Paredes y Enzo en ese orden, Martita no te confundas”. El ranking se instaló así como un fenómeno participativo, donde la audiencia no solo validó nombres sino también la figura de la propia Fort.

Marta Fort, con la camiseta de la selección argentina, posa con una persona disfrazada de alienígena.

Su cobertura en Atlanta evidenció el clima de euforia y ansiedad que se vivía en la ciudad a horas de la semifinal. Desde temprano, la influencer mostró imágenes junto a personajes destacados del evento, como un hombre disfrazado de extraterrestre que circulaba por los pasillos del hotel en el que se hospedaba. “Empezando el día entrevistando”, anunció en una de sus historias, reflejando el tono distendido y curioso de su trabajo periodístico.

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La jornada incluyó distintos momentos de convivencia con hinchas llegados de todo el mundo, quienes aportaron a la atmósfera mundialista con banderas, camisetas y cánticos en las calles y en los alrededores de los hoteles y el estadio. Marta Fort capturó este ambiente y lo trasladó a sus seguidores, combinando coberturas en exteriores, entrevistas espontáneas y descripciones de la previa desde su propia habitación, donde posó con la nueva camiseta alternativa de la Selección.

La influencer eligió acompañar su look con una trenza rubia y maquillaje en tonos celestes, en sintonía con los colores nacionales. Su actitud relajada y festiva anticipó una tendencia dominante entre los fanáticos: detalles personalizados y una estética que combinaba identificación con la Selección y moda urbana. Los seguidores de Fort replicaron y viralizaron esas imágenes, instalando nuevas referencias de estilo y pertenencia para la hinchada argentina.

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Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami, en medio de la cobertura del Mundial

La actividad de Marta en Instagram y otras plataformas digitales multiplicó el alcance de su ranking y las coberturas desde Atlanta. Los últimos días, además de los posteos dedicados a la previa del partido, la influencer compartió un álbum de fotos en la playa, luciendo una microbikini celeste y blanca bajo la frase “Parada por MIA y seguimos”. Esa publicación cosechó rápidamente numerosos likes y comentarios elogiosos, consolidando su presencia como referente de las nuevas generaciones en redes sociales.

El comentario que mayor atención despertó fue el de su hermano, Felipe Fort, quien intervino con complicidad y humor: “Ojito que los estoy leyendo”. Esa advertencia divertida funcionó como guiño para los seguidores de Marta y, al mismo tiempo, reforzó la imagen de un vínculo familiar fuerte y visible desde la infancia de ambos, ahora proyectado en la esfera pública del entretenimiento digital. La publicación sumó miles de interacciones y fortaleció la percepción de los Fort como figuras que articulan vida privada y exposición mediática.

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