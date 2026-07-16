Teleshow

Marta Fort armó el ranking de los jugadores más lindos para ella de la selección argentina: “Este es mi top”

En plena cobertura del Mundial 2026, la influencer compartió su particular lista de la Scaloneta, que desató críticas y adhesiones

Guardar
Google icon

Marta Fort presentó un ranking de cinco futbolistas de la Selección Argentina

La previa de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra en los Estados Unidos desató una oleada de entusiasmo, color y análisis entre los fanáticos y periodistas que allí se encuentran. Ante la expectativa por el pase a la final del Mundial 2026, una de las protagonistas de la cobertura mediática fue Marta Fort, quien se encargó de aportar su impronta personal a través de un contenido que despertó inmediata repercusión en redes sociales: su ranking con los futbolistas más bonitos de la Selección.

Con la ciudad de Atlanta como telón de fondo y en plena cobertura para un canal de streaming, la influencer decidió compartir en vivo su selección personal. La hija del recordado empresario Ricardo Fort, armó su propio ranking de la Scaloneta: “Desde acá, desde Atlanta, les voy a dejar mi top de más lindos de la selección. Uno, Paredes. Dos, Julián Álvarez. Tres, Nico Paz. Cuatro, Lo Celso. Cinco, Enzo Fernández. Esos son los datos by Marta Fort”. Este ranking, plasmado tanto en video como en publicaciones de Instagram, se convirtió en uno de los tópicos más comentados entre los hinchas y seguidores de la joven.

PUBLICIDAD

El impacto de la lista no tardó en evidenciarse. Los usuarios reaccionaron con mensajes que oscilaron entre el humor y la identificación, como el comentario “Repito ¡es la más linda! El top de periodistas lindas. 1 Marta Fort. 2 Marta Fort. 3 Marta Fort. Las demás no existen”, o la frase “Obvio, Paredes en el 1 puesto”. Además, otros sumaron su opinión: “La comandanta puede decir lo que quiera”, “Paredes y Enzo en ese orden, Martita no te confundas”. El ranking se instaló así como un fenómeno participativo, donde la audiencia no solo validó nombres sino también la figura de la propia Fort.

Marta Fort con camiseta de Argentina, micrófono, posa junto a persona disfrazada de alienígena con pañuelo y un hombre con traje
Marta Fort, con la camiseta de la selección argentina, posa con una persona disfrazada de alienígena.

Su cobertura en Atlanta evidenció el clima de euforia y ansiedad que se vivía en la ciudad a horas de la semifinal. Desde temprano, la influencer mostró imágenes junto a personajes destacados del evento, como un hombre disfrazado de extraterrestre que circulaba por los pasillos del hotel en el que se hospedaba. “Empezando el día entrevistando”, anunció en una de sus historias, reflejando el tono distendido y curioso de su trabajo periodístico.

PUBLICIDAD

La jornada incluyó distintos momentos de convivencia con hinchas llegados de todo el mundo, quienes aportaron a la atmósfera mundialista con banderas, camisetas y cánticos en las calles y en los alrededores de los hoteles y el estadio. Marta Fort capturó este ambiente y lo trasladó a sus seguidores, combinando coberturas en exteriores, entrevistas espontáneas y descripciones de la previa desde su propia habitación, donde posó con la nueva camiseta alternativa de la Selección.

La influencer eligió acompañar su look con una trenza rubia y maquillaje en tonos celestes, en sintonía con los colores nacionales. Su actitud relajada y festiva anticipó una tendencia dominante entre los fanáticos: detalles personalizados y una estética que combinaba identificación con la Selección y moda urbana. Los seguidores de Fort replicaron y viralizaron esas imágenes, instalando nuevas referencias de estilo y pertenencia para la hinchada argentina.

marta fort
Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami, en medio de la cobertura del Mundial

La actividad de Marta en Instagram y otras plataformas digitales multiplicó el alcance de su ranking y las coberturas desde Atlanta. Los últimos días, además de los posteos dedicados a la previa del partido, la influencer compartió un álbum de fotos en la playa, luciendo una microbikini celeste y blanca bajo la frase “Parada por MIA y seguimos”. Esa publicación cosechó rápidamente numerosos likes y comentarios elogiosos, consolidando su presencia como referente de las nuevas generaciones en redes sociales.

El comentario que mayor atención despertó fue el de su hermano, Felipe Fort, quien intervino con complicidad y humor: “Ojito que los estoy leyendo”. Esa advertencia divertida funcionó como guiño para los seguidores de Marta y, al mismo tiempo, reforzó la imagen de un vínculo familiar fuerte y visible desde la infancia de ambos, ahora proyectado en la esfera pública del entretenimiento digital. La publicación sumó miles de interacciones y fortaleció la percepción de los Fort como figuras que articulan vida privada y exposición mediática.

Temas Relacionados

Marta FortMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

En una escena compartida por Rosario Ortega, el reconocido músico celebró con la multitud el paso a la final

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

La pareja de Enzo Fernández compartió su alegría por la victoria frente a Inglaterra en las tribunas y en las redes

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

El actor y humorista habló sobre el amor, la exposición y la salud mental. Además reflexionó sobre la monogamia y recordó la crisis personal que atravesó a los 39 años

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Tras el triunfo ante Inglaterra, el conductor sostuvo el juramento que había hecho antes del partido y pasó por la peluquería para un cambio de estilo

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

La futbolista inglesa fue abordada en Atlanta por La Tora Villar para Streams Telefe y sorprendió con un mensaje en castellano para nuestro país

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

DEPORTES

La crónica de un periodista inglés que vio el partido entre 150 mil argentinos: “Si crees que nos apasiona el fútbol, ​​deberías visitar este inmenso país”

La crónica de un periodista inglés que vio el partido entre 150 mil argentinos: “Si crees que nos apasiona el fútbol, ​​deberías visitar este inmenso país”

Las tapas de los diarios ingleses tras la eliminación del Mundial ante Argentina: “Jugadas sucias”, “Destrozados” y “Derrotados por Messi”

La previa de la final del Mundial 2026: así viven los argentinos en Málaga la espera del partido ante España

“Estamos en problemas”: el relato en la TV de Inglaterra de los dos goles que le marcó Argentina en semifinales del Mundial

“Los inmortales, “La cabeza de Dios” y “Messi contra el mundo”: las portadas de los principales diarios del planeta tras la remontada de Argentina ante Inglaterra

TELESHOW

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

Martín Bossi en “Lo de Pampita”: “No me gusta hacer contenido con mi vida amorosa”

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

INFOBAE AMÉRICA

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

Avance en la enfermedad de Alzheimer: una nueva inmunoterapia mostró resultados alentadores

Beatriz Guido, escritora argentina: “El fútbol no es ningún opio: el hincha es un hombre que está haciendo cultura”

Las exportaciones de Guatemala crecieron 5.5 % y sumaron USD 7,199 millones hasta mayo

El Salvador tiene vigente un proyecto de Economía Azul con financiamiento italiano para fortalecer la pesca artesanal