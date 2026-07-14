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Tarjeta Roja tv: Copa Mundial en vivo y Roja Directa es la búsqueda peligrosa en Google para ver Francia vs. España

Las páginas piratas para ver partidos gratis exponen a los usuarios a malware, robo de datos y posibles sanciones legales

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Imagen dividida con futbolistas. Izquierda: jugadores de la selección de Francia con camiseta azul. Derecha: jugadores de la selección de España con camiseta roja. Logotipo Roja TV Directa
Buscar Roja Directa para ver el encuentro entre Francia y España implica poner en riesgo la integridad del dispositivo. (Fotocomposición Infobae)

Hoy martes 14 de julio se juega la primera semifinal de la Copa Mundial 2026 entre Francia y España. Antes del inicio del juego crece el interés por encontrar opciones para seguir la transmisión en directo, lo que se refleja en el aumento de consultas en Google sobre cómo ver el encuentro en tiempo real.

En este contexto, muchas personas recurren a términos como “Tarjeta Roja tv” o “Roja Directa” para intentar acceder a plataformas que prometen la emisión gratuita y sin restricciones del evento deportivo.

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Según ESET y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), estas búsquedas pueden exponer a los usuarios a riesgos de seguridad y sanciones legales que suelen pasar inadvertidos en la emoción del momento.

Por qué es peligroso ver Francia vs. España en páginas como Tarjeta Roja

Ninguna de las páginas piratas tienen aplicaciones disponibles en tiendas legales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)
Ninguna de las páginas piratas tienen aplicaciones disponibles en tiendas legales como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

La popularidad de términos como Tarjeta Roja tv y Roja Directa es porque ofrecen retransmisiones de partidos de fútbol de manera gratuita, evadiendo los derechos de transmisión oficiales.

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Sin embargo, ESET advierte que acceder a estos sitios puede exponer a los usuarios a software malicioso. Estas plataformas suelen operar fuera del control de organismos oficiales y no se someten a las políticas de calidad ni a los controles de seguridad de servicios como Google Play Store o App Store.

Al navegar por estas webs o descargar aplicaciones relacionadas, los usuarios pueden poner en peligro sus dispositivos y la seguridad de toda la red doméstica. Muchas de estas apps exigen permisos críticos que permiten la instalación de malware capaces de robar información personal y datos bancarios.

Además, ESET destaca que la distribución de contenido sin licencias constituye una infracción de la propiedad intelectual, lo que puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de Internet o incluso en acciones judiciales contra quienes acceden o difunden estos enlaces.

Qué tipo de malware pueden instalar las páginas piratas

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Virus como troyanos o spyware pueden traer errores y robar datos personales. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con ESET, los usuarios que recurren a servicios como Tarjeta Roja tv o Roja Directa se exponen a la instalación de distintos tipos de malware. Entre los más comunes se encuentran el spyware, que permite el monitoreo de la actividad del usuario, y los troyanos, que facilitan el acceso remoto a los dispositivos.

Asimismo, es frecuente la presencia de herramientas diseñadas para robar contraseñas bancarias, contraseñas o datos personales almacenados en el teléfono o la computadora.

Estos riesgos no solo afectan la privacidad del usuario, sino que pueden tener consecuencias financieras graves. Se han documentado casos en los que el uso de estas plataformas derivó en la pérdida de datos, acceso no autorizado a cuentas y robo de identidad digital.

Cuáles consecuencias legales puede tener el uso de páginas piratas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Leyes internacionales sancionan la piratería física o digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a transmisiones deportivas a través de sitios como Tarjeta Roja tv y Roja Directa implica tanto riesgos tecnológicos como legales. ESET y el INCIBE coinciden en que la retransmisión de contenido sin autorización vulnera la propiedad intelectual de los titulares de los derechos.

Esto puede generar sanciones para los usuarios, desde el bloqueo del acceso a determinadas webs hasta la apertura de procedimientos judiciales por parte de las organizaciones afectadas.

En muchos países, los proveedores de servicios de Internet han comenzado a colaborar con las autoridades para identificar y bloquear el acceso a estas plataformas.

Las campañas para alertar sobre las consecuencias legales se han intensificado, con el objetivo de disuadir el uso de estas alternativas ilegales y proteger los derechos de los creadores de contenido.

Cómo protegerse de las amenazas asociadas a búsquedas de páginas piratas

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se deben seguir varias medidas para reducir riesgos en ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INCIBE sugiere aplicar varias estrategias para reducir los riesgos al consumir contenido en línea. La primera medida consiste en descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, que cuentan con protocolos estrictos de revisión y eliminación de apps maliciosas.

La segunda medida sugerida por la autoridad es mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para cerrar posibles vulnerabilidades.

Otra pauta es instalar un antivirus confiable y mantenerlo en funcionamiento, así como realizar copias de seguridad periódicas de los datos para evitar la pérdida de información ante un ataque o fallo del dispositivo.

Estas precauciones son esenciales ante el auge de las búsquedas de alternativas no oficiales para ver eventos tan masivos como la Copa Mundial 2026.

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