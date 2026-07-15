Tarjeta roja TV para ver la Copa del Mundo en vivo: por qué es una búsqueda peligrosa para tus datos

Roja Directa o Tarjeta Roja son los nombres que llevan algunos sitios ilegales para ver transmisiones deportivas. (Fotocomposición Infobae)

Mientras avanza la Copa del Mundo 2026, millones de usuarios recurren a internet para encontrar formas de ver los partidos en vivo. Entre las alternativas más buscadas destaca Tarjeta Roja TV, un sitio que promete acceso gratuito a transmisiones deportivas, pero son peligrosas.

Acceder a contenidos de plataformas no autorizadas como Tarjeta Roja TV implica mucho más que violar derechos de autor: puede poner en peligro los datos personales y financieros de los usuarios, así como comprometer la integridad de sus dispositivos y redes, de acuerdo con alertas emitidas por INTERPOL.

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Por qué visitar Tarjeta Roja TV representa un riesgo para la ciberseguridad

Las autoridades sostienen que los sitios piratas como Tarjeta Roja TV representan una amenaza tangible para la seguridad de quienes los utilizan. Las investigaciones muestran que este tipo de plataformas suele estar asociado con la distribución de malware y otros códigos maliciosos.

El dispositivo se infecta de virus al ingresar a portales piratas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al ingresar o descargar contenido desde estos sitios, el dispositivo puede infectarse con programas capaces de robar información personal, contraseñas, datos bancarios y credenciales de acceso a otros servicios.

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La amenaza no se limita al dispositivo individual. El malware puede expandirse por redes domésticas o corporativas, afectando así a otros aparatos conectados e incluso provocando la interrupción de operaciones empresariales críticas.

En algunos casos, estos programas maliciosos permiten a los ciberdelincuentes tomar control remoto de los dispositivos, lo que facilita el robo de identidad o la extorsión.

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Qué tipo de información pueden robar los atacantes a través de páginas piratas

Uno de los principales peligros al acceder a servicios como Tarjeta Roja TV reside en la posibilidad de que los usuarios sean víctimas de robo de datos personales y financieros.

La información guardada en el dispositivo puede quedar en manos de cibercriminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información de INTERPOL, los sitios piratas suelen aprovechar la entrega de contenido gratuito para solicitar información confidencial o inducir a los usuarios a entregar contraseñas sensibles.

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Es habitual que las plataformas fraudulentas utilicen formularios falsos que simulan ser necesarios para acceder a los partidos, pero que en realidad recolectan datos para fines ilícitos.

Sumado a la información personal, los ciberdelincuentes pueden obtener números de tarjetas de crédito, contraseñas de correo y otros datos críticos.

Cuáles sanciones legales pueden enfrentar los usuarios de páginas piratas

Más allá del peligro informático, quienes optan por ver la Copa del Mundo a través de plataformas no autorizadas se exponen a consecuencias legales.

Entidades como INTERPOL sancionan la piratería. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

INTERPOL advierte que la descarga o distribución no autorizada de material protegido por derechos de autor puede derivar en procesos judiciales, multas cuantiosas e incluso penas de prisión en algunos países.

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El uso de servidores proxy o redes privadas virtuales (VPN) para eludir restricciones geográficas tampoco exime a los usuarios de responsabilidad.

En varias jurisdicciones, las autoridades han intensificado la persecución contra el consumo y distribución de contenidos pirateados, extendiendo las sanciones a quienes publican el material y a quienes lo consumen.

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Asimismo, una de las advertencias más relevantes de INTERPOL es la posible conexión de los sitios piratas con estructuras de delincuencia organizada. Los ingresos obtenidos por la publicidad y las suscripciones fraudulentas en plataformas como Tarjeta Roja TV pueden financiar actividades ilícitas de mayor alcance.

Cómo detectar un sitio pirata y protegerse de fraudes

Hay que estar atento de ofertas muy buenas o solicitudes de información privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier plataforma que ofrezca acceso a gran cantidad de contenido deportivo a precios irrisorios o gratuitamente.

Los proveedores legítimos operan solo en territorios donde poseen derechos de transmisión y suelen ofrecer precios superiores. Una señal de alerta es la ausencia de información clara sobre la empresa responsable o la procedencia de los pagos.

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Para reducir los riesgos, INTERPOL aconseja mantener siempre actualizados los programas antivirus y los sistemas operativos, así como asegurarse de que la red utilizada cuente con protección de firewall.

La autoridad desaconseja descargar software o complementos de sitios no oficiales, porque pueden introducir vulnerabilidades adicionales.