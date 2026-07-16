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Las tapas de los diarios ingleses tras la eliminación del Mundial ante Argentina: “Jugadas sucias”, “Destrozados” y “Derrotados por Messi”

Los principales periódicos ingleses pusieron el foco en el dolor de la eliminación, subrayaron el impacto del desenlace en el país y remarcaron la reacción del seleccionado sudamericano en los minutos finales

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Tapas Inglaterra victoria Argentina portada
Argentina superó 2-1 a Inglaterra de manera agónica y selló su boleto a la final del Mundial 2026 (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

La eliminación de Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 frente a Argentina provocó una oleada de reacciones en la prensa británica. Los principales diarios nacionales reflejaron el impacto emocional y deportivo de la derrota, recurriendo a titulares contundentes, enfoques introspectivos y una mezcla de resignación y orgullo por el recorrido del equipo comandado dentro del campo por Harry Kane. Las portadas y análisis del día siguiente capturaron el ánimo de una nación que volvió a quedarse al margen de la final, a pesar de haber rozado la posibilidad de repetir la histórica hazaña de 1966.

El Daily Express encabezó su edición con el titular “La agonía de una espera interminable”, resumiendo en pocas palabras el sentimiento predominante en el país. El diario subrayó la “desesperación tras el fin de los sueños de Inglaterra de repetir la victoria de 1966, tras la derrota ante Argentina”.

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En una línea similar, el Daily Mirror apostó por la palabra “agonía” para describir la experiencia colectiva de los aficionados: “Agonía en el Mundial para los Tres Leones. Inglaterra 1-2 Argentina. Destrozados”. Según el periódico, el equipo “no pudo mantener la ventaja y su sueño terminó en lágrimas”. El análisis enfatizó que la selección de Inglaterra logró adelantarse con el tanto de Anthony Gordon en la segunda mitad, pero no resistió la presión del vigente campeón, que revirtió el marcador en el tramo final.

El Daily Star, que ilustró su portada con una imagen de Harry Kane dialogando con Lionel Messi, eligió un enfoque más visual y creativo. “Inglaterra deja escapar la victoria en el último momento. Derrotados por Messi”, tituló el diario, realizando además un juego de palabras entre “Kane” y “kaned by Messi”. En el interior, la publicación sostuvo: “Seguimos estando orgullosos de nuestros Leones”, apelando al sentido de pertenencia, a pesar del desenlace adverso.

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Por su parte, The Guardian optó por la sobriedad en el mensaje principal: “Cambio y fuera. Desilusión: Argentina anotó dos goles en los últimos minutos y acabó con el sueño de Inglaterra en el Mundial”. El diario puso el foco en los minutos finales del partido y en el golpe anímico que supuso la eliminación.

The Independent resumió el sentimiento predominante con el titular “La decepción de Inglaterra”. El periódico detalló que a los “Tres Leones le encajan dos goles en los últimos minutos contra Argentina y quedan eliminados del Mundial a pesar del gol inicial de Anthony Gordon”.

El Daily Telegraph fue directo al punto: “Se acaba el sueño de Inglaterra en el Mundial”. El diario amplió: “Los hombres de Kane dejan escapar la victoria tras haber tomado la delantera en la segunda mitad. Argentina anota dos goles en siete minutos y acaba con las esperanzas de llegar a la final”. Además, la publicación señaló que “el partido se vio empañado por jugadas sucias, pero ahora el equipo liderado por Messi se enfrentará a España en la final”. El análisis incluyó referencias al clima tenso en el campo de juego y la expectativa internacional por la final entre el campeón europeo y el sudamericano.

El Daily Mail eligió una perspectiva más emocional y nacional: “La noche en que nuestro sueño finalmente se desvaneció. Agonía en todo el país tras la eliminación de los Leones de Harry Kane a manos de... ya saben quién”. El diario pareció evitar mencionar en el titular el nombre de Lionel Messi, capitán y líder del combinado albiceleste. El rosarino fue clave en el desenlace del encuentro al aportar las dos asistencias en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En conjunto, la prensa inglesa coincidió en resaltar el carácter doloroso de la derrota y el modo en que Argentina revirtió la historia en los minutos finales. Las crónicas destacaron el gol de Anthony Gordon, el liderazgo de Harry Kane, y el peso de la figura de Messi para dar vuelta el encuentro.

De esta manera, Inglaterra sigue sin arribar a una final de la Copa del Mundo desde 1966, mientras que Argentina buscará hacer historia y proclamarse bicampeón. Enfrente tendrá a España, que viene de eliminar a Francia y es la vigente ganadora de la Eurocopa.

Las portadas de los diarios británicos tras la derrota ante Argentina:

Tapas Inglaterra victoria Argentina
Las portadas de los diarios británicos tras la derrota ante Argentina
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Las portadas de los diarios británicos tras la derrota ante Argentina
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Las portadas de los diarios británicos tras la derrota ante Argentina
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