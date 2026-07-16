Tecno

Por qué no debes dejar conectado el cargador al portátil cuando esté cargado al 100%

Dejar la computadora enchufada puede acelerar el desgaste de la batería y elevar el riesgo de sobrecalentamiento

Guardar
Google icon
Persona con suéter y camisa interactuando con una laptop blanca HP, conectada con un cable, sobre una mesa. Fondo desenfocado con otra persona
Dejar conectado el PC es una costumbre común en espacios laborales y académicos. (Foto: HP)

Dejar el cargador enchufado a la computadora portátil, incluso cuando la batería ha alcanzado su carga máxima, es un hábito extendido. Esta costumbre, vista como una forma de asegurar que el dispositivo siempre esté listo, suele pasar inadvertida en oficinas, hogares y espacios educativos.

Sin embargo, muchos desconocen que mantener el cargador conectado al portátil una vez alcanzado el 100% de carga puede acortar la vida útil de la batería y aumentar ciertos riesgos de funcionamiento.

PUBLICIDAD

Qué probabilidad hay de que el portátil se sobrecargue si permanece enchufado

La creencia de que una batería puede sobrecargarse y dañarse al dejar el portátil conectado es común, pero Anker aclara que las baterías actuales, en su mayoría de iones de litio o polímero de litio, cuentan con sistemas automáticos de protección. Estos sistemas interrumpen la carga al alcanzar el 100%.

Un portátil gris abierto con pantalla azul sobre una mesa de madera, conectado por un cable negro a un cargador enchufado en la pared blanca.
Los sistemas modernos evitan la sobrecarga, pero el consumo eléctrico constante puede afectar la temperatura interna y el rendimiento del portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a lo anterior, el hecho de mantener el dispositivo enchufado no está exento de inconvenientes. El ordenador sigue recibiendo energía para alimentar el sistema, lo que puede provocar un aumento de temperatura interna y, en situaciones extremas, desencadenar un sobrecalentamiento.

PUBLICIDAD

Por qué la temperatura afecta la vida útil de la batería del portátil

La exposición prolongada a altas temperaturas es uno de los factores más perjudiciales para la vida útil de las baterías. Según Anker, mantener el portátil en un ambiente con temperaturas superiores a 35 grados puede acelerar la degradación de la batería.

Además, el calor excesivo, sumado al funcionamiento constante del portátil conectado a la corriente, incrementa el riesgo de deterioro prematuro.

Un portátil MacBook Air plateado sobre un escritorio de madera clara, con una taza, un bolígrafo y un hub USB-C con cables negros conectados.
Es clave dejar el portátil en ambientes con temperaturas templadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo el calor extremo resulta nocivo. El frío intenso afecta el rendimiento de la batería y su capacidad de carga. Por este motivo, los especialistas sugieren preservar el portátil en condiciones de temperatura moderada y evitar su uso en ambientes muy calurosos o fríos, así como desenchufar el cargador cuando no se necesita.

Cómo influye el uso y los ciclos de carga en la vida útil de la batería del portátil

La duración de una batería depende en gran medida de la frecuencia con la que se utiliza y se recarga el portátil. Cada vez que se completa un ciclo de carga, descargar la batería y volver a cargarla por completo, la batería sufre un desgaste interno.

Dejar el portátil siempre conectado puede provocar que la batería oscile entre niveles cercanos al 100% y pequeñas descargas, lo que incrementa el número de microciclos y acelera el proceso de envejecimiento de la batería.

Una mano inserta un cable USB-C en el puerto lateral de una laptop oscura. Son visibles las teclas 'prt sc' y 'delete' del teclado
Cada vez que se recarga la computadora se reduce la vida útil de su batería. (Foto: Anker)

Los expertos aconsejan cargar el portátil cuando la batería se encuentra entre el 10% y el 20%, evitando mantenerlo enchufado todo el tiempo.

De qué forma el voltaje del cargador puede dañar la computadora

El voltaje inestable es otro elemento de riesgo para las baterías y los componentes internos. Anker advierte que “usar un portátil y su cargador con un voltaje inestable puede dañar la batería. Los aumentos repentinos de voltaje pueden dañar los componentes electrónicos y destruir datos irremplazables”.

Para reducir este riesgo, el fabricante sugiere utilizar regletas o protectores de sobretensión. Esta medida ayuda a proteger tanto la batería como el resto de los circuitos del portátil ante eventuales picos eléctricos.

Cómo incide la calidad y la antigüedad de la batería del portátil

Un computador portátil plateado con la pantalla encendida mostrando el escritorio de Windows 11 y un gran icono de batería verde que indica 75% restante.
Es clave usar accesorios originales para recargar el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ninguna batería es eterna. Con el paso del tiempo, tanto la calidad original de la batería como el uso continuado determinan su degradación. Anker señala que “la mayoría de las baterías de iones de litio suelen durar hasta 3 años antes de necesitar ser reemplazadas”.

Otro error común es adquirir baterías de baja calidad o recurrir a componentes no certificados puede acelerar el desgaste y aumentar el riesgo de fallos. El fabricante sugiere adquirir baterías y cargadores en proveedores de confianza y respetar las especificaciones del producto.

Asimismo, prestar atención a la antigüedad de la batería es clave para anticipar reemplazos y evitar situaciones de riesgo asociadas a fallos inesperados.

Temas Relacionados

CargadorPortátilComputadoraBateríaSobrecalentamientoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Nvidia dice que Sega evitó su desaparición gracias a una consola de videojuegos

La relación entre ambas empresas nació en 1995, aunque en el camino tuvo un intento fallido

Por qué Nvidia dice que Sega evitó su desaparición gracias a una consola de videojuegos

Catch me! es el nuevo juego gratis de Steam para PC: añádelo a tu biblioteca para siempre

En este título, cuatro jugadores se persiguen entre sí: uno huye y los otros tres intentan atraparlo

Catch me! es el nuevo juego gratis de Steam para PC: añádelo a tu biblioteca para siempre

No es XUPER TV o Cuevana: la única app segura para ver Las Guerreras K-pop en español latino

Utilizar plataformas piratas expone a los usuarios a malware, robo de información y posibles sanciones legales por vulnerar derechos de autor

No es XUPER TV o Cuevana: la única app segura para ver Las Guerreras K-pop en español latino

Magis TV | XUPER TV | Cuevana: son o no lo mismo y qué riesgos hay

Aunque funcionan de forma diferente, las tres plataformas comparten riesgos relacionados con malware, fraudes y robo de datos

Magis TV | XUPER TV | Cuevana: son o no lo mismo y qué riesgos hay

Drones japoneses están cambiando la defensa aérea: así usan IA para detectar amenzas

Esta tecnología se convierte en una tendencia militar al ser una alternativa a los métodos tradicionales

Drones japoneses están cambiando la defensa aérea: así usan IA para detectar amenzas

DEPORTES

“Es un ejemplo descomunal para los jóvenes”: la reflexión de Fernando Marín sobre la Scaloneta

“Es un ejemplo descomunal para los jóvenes”: la reflexión de Fernando Marín sobre la Scaloneta

“Que pase lo que tenga que pasar, yo voy a estar feliz”: la reflexión del comentarista español fanático de Messi de cara a la final del Mundial

“Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido”: así vivió la semifinal Kelci-Rose Bowers, la pareja inglesa de Marcos Senesi

El divertido video del supuesto diálogo entre los jugadores argentinos que encontraron la botella del arquero inglés con el “machete” de los penales

Las tapas de los diarios ingleses tras la eliminación del Mundial ante Argentina: “Jugadas sucias”, “Destrozados” y “Derrotados por Messi”

TELESHOW

Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

Las conmovedoras palabras de Nico Vázquez para Lionel Messi: “Seguís dejando el alma en cada partido”

Dante Spinetta celebró entre lágrimas el épico triunfo de Argentina ante Inglaterra: “Gracias muchachos”

Marta Fort armó el ranking de los jugadores más lindos para ella de la selección argentina: “Este es mi top”

Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

INFOBAE AMÉRICA

‘La Odisea’ de Nolan, en números: 2.000 extras, 5.300 trajes y 250 millones de dólares de presupuesto

‘La Odisea’ de Nolan, en números: 2.000 extras, 5.300 trajes y 250 millones de dólares de presupuesto

La recaudación por importaciones crece un 18% en Honduras

El presidente del Congreso de Guatemala condiciona la ley portuaria a un acuerdo político sobre la gobernanza

El Instituto Meteorológico Nacional prevé menos lluvias y más calor en Costa Rica desde el 27 de julio

Expertos sísmicos advierten en República Dominicana: “Estamos esperando un gran terremoto”