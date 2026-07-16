Las conmovedoras palabras de Nico Vázquez para Lionel Messi: “Seguís dejando el alma en cada partido”

Nicolás Vázquez agradeció a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra y destacó su entrega con la selección argentina

Nicolás Vázquez dedicó un mensaje de agradecimiento a Lionel Messi, destacando la entrega y el compromiso del futbolista argentino cada vez que viste la camiseta nacional, después del triunfo de Argentina sobre Inglaterra.

“Cada vez que te ponés la camiseta, volvés a entregarte como si fuera la primera vez”, expresó Vázquez, resaltando la constancia del capitán argentino. El actor subrayó: “No necesitás demostrarle nada a nadie, pero igual seguís dejando el alma en cada partido”.

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Nico Vázquez y parte de la Selección Argentina

La publicación de Vázquez se viralizó entre los hinchas, que compartieron el sentimiento de admiración y gratitud hacia el futbolista. “Gracias por enseñarnos que la verdadera grandeza no está en ganar, sino en no dejar nunca de darlo todo”, escribió el actor, poniendo en palabras el orgullo colectivo.

El mensaje concluyó con una muestra de cariño y pertenencia: “Gracias por emocionarnos, por unirnos y por hacernos sentir tan orgullosos de ser argentinos. Sos único. Te amamos”.

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Nicolás Vázquez sostuvo que Lionel Messi emociona, une y fortalece el orgullo de ser argentinos

Durante los últimos años, Lionel Messi se ha consolidado como símbolo de esfuerzo y dedicación para millones en el país. Más allá de los títulos, su actitud y ejemplo han servido de inspiración para distintas generaciones, tanto en el deporte como fuera de él.

La comunicación entre Nicolás Vázquez y Lionel Messi trasciende el fútbol y se mantiene firme luego de cada encuentro de la selección argentina. El actor compartió que existe una costumbre muy personal con el capitán: siempre hablan después de los partidos, nunca antes. “Eso sí es cábala por ahí”, reconoció.

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La conexión entre ambos no se limita a la pasión por la Scaloneta. Vázquez explicó que suele acompañar a Messi en todos los Mundiales, sin importar los resultados. “Me gusta hablar con él los días previos”, detalló el intérprete, aunque aclaró que la verdadera rutina se cumple al final de cada encuentro, cuando intercambian mensajes que quedan en la intimidad.

El actor explicó que acompaña a Lionel Messi en todos los Mundiales y que los mensajes entre ambos quedan en la intimidad

A la pregunta sobre cómo vivió el partido más reciente, Vázquez respondió que lo experimentó “como cualquier fanático, como cualquier argentino. Con mucha ansiedad, con mucho nervio”. Agregó que, aunque en ocasiones le tocó estar de vacaciones y vivir la pasión desde el extranjero, ver los partidos en Argentina “es increíble, porque vibra todo mucho más”.

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El actor negó ser supersticioso en el sentido tradicional. “No, no soy cabulero. Cuando era más pendejo, sí. Por ahí veía los partidos siempre con la misma gente, el mismo equipo. No, ahora trato de que se dé de manera espontánea y siempre acompañado de familia, de amigos, así que está buenísimo”, aseguró en diálogo con Infama (América).

Sin embargo, admitió que su contacto post partido con Messi se volvió una especie de ritual privado. Reveló que el último domingo repitieron esta costumbre: “Cuando terminó el partido, hablamos. Lo que me dijo me lo guardo para mí. Pero tiene una felicidad enorme y obviamente, junto a todo el equipo, están ahí expectantes”.

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La selección argentina sigue en carrera tras el reciente triunfo. Messi y sus compañeros mantienen la concentración en el objetivo, mientras figuras del espectáculo como Vázquez acompañan desde su lugar y comparten la emoción nacional.

Nicolás Vázquez contó que mantiene una costumbre con Lionel Messi y que siempre hablan después de los partidos de la selección argentina

La relación entre Nico Vázquez y Leo Messi nació en 2012, después de que el actor se animara a pedirle una foto tras un partido. Messi no solo accedió, sino que elogió la carrera de Vázquez y le pidió su teléfono para seguir en contacto. Desde entonces, ambos mantienen una amistad cercana, se ven cada vez que pueden y comparten proyectos y momentos personales.

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La costumbre de hablar solo después de los partidos ya forma parte del universo privado de ambos. Para el actor, se trata de una manera de acompañar sin interferir, respetando los tiempos y emociones del capitán argentino. “Ojalá que puedan seguir avanzando”, deseó Vázquez, reflejando el sentimiento de millones de hinchas.