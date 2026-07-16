Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

Mario Pergolini respondió a la propuesta de Marcelo Tinelli de enfrentarse en un ring (Vorterix)

La visita de los integrantes de Paren la Mano a Infobae Mundial no solo dejó anécdotas y risas, sino que abrió la puerta a una de las fantasías más insólitas del año: un posible combate de boxeo entre Marcelo Tinelli y Mario Pergolini. La escena, cargada de humor y chicanas, expuso la dinámica entre dos de los nombres más reconocidos de los medios argentinos, y sumó nuevas capas a la relación entre ambos.

Todo se gestó en medio de una charla distendida, con la participación de Luquita Rodríguez. Tinelli, fiel a su estilo, llevó el diálogo hacia uno de los nombres que siempre merodean alrededor de Paren la Mano. Quiso saber cuánto peso sigue teniendo Pergolini en las decisiones del equipo y si necesitaban su autorización para participar en otros espacios. Rodríguez, apelando a la ironía que caracteriza al programa, respondió: “Le pedimos permiso a Mario y nos dijo: ‘Hagan lo que les parezca’”. La frase fue celebrada con risas por los presentes, mientras el conductor sumaba: “Yo le pregunto siempre qué almorzar, qué cenar... más que nada el tema dietario”, en una muestra de que la relación existe, pero sin una supervisión rígida.

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Según contó, incluso hablaron recientemente por el cumpleaños de Pergolini. “No sé Mario qué tan al tanto está de Paren la Mano en general, pero hay buena onda”, sintetizó Rodríguez, dejando claro que el vínculo es cordial.

Luquitas Rodríguez repasó el fenómeno del ciclo, contó anécdotas del detrás de escena y adelantó cómo será la próxima edición de Parense de Manos, la velada que revolucionó el mundo del streaming

A partir de ese cruce, la charla derivó hacia Párense de Manos, la velada de boxeo que se transformó en uno de los eventos más convocantes del colectivo. Tinelli aprovechó el momento para imaginar un enfrentamiento con Pergolini sobre el ring. Con el humor habitual, lanzó: “No me dura ni medio round. Lo puedo tirar rápidamente”. La frase provocó carcajadas en el estudio y alimentó la narrativa de una pelea tan improbable como deseada por el público.

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La repercusión del cruce llegó rápidamente a oídos de Pergolini. Desde su programa No preguntes por Rusia, el conductor recogió el guante y se refirió al tema en tono similar al planteado por Tinelli. “Tuve un desafío”, comentó Pergolini, antes de responder si debía hacer algo al respecto: “No, nada. Decirle sí, tenés razón flaco, totalmente de acuerdo con vos. No hay forma de que me suba a un ring ni siquiera con un nene de diez años”.

Con esa declaración, Pergolini descartó cualquier posibilidad de concretar el combate y devolvió el juego en la misma sintonía humorística. La interacción entre ambos se mantuvo dentro de los límites del entretenimiento.

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Paren la Mano consolidó un crecimiento desde el streaming hacia eventos masivos con una estructura flexible y una identidad propia (Infobae en Vivo)

El ida y vuelta se consolidó cuando el propio Tinelli comentó el video en el que Pergolini se negaba a subirse al ring. “JAJAJA te quiero Mario”, escribió Tinelli, sumando un corazón rojo.

Mientras el cruce entre Tinelli y Pergolini acaparaba la atención, Paren la Mano avanzaba con los preparativos para una nueva edición de Párense de Manos. Rodríguez confirmó en la charla que el evento se realizará en diciembre y que la organización trabaja en una cartelera de entre nueve y diez peleas.

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La expectativa en torno al evento crece a medida que se acercan las fechas y se multiplican las especulaciones sobre los nombres que podrían subir al ring. Aunque la pelea entre Tinelli y Pergolini quedó descartada, la narrativa construida en torno a esa posibilidad funcionó como anticipo y generó un clima de entusiasmo entre la audiencia.