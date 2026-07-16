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Magis TV | XUPER TV | Cuevana: son o no lo mismo y qué riesgos hay

Aunque funcionan de forma diferente, las tres plataformas comparten riesgos relacionados con malware, fraudes y robo de datos

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Existen claras diferencias entre Magis TV, Xuper TV y Cuevana, aunque todas transmiten contenido pirata.
Existen claras diferencias entre Magis TV, Xuper TV y Cuevana, aunque todas transmiten contenido pirata.

Magis TV, XUPER TV y Cuevana son tres de las plataformas más buscadas por quienes desean acceder gratuitamente a películas, series y canales de televisión de pago. Aunque suelen mencionarse juntas y comparten un mismo objetivo —ofrecer contenido sin autorización de sus propietarios—, no funcionan de la misma manera.

Asimismo, especialistas en ciberseguridad advierten que todas presentan riesgos importantes para la privacidad, la seguridad digital y, en algunos casos, incluso para la información bancaria de los usuarios.

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Mientras Cuevana opera principalmente como una red de sitios web de reproducción en línea, Magis TV y XUPER TV funcionan como aplicaciones para dispositivos Android y Smart TV. Además, diversos análisis indican que XUPER TV surgió como un reemplazo de Magis TV tras las acciones legales y bloqueos que afectaron a esta última en distintos países.

La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
Existe más de una razón por la que nunca deberías instalar Xuper TV o Magis TV.

¿Magis TV, XUPER TV y Cuevana son lo mismo?

La respuesta es no, aunque existen similitudes importantes.

Magis TV y XUPER TV comparten un modelo de funcionamiento basado en aplicaciones (APK) que permiten acceder a canales de televisión y contenido premium sin contar con las licencias correspondientes.

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Según diversos reportes especializados, XUPER TV apareció después de los bloqueos dirigidos contra Magis TV y mantiene características muy similares en su funcionamiento, catálogo e infraestructura.

Por otro lado, Cuevana pertenece a otra categoría. Se trata de un sitio web —o una red de sitios con distintos dominios— que permite reproducir películas y series directamente desde el navegador mediante enlaces de streaming.

Magis TV y Cuevana son aplicaciones que distribuyen contenido ilegal y que no son seguras.
Magis TV y Cuevana son aplicaciones que distribuyen contenido ilegal y que no son seguras.

En ambos casos, los usuarios acceden a contenido protegido por derechos de autor sin autorización de sus propietarios.

El principal riesgo no son solo los derechos de autor

Aunque el debate suele centrarse en la legalidad de estas plataformas, los expertos advierten que el mayor peligro está relacionado con la ciberseguridad.

Al no distribuirse mediante tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, muchas versiones de estas aplicaciones deben descargarse desde páginas desconocidas, enlaces compartidos en redes sociales o canales de mensajería.

Esto incrementa considerablemente el riesgo de instalar software modificado.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con el logo naranja y blanco de Magis TV en la pantalla, sobre un fondo rosa pálido.
Robo de datos personales e instalación de malware se ha reportado entre los que instalan Magis TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malware y programas espía

Uno de los principales peligros consiste en la instalación de malware. Algunas versiones modificadas de estas aplicaciones pueden incluir programas maliciosos capaces de obtener permisos sobre el dispositivo donde se instalan.

Dependiendo del malware utilizado, los atacantes podrían recopilar información del equipo, supervisar determinadas actividades o instalar componentes adicionales sin conocimiento del usuario.

En dispositivos Android, especialmente cuando se conceden permisos excesivos, el riesgo aumenta considerablemente.

Magis TV - app - maratón de películas - películas - tecnología - 24 de diciembre
(Composición Infobae: freepik.es)

Robo de contraseñas y datos personales

Otro escenario frecuente es el robo de credenciales.

Los especialistas explican que algunos programas maliciosos incorporan técnicas para registrar información introducida por el usuario, interceptar determinados datos o redirigir a páginas falsas que imitan servicios legítimos.

Mediante campañas de phishing o programas conocidos como keyloggers, los delincuentes buscan obtener:

  • Contraseñas de correo electrónico.
  • Accesos a redes sociales.
  • Credenciales bancarias.
  • Información personal.

Una vez obtenidos estos datos, pueden utilizarse para cometer fraudes o intentar acceder a cuentas financieras.

El acceso gratuito de Magis TV conlleva una serie de riesgos para el usuario.
El acceso gratuito de Magis TV conlleva una serie de riesgos para el usuario. (X.com)

Dispositivos utilizados para ataques informáticos

El problema no termina con el robo de información. En algunos casos, el malware convierte el dispositivo infectado en parte de una botnet, una red de equipos controlados de forma remota por ciberdelincuentes.

Estos dispositivos pueden utilizarse para realizar ataques informáticos, distribuir spam o ejecutar otras actividades ilícitas sin que el propietario lo advierta.

Además, algunos programas maliciosos consumen recursos del equipo para realizar minería de criptomonedas, lo que provoca un rendimiento más lento, sobrecalentamiento y mayor consumo eléctrico.

Magis TV y Xuper TV: riesgos reales de instalar apps no oficiales para ver fútbol, películas y series gratis en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Magis TV y Xuper TV: riesgos reales de instalar apps no oficiales para ver fútbol, películas y series gratis en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos específicos de Cuevana

En el caso de Cuevana, el principal problema suele encontrarse en la publicidad.

Muchos de estos sitios muestran numerosas ventanas emergentes, redireccionamientos y anuncios engañosos que intentan convencer al usuario de instalar supuestas actualizaciones de reproductores de video o extensiones para el navegador.

En realidad, estos archivos pueden contener software malicioso o modificar la configuración del navegador para mostrar publicidad de forma permanente.

Por este motivo, incluso quienes únicamente desean ver una película pueden terminar descargando programas potencialmente peligrosos.

Magis TV
Magis TV no debería ser instalado en ningún dispositivo.

Cómo reducir los riesgos

Los especialistas recomiendan evitar la instalación de aplicaciones obtenidas fuera de las tiendas oficiales y utilizar únicamente plataformas legales para consumir contenido audiovisual.

Si un usuario ya instaló alguna aplicación de este tipo, las recomendaciones incluyen:

  • Desinstalar inmediatamente la aplicación.
  • Analizar el dispositivo con herramientas de seguridad.
  • Cambiar las contraseñas de correo electrónico, redes sociales y banca digital desde un dispositivo confiable.
  • Revisar los permisos concedidos a otras aplicaciones instaladas.

También es aconsejable mantener actualizado el sistema operativo y utilizar mecanismos de autenticación en dos pasos para proteger las cuentas más importantes.

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