El festejo familiar de Valentina Cervantes por el pase de Argentina a la final: abrazos, cábalas y mucha emoción

Valentina Cervantes con su familia y la de Enzo Fernández antes del partido contra Inglaterra

La alegría por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 se vivió en todos los rincones, pero tuvo un eco especial en las redes sociales gracias al posteo de Valentina Cervantes. La pareja de uno de los protagonistas del triunfo, Enzo Fernández, compartió imágenes y palabras que circularon con fuerza, multiplicándose en comentarios y gestos de apoyo tanto de celebridades como de familiares y seguidores anónimos.

La semifinal ante Inglaterra fue un punto de ebullición. El equipo albiceleste se impuso por 2 a 1 en un partido que dejó marcada la emoción no solo en el campo de juego, sino en las tribunas y en las familias de los futbolistas. El festejo, en este caso, se trasladó a una publicación que rápidamente se convirtió en viral: “¡A la final! ¡Vamos Argentina, carajo!”, escribió Valentina Cervantes en Instagram, acompañando el mensaje con fotos que retratan la intimidad y el fervor de la jornada.

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La repercusión fue inmediata. En apenas unas horas, el posteo acumuló casi un millón de ‘me gusta’, demostrando el alcance del entusiasmo y la conexión emocional de la audiencia con la familia de los jugadores. Entre las imágenes elegidas, se destacan una foto familiar junto a Enzo y sus hijos, Olivia y Benjamín, y otra celebrando en las tribunas, mientras sostiene en su mano derecha el rosario que la acompaña en cada partido. Este objeto, convertido en símbolo personal, aparece como un amuleto inseparable para Valentina, formando parte del ritual que repite partido tras partido.

La publicación no pasó inadvertida entre figuras públicas y personas cercanas al plantel. El primero en reaccionar fue el propio Enzo Fernández, quien expresó: “Los amo con mi vida”. La interacción familiar se entrelazó con los comentarios de otras personalidades como Evangelina Anderson, quien compartió pantalla con Valentina en MasterChef Celebrity y le dejó: “¡Vamos, Valu! Hermosos todos”. También se sumaron mensajes de Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, y de Pampita Ardohain, que optó por un emoji de corazón y la bandera argentina.

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No faltaron los mensajes de apoyo de otras esposas y parejas de jugadores, como Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, que escribió: “Vamos carajo”. A la lista se sumó Sthepanie Demner con un “Te amo”, y personalidades como Juli Argento y Susana Roccasalvo, también compañera en MasterChef Celebrity, quien celebró: “Valu, estamos más que Felices. Felicitaciones. Abrazo a Enzo”.

La presencia de Enzo en el campo de juego fue decisiva para el pase a la final, convirtiendo el gol en el minuto ‘85 para igualar el marcador, pero su entorno familiar también tuvo un papel central en la celebración. Las imágenes compartidas muestran distintos momentos de la intimidad familiar: abrazos con sus hijos, sonrisas y gestos de cariño que reflejan la unión del grupo en un momento histórico.

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La familia Fernández Cervantes se mostró unida tanto dentro como fuera del estadio. En una de las fotos, se los ve a los cuatro —Enzo, Valentina, Olivia y Benjamín— sentados en las tribunas, rodeados por camisetas albicelestes y rostros de alegría. Otra imagen retrata el abrazo de Enzo con los pequeños tras el final del partido, en un gesto de alivio y felicidad compartida.

Valentina Cervantes con el rosario que la acompaña cada partido

Las tribunas del estadio se transformaron en una fiesta de camisetas celestes y blancas, banderas y cánticos. Entre los presentes, familiares y amigos de los jugadores aportaron color, entusiasmo y aliento constante. Una de las imágenes muestra a un nutrido grupo con una bandera dedicada al futbolista, donde se lee: “Enzo, ¡con vos a todos lados! San Martín”. El mensaje, acompañado por una ilustración del jugador levantando la copa, refuerza el sentido de pertenencia y el arraigo territorial por el barrio que los vio crecer.

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