Steam añade 10 juegos gratis que puedes descargar cuando quieras: sin límite de tiempo

Steam incorporó diez juegos de PC completamente gratis y sin restricción de tiempo. (Steam)

Steam sumó diez videojuegos gratuitos para PC sin fecha límite de descarga ni condición de pago: títulos de géneros que van desde la construcción de colonias hasta el terror de sigilo, todos disponibles de forma permanente en la plataforma de Valve.

Qué ofrece cada juego

Little Incrementisle.

Desarrollado por AM TEAM, es un constructor de colonias donde el jugador desembarca en islas sucesivas, recolecta recursos, erige edificios y recluta aldeanos hasta estar listo para zarpar hacia la siguiente.

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Es un juego de colonias en el que el jugador salta de isla en isla. (Steam)

Entre expediciones, los puntos de prestigio se invierten en un árbol de talentos permanente. El objetivo final es alcanzar una pieza legendaria en el archipiélago más lejano.

Built by Day, Bitten by Night.

Combina construcción de ciudades con defensa de torre. De día, el jugador levanta un reino tranquilo: granjas, fuentes, mansiones y dragones. De noche, llegan los zombis, los piratas, los yetis, los robots y los ovnis.

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El juego incluye cuatro jefes mayores, eventos climáticos de invierno y sequía, y hordas masivas cada 100 días de partida. Se encuentra en acceso anticipado.

Mezcla construcción de ciudades y defensa contra oleadas de enemigos. (Steam)

Mile Zero Anomaly.

Es una aventura de thriller nocturno. El auto del jugador queda inutilizado en una ruta de montaña y la única opción es caminar hasta una estación de servicio siguiendo señales en cada bifurcación.

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La premisa tiene dos reglas: no dar la vuelta y no confiar en todo lo que se ve. A medida que avanza el trayecto, las señales se contradicen, los detalles no cuadran y las anomalías visuales se acumulan.

Shipyard of Theseus.

Es una aventura casual de apunta y hace clic con tono filosófico y paródico. El jugador acompaña a Teseo, héroe griego, en su misión de resolver dilemas morales clásicos con la premisa de que cada respuesta es la única correcta. Sin límites de tiempo, sin reflejos requeridos: solo un ratón y criterio.

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Es un juego de clics con humor filosófico. (Steam)

Unwoven.

Es un shooter de acción isométrica con doble palanca ambientado en una mansión gótica. El jugador enfrenta hordas de criaturas malditas, absorbe su energía y desbloquea poderes mientras descubre la historia de Laima y la maldición familiar que la persigue.

El sistema Fortune ajusta la dificultad en tiempo real según el desempeño: si el jugador domina el juego, los enemigos se vuelven más agresivos; si tiene dificultades, aparecen oportunidades con un costo.

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Micronova.

Juego de acción y aventura donde el personaje, un pequeño explorador llamado Novi-01, se desplaza por un ecosistema microscópico en el que cada planta, criatura y estructura forma parte del desafío.

Juego de acción en el que el jugador controla a Novi-01, un explorador diminuto en un ecosistema microscópico. (Steam)

Step Lightly.

De Water Leaks Studio, es un juego de terror y puzles de plataformas de corta duración. El jugador controla a Rosa, una niña que intenta escapar de su familia en medio de la noche: trepa muebles, lanza objetos para resolver acertijos y se mueve en silencio para no alertar a los adultos.

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HYPERFIST.

Juego de acción en primera persona con estética de cómic punk. El jugador encarna a Heath, un punk con puños mecánicos, y debe abrirse paso a golpes por tres niveles llenos de robots de la corporación Khi, que compró los derechos del planeta Tierra para convertirlo en un estacionamiento.

El combo sostenido potencia los puños; el jefe final espera en lo alto de la torre corporativa. Fue desarrollado como proyecto estudiantil.

Es un asistente con IA que se superpone a cualquier juego en pantalla. (Steam)

GAMEBORO.

Es una aplicación de asistencia con IA que funciona como superposición sobre cualquier juego. Mediante voz o texto, el jugador puede consultar guías, estadísticas de personajes, ubicaciones de objetivos o mecánicas de jefes sin salir del juego.

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Detecta automáticamente el título en ejecución y busca respuestas en wikis, foros y guías especializadas. Permite personalizar la apariencia y personalidad del asistente. Fue desarrollado por Studio Monolith.

CORGI & WOOLLY - Little Horizon.

Juego de compañía de escritorio. Un border collie pastor de ovejas aparece en una esquina de la pantalla y reacciona a las pulsaciones del teclado y los movimientos del ratón del usuario: cada clic y cada tecla contribuyen a hacer crecer el rebaño y animar el pastizal.

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Un border collie aparece en el escritorio y responde a cada tecla y clic del usuario. (Steam)

Cómo agregar estos juegos a la cuenta de Steam

El usuario debe ingresar a store.steampowered.com, iniciar sesión con su cuenta y buscar cada juego por su nombre en la barra de búsqueda.

En la página del título, el precio aparece como cero o el botón indica ‘Jugar gratis’. Al hacer clic en ‘Agregar a la cuenta’ o ‘Jugar’, el juego queda guardado en la biblioteca de forma permanente, sin fecha de vencimiento.