América Latina

Insólita justificación del embajador ruso en Bolivia: “En todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero”

El diplomático se pronunció luego de que la Fiscalía boliviana abriera una investigación por la presunta captación de ciudadanos para participar en la guerra. Afirmó que desconoce si hay bolivianos en el conflicto

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Un hombre de traje azul y camisa celeste habla ante micrófonos. Al fondo, un cuadro en la pared y una persona de uniforme militar camina por una escalera
Dmitry Vérchenko, embajador de Rusia en Bolivia.

El embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Vérchenko, se refirió al presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en el conflicto bélico con Ucrania, luego de que el Ministerio Público abriera una investigación a partir de la denuncia pública de los familiares de dos jóvenes que habrían sido captados para ir a la guerra y que se cree fallecieron.

En un contacto con medios locales, Vérchenko señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que en este conflicto también hay presencia de “extranjeros de América Latina”. Sin embargo, el embajador descartó que la misión diplomática que representa esté involucrada en el sistema de reclutamiento.

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Vérchenko agregó que desconoce si hay bolivianos participando en el conflicto armado y señaló que esa información debe ser solicitada por Cancillería al Ministerio de Defensa de Rusia.

Este martes, la Fiscalía boliviana abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

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Jovenes reclutados
José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

En junio pasado, la Embajada de Bolivia en Rusia alertó en un comunicado de prensa sobre la “circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero”.

La representación boliviana alertó de que una eventual incorporación a esas actividades supone “un alto riesgo de estafa promovida por intermediarios inescrupulosos” y “un máximo riesgo contra la integridad física y la vida de las personas”, por lo que exhortó a los bolivianos a “abstenerse de todo contacto con oferentes” y a denunciarlos.

Tanía Valdivia, madre de Iván, uno de los jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, participa en un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (EFE/ Juan Carlos Torrejon)
Tanía Valdivia, madre de Iván, uno de los jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, participa en un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

Según el viceministro de Gestión Consular Héctor Huanca, se presume que hay alrededor de 16 bolivianos en la zona del conflicto. “Son datos que estamos por confirmar. De acuerdo con los familiares, hay aproximadamente unos 16 ciudadanos bolivianos que se encontrarían en estos lugares”, indicó Huanca en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

Tras darse a conocer esta información, la Cancillería activó los protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Rusia y envió una nota oficial para pedir información sobre los jóvenes que habrían perdido la vida en el conflicto.

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