Por qué no debes dejar conectado el cargador al portátil cuando esté cargado al 100%

Dejar conectado el PC es una costumbre común en espacios laborales y académicos. (Foto: HP)

Dejar el cargador enchufado a la computadora portátil, incluso cuando la batería ha alcanzado su carga máxima, es un hábito extendido. Esta costumbre, vista como una forma de asegurar que el dispositivo siempre esté listo, suele pasar inadvertida en oficinas, hogares y espacios educativos.

Sin embargo, muchos desconocen que mantener el cargador conectado al portátil una vez alcanzado el 100% de carga puede acortar la vida útil de la batería y aumentar ciertos riesgos de funcionamiento.

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Qué probabilidad hay de que el portátil se sobrecargue si permanece enchufado

La creencia de que una batería puede sobrecargarse y dañarse al dejar el portátil conectado es común, pero Anker aclara que las baterías actuales, en su mayoría de iones de litio o polímero de litio, cuentan con sistemas automáticos de protección. Estos sistemas interrumpen la carga al alcanzar el 100%.

Los sistemas modernos evitan la sobrecarga, pero el consumo eléctrico constante puede afectar la temperatura interna y el rendimiento del portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a lo anterior, el hecho de mantener el dispositivo enchufado no está exento de inconvenientes. El ordenador sigue recibiendo energía para alimentar el sistema, lo que puede provocar un aumento de temperatura interna y, en situaciones extremas, desencadenar un sobrecalentamiento.

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Por qué la temperatura afecta la vida útil de la batería del portátil

La exposición prolongada a altas temperaturas es uno de los factores más perjudiciales para la vida útil de las baterías. Según Anker, mantener el portátil en un ambiente con temperaturas superiores a 35 grados puede acelerar la degradación de la batería.

Además, el calor excesivo, sumado al funcionamiento constante del portátil conectado a la corriente, incrementa el riesgo de deterioro prematuro.

Es clave dejar el portátil en ambientes con temperaturas templadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo el calor extremo resulta nocivo. El frío intenso afecta el rendimiento de la batería y su capacidad de carga. Por este motivo, los especialistas sugieren preservar el portátil en condiciones de temperatura moderada y evitar su uso en ambientes muy calurosos o fríos, así como desenchufar el cargador cuando no se necesita.

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Cómo influye el uso y los ciclos de carga en la vida útil de la batería del portátil

La duración de una batería depende en gran medida de la frecuencia con la que se utiliza y se recarga el portátil. Cada vez que se completa un ciclo de carga, descargar la batería y volver a cargarla por completo, la batería sufre un desgaste interno.

Dejar el portátil siempre conectado puede provocar que la batería oscile entre niveles cercanos al 100% y pequeñas descargas, lo que incrementa el número de microciclos y acelera el proceso de envejecimiento de la batería.

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Cada vez que se recarga la computadora se reduce la vida útil de su batería. (Foto: Anker)

Los expertos aconsejan cargar el portátil cuando la batería se encuentra entre el 10% y el 20%, evitando mantenerlo enchufado todo el tiempo.

De qué forma el voltaje del cargador puede dañar la computadora

El voltaje inestable es otro elemento de riesgo para las baterías y los componentes internos. Anker advierte que “usar un portátil y su cargador con un voltaje inestable puede dañar la batería. Los aumentos repentinos de voltaje pueden dañar los componentes electrónicos y destruir datos irremplazables”.

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Para reducir este riesgo, el fabricante sugiere utilizar regletas o protectores de sobretensión. Esta medida ayuda a proteger tanto la batería como el resto de los circuitos del portátil ante eventuales picos eléctricos.

Cómo incide la calidad y la antigüedad de la batería del portátil

Es clave usar accesorios originales para recargar el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna batería es eterna. Con el paso del tiempo, tanto la calidad original de la batería como el uso continuado determinan su degradación. Anker señala que “la mayoría de las baterías de iones de litio suelen durar hasta 3 años antes de necesitar ser reemplazadas”.

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Otro error común es adquirir baterías de baja calidad o recurrir a componentes no certificados puede acelerar el desgaste y aumentar el riesgo de fallos. El fabricante sugiere adquirir baterías y cargadores en proveedores de confianza y respetar las especificaciones del producto.

Asimismo, prestar atención a la antigüedad de la batería es clave para anticipar reemplazos y evitar situaciones de riesgo asociadas a fallos inesperados.