Bolivia autoriza retiros de depósitos en dólares de hasta $3.000 tras años de restricciones

Imagen referencial del funcionario de un banco mostrando dólares. REUTERS/Soe Zeya Tun/File Photo

Este miércoles 15 de julio inició la segunda etapa de la devolución de depósitos en dólares del sistema financiero en Bolivia. A partir de ahora, los ahorristas que tienen entre $us 1.001 y $us 3.000 en sus cuentas bancarias pueden recuperar su dinero en esa divisa.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que la disposición forma parte del cronograma gradual anunciado anteriormente y que se extenderá hasta 2027. Según Espinoza, se proyecta la devolución de más de 930 millones de dólares en el plazo de un año.

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Esta medida, que está orientada a normalizar el flujo de divisas en el país tras casi tres años de restricciones, incluye también la regularización del envío y recepción de remesas internacionales.

Vista de nuna oficina del Banco Ganadero, una de las entidades financieras del país.

Según el analista financiero Daniel Ardaya, la devolución de dólares generará un incremento en la liquidez, fortalecerá la confianza bancaria, disminuirá la presión en el mercado paralelo y mejorará la capacidad crediticia de las entidades financieras.

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“Lo que tenemos que ver es que esto es más que una simple devolución de dinero; esto representa una operación de saneamiento financiero”, señaló el analista en el canal estatal BTV.

Bolivia enfrenta una crisis económica debido a la caída de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas internacionales desde inicios de 2023. Si bien la desaceleración inició en 2014, los bolivianos sintieron la crisis casi una década después, cuando empezaron a escasear los dólares y a restringirse las transacciones bancarias en esa divisa.

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Esta situación dio lugar al surgimiento de un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana llegó a triplicar su valor oficial, que se mantenía fijo desde 2011 como uno de los pilares de la política económica de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

ARCHIVO - Un comerciante sostiene un cartel con un mensaje que dice "¡Gobierno de turno! Necesitamos dólares", durante una protesta en La Paz, Bolivia, el 17 de mayo de 2024. Con el incremento de los precios, la escasez de dólares y las filas en gasolineras faltas de combustible, las protestas en Bolivia se han incrementado por la crisis económica (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

En paralelo, la economía boliviana enfrentó un deterioro del poder adquisitivo de los hogares. La inflación se aceleró hasta alcanzar niveles no vistos en décadas, mientras el incremento de los precios de alimentos, transporte y otros productos básicos elevó el costo de vida.

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Con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, se impulsó una nueva política monetaria que implementó el 29 de junio un tipo de cambio flexible que en poco más de dos semanas subió en más de 10%. En medio de cuestionamientos sobre el incremento, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el dólar está en un proceso en el que “se está estabilizando” tras años de irregularidades entre el tipo de cambio fijo y el paralelo.

<b>Cronograma de devolución</b>

Desde el 14 de agosto para depósitos de $us 3.001 a $us 5.000

Desde el 15 de septiembre para depósitos de $us 5.001 a $us 8.000

Desde el 15 de octubre para depósitos de $us 8.001 a $us 10.000

Desde el 16 de noviembre para depósitos de $us 10.001 a $us 15.000

Desde el 15 de diciembre para depósitos de $us 15.001 a $us 20.000.

Desde el 15 de enero de 2027, para depósitos de $us 20.001 a $us 30.000

Desde el 15 de febrero para depósitos de $us 30.001 a $us 50.000

Para los saldos superiores a $us 50.000, la devolución se completará de manera gradual entre abril y julio.