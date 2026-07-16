Milei habló de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección: "Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático"

La bandera de Malvinas que mostraron jugadores de la selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra fue analizada por Javier Milei como una expresión “perfectamente válida y lícita”, aunque aclaró que la cuestión de la soberanía se resolverá por la vía diplomática y separó ese episodio de una eventual sanción económica de la FIFA.

El presidente argentino afirmó que la exhibición de la bandera por parte de los jugadores es entendible y legítima por la emoción. “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar”, advirtió.

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En ese sentido, el mandatario puso el acento en la legitimidad del sentimiento y en la necesidad de no trasladarlo al terreno diplomático. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, sostuvo.

En la misma línea, mencionó gestiones oficiales y un avance ante la ONU. “Eso está en otro carril, eso hay que manejarlo inteligentemente, pero son cosas distintas. Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, afirmó.

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Javier Milei saluda desde el balcón de Casa Rosada, que será ofrecido a los jugadores de la selección argentina para que saluden al pueblo tras el final del Mundial

Posible sanción de la FIFA

En una entrevista con El Observador, ante una pregunta sobre una publicación de The Guardian y una eventual investigación de la FIFA, el presidente insistió en que lo ocurrido dentro del campo no integra la política exterior. “Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia”, dijo.

A partir de esa distinción, planteó su cálculo sobre una consecuencia posible. “En el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de treinta mil dólares. No tendría que tener más consecuencias que eso”, sostuvo.

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También diferenció la conducta de los jugadores de las intervenciones políticas posteriores. “Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción, lo hacen y eso probablemente lleve a que se discuta una sanción económica”, afirmó.

Además, Milei elogió el rendimiento del equipo en el match ante Inglaterra: “Fue un partido extraordinario por parte del conjunto argentino. Ese concepto de Argentina no se rinde es fabuloso”.

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La Casa Rosada y el operativo para un eventual festejo

Consultado por una eventual celebración si Argentina gana el Mundial, Milei reiteró que la Casa Rosada quedará disponible para el plantel. “Va a quedar totalmente desocupada, estará solamente a cargo de Casa Militar”, explicó.

El objetivo, según detalló, es que los futbolistas puedan decidir sin interferencia política. “Para que en caso de que los jugadores decidieran ir a festejar a la Casa Rosada e ir a usar el balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible”, indicó.

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Además, prometió que no habrá dirigentes en escena. “Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”, dijo.

El presidente agregó que el Gobierno prepara variantes de seguridad para distintos puntos de llegada o celebración. “Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si quisieran ir a Ezeiza, por si quisieran ir por Aeroparque”, señaló.

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Sobre ese operativo, confirmó que Karina Milei está a cargo de la preparación. “Está trabajando en el armado del operativo de seguridad”, respondió.

La apropiación política del Mundial

Milei insistió durante la entrevista en que el resultado deportivo no debe convertirse en herramienta de disputa partidaria. “Creer que de eso usted puede hacer una política de Estado sería un error garrafal”, afirmó.

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Más tarde volvió sobre esa idea con una formulación más amplia. “Si Argentina gana el mundial, lo gana por mérito de esos extraordinarios seres humanos que además juegan extraordinariamente bien al fútbol”, sostuvo.

También relató que siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y que, tras el partido, retomó tareas de gestión. “Ayer seguía siendo un día de trabajo más”, dijo.

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En el tramo final, vinculó esa continuidad con su agenda económica. “La inflación sigue bajando”, aseguró, y subrayó el dato de 1,9% y una “inflación subyacente” de 1,6.

Según su planteo, la alegría que genera la selección no altera su hoja de ruta de gobierno. Para el presidente, la celebración pertenece a los hinchas y a los jugadores, mientras la gestión debe seguir por un carril distinto.