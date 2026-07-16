“Los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra”: el insólito informe de un diario inglés tras dejar escapar la semifinal en 6 minutos

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

“Los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra”, fue el título del prestigioso diario británico The Telegraph para analizar los “constantes intentos” del combinado albiceleste por “desestabilizar” a los dirigidos por Thomas Tuchel durante la semifinal. Aunque no fue el único medio inglés que hizo hincapié en este enfoque: “Artes oscuras: todas las artimañas que utilizó Argentina para desconcentrar a Inglaterra, incluidas las quejas de Lionel Messi al árbitro ‘favorito’”, tituló el periódico sensacionalista The Sun.

Lo curioso del caso es que los Three Lions ganaban el partido hasta poco antes del final: Enzo Fernández lo empató con un golazo a los 84 minutos y 55 segundos; y Lautaro Martínez puso el 2-1 cuando el reloj registraba 91 minutos y 28 segundos. Dejaron escapar la semifinal en menos de 7 minutos.

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En un artículo firmado por Frankie Christou, el Telegraph remarcó que “Argentina recurrió a todo tipo de jugadas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras” y catalogó bajo este enfoque a 31 situaciones durante el partido con un minuto a minuto.

Su conteo arranca ya en el primer minuto, cuando hace hincapié en un “empujón” de Alexis Mac Allister a Elliot Anderson. “La ferocidad del partido se hace patente ya en el primer minuto”, escribió. Al siguiente minuto, “los ánimos se caldean” porque Leandro Paredes “empuja innecesariamente” a Jude Bellingham y “provoca” que el jugador del Real Madrid responda con “comentarios sarcásticos”.

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Jude Bellingham, que terminó pegándole una cachetada a Valentín Barco tras la eliminación, en un cruce con Paredes al inicio del partido (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Para Christou, “la táctica de Argentina de impedir que Inglaterra desarrolle su juego quedó clara” en el tercer minuto de juego cuando se reanudó el partido tras el cruce Paredes-Bellingham: “Enzo Fernández llega tarde sobre Anderson y le da un golpe con el antebrazo en la nuca”.

El diario inglés reclamó una marca de Enzo Fernández sobre Anderson (Foto: Reuters/Paul Childs)

Tres minutos más tarde, otra vez reclamaron por una “polémica” que involucró a Anderson, pero esta vez por “una patada en la parte posterior del pie” de Giuliano Simeone, que de todos modos el árbitro Ismail Elfath sancionó con infracción cerca del área de Inglaterra.

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El quite limpio de Enzo Fernández ante Anderson (Foto: Reuters/Nathan Ray Seebeck)

A los 11 minutos, detallaron que los jugadores ingleses empezaron a “protestar” porque “no se sanciona a Fernández por otra falta sobre Anderson”, lo que derivó en un “forcejeo” en el suelo mientras intentan levantarse. Lo llamativo es que esta infracción es un quite limpio de Enzo cerca del área albiceleste, y cuando intenta reincorporarse es retenido por el futbolista rival. Con la continuidad del juego, Morgan Rogers es “derribado deliberadamente”, aunque el texto no menciona que Leandro Paredes también termina en el suelo y el juez norteamericano pitó incluso foul del hombre de Aston Villa.

Enzo intenta pararse y su rival lo retiene (Foto: Reuters/Dale Zanine)

Entre los 13 y los 16 minutos, la crónica suma otras tres acciones al listado. La primera es cuando Simeone se lleva la pelota en la mano tras un fuera de juego, Jordan Pickford “lo embiste” para sacárselo y el del Atlético Madrid “le lanza una patada”.

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Luego, Paredes realiza “una gran entrada” sobre Bellingham, que “siente todo el impacto y se queda en el suelo”, al mismo tiempo que el mediocampista de Boca Juniors le suelta “una bronca”. Esta acción fue un quite limpio del 5 argentino, que tuvo en esa recuperación una de las jugadas más destacadas de su gran partido. Finalmente, puntualizan en que Simeone “derriba de inmediato” a Anthony Gordon antes de una contra, aunque la mirada en esta situación se centra en que el hijo del Cholo "le da un golpecito condescendiente en la cabeza cuando regresa para defender".

La falta por obstrucción del Cholito a Pickford durante un córner aparece como antesala de una entrada “tarde” de Mac Allister sobre Reece James. Aunque no se sanciona falta, remarcan que el banco inglés expone ante esto su “frustración” y Tuchel “pierde los estribos”.

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A los 31 minutos hay una falta de Enzo Fernández sobre Bellingham cerca del área y, a los 33 minutos, se sanciona otra infracción pero esta vez de Giuliano, quien apoya su cabeza sobre Marc Guéhi en un ataque fallido argentino. Inmediatamente, Nahuel Molina le hace otro foul a Bellingham cerca del área de Dibu Martínez.

La 15ª anotación del listado tiene a Lionel Messi como protagonista a los 36 minutos, cuando retiene ante la embestida de Harry Kane, se saca de encima a Gordon y termina siendo derribado cuando dejaba atrás a Djed Spence y Elliot Anderson. Éste último recibe la primera amonestación del partido, aunque el Telegraph remarca en esta acción que el capitán argentino le “da una pequeña patada a Djed Spence al caer al suelo”.

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Elliot Anderson derriba a Messi, que en la caída, cuando estaba de espaldas, se choca contra Spence (Foto: Reuters/Carlos Barria)

Esta dura maniobra ante el capitán argentino derivó en una protesta de los jugadores de la Albiceleste, lo que provocó “una gran discusión en el centro del campo”. “Kane se tapa la boca para hablar con el árbitro”, al mismo tiempo que Mac Allister y Paredes corren a “suplicar frenéticamente que sea expulsado”. “No se puede expulsar a un jugador por taparse la boca al hablar con el árbitro, sino solo cuando se dirige de forma agresiva a un jugador rival”, argumenta el cronista.

La primera etapa termina la amonestación de Lisandro Martínez por una infracción en mitad de cancha sobre Rogers y una falta de Paredes sobre Anderson, aunque en Telegraph también subrayan otra situación: “Cuando James intenta realizar un saque de banda rápido con un balón nuevo, alguien del banquillo argentino lanza el balón viejo de vuelta al campo para frenarlo”. Mientras los jugadores se dirigen al vestuario para el entretiempo, “Messi y Fernández rodean al árbitro para protestar” e incluso aseguran que el capitán argentino “sigue protestando mientras ambos se dirigen hacia el túnel”. En este caso se omite que en ese cuadro también están Harry Kane, Marc Guéhi y Djed Spence dialogando con el árbitro. Incluso luego llega Jude Bellingham a la escena.

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Messi y Kane hablan con el árbitro apenas pitó el final del primer tiempo (Foto: Reuters/Paul Childs)

En este contexto, 20 de las 31 teóricas “artimañas” que recolectaron se desarrollaron en la primera parte del encuentro. El complemento comienza con un Lionel Messi que busca gambetear en ataque a Bellingham, pero el jugador de Real Madrid le pone el cuerpo y ambos caen por fuera del campo. Para el Telegraph, cuando “ambos salen rodando del terreno de juego”, el crack rosarino de 39 años “se saca de encima” al centrocampista inglés, quien termina “contra la valla publicitaria”. Cabe destacar que, tras el giro de ambos en el piso, Bellingham se levanta automáticamente, sin llegar a golpear contra las vallas.

Messi y Bellingham terminan en el suelo tras la marca del jugador inglés (Foto: Reuters/Lee Smith)

A los 51 minutos, celebran que Cuti Romero ve la amarilla luego de una falta sobre Bellingham: “A pesar de no haber participado mucho, el jugador con más probabilidades de recibir una tarjeta amarilla para Argentina la recibe”. Dos minutos más tarde, “Simeone balancea un brazo hacia atrás y golpea a Spence en la cara”, aunque remarcan que no hubo una amonestación.

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Tras el gol de Gordon a los 55 minutos, hay una acción entre Pickford y Cuti, cuando el defensor argentino iba a buscar el cabezazo por el segundo palo pero decide no disputar la pelota que ya estaba perdida: “Romero se mantiene erguido en lugar de agacharse y el portero del Everton tropieza con él”.

Con el marcador a su favor, Inglaterra decidió realizar cambios defensivos y, según remarcó la cuenta especializada en estadísticas OptaJoe, apenas tuvo el 12% de la posesión promedio desde que Gordon puso el 1-0 (55′) hasta el 2-1 de Lautaro Martínez (92′) que revirtió el marcador.

El artículo en el diario The Telegraph

En este contexto, recién a los 73 minutos, el cronista del periódico inglés visualiza otra acción para su conteo porque “Messi le da un pequeño empujón a Spence durante un saque de banda”. Es, tal vez, una de las maniobras más insólitas que se destacan en el listado porque en este caso el capitán argentino llegó forcejeando por la pelota pero, al perderla, apoyó sus brazos entre los tropezones y ni el propio futbolista sintió el contacto.

A cinco minutos del cierre del tiempo regular, llega el golazo de Enzo Fernández que empata el marcador a los 85 minutos: “Romero aprovecha la ocasión para celebrar y gritarle a la cara a un abatido Pickford”. Con Argentina empujando sobre el arco rival, a los 88 minutos, John Stones despejó de cabeza en soledad y, tras apoyarse sobre su arquero, se tiró al suelo pidiendo la atención médica que tuvo al juego detenido durante más de dos minutos: el atacante Ivan Toney entró entonces por el defensor. El mencionado diario lo incluyó en su listado: “John Stones cae al suelo con una lesión en la cabeza, lo que provoca una interrupción del juego, y los jugadores argentinos se abalanzan sobre el árbitro para protestar”.

Con el primer minuto de adición en marcha, Gonzalo Montiel recupera una gran pelota sobre la banda ante Bellingham y “le suelta una bronca al número 10 de Inglaterra”. Al séptimo minuto de los casi 12 que tuvo como adición el juego, “Emiliano Martínez atrapa un balón alto y se tira al suelo para perder tiempo con una enorme sonrisa en la cara”.

Los últimos dos ítems que remarcan en el artículo se enfocan en que las “exuberantes celebraciones” de los argentinos “enfurecen” a los jugadores de Inglaterra que “lograron mantener la calma" durante el encuentro. "Dean Henderson empuja al goleador Martínez, mientras que Rogers se enreda con un grupo de jugadores y Bellingham da una palmada en la nuca al suplente Valentín Barco“, enumera sobre los cruces. Finalmente, se enfoca en la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” que mostraron los jugadores de la Scaloneta, pero planteando una posible multa para Argentina por parte de FIFA.

El periódico The Sun realizó un enfoque similar

El curioso enfoque sobre las “artes oscuras” argentinas también tuvo su correlato en The Sun, que en una crónica firmada por Kostas Lianos aseguró que el equipo de Scaloni “recurrió a tácticas poco ortodoxas” para eliminar a Inglaterra en un encuentro “muy disputado”. En el epígrafe de una de las fotos, aseguran que el combinado nacional “utilizó algunas artimañas sucias para irritar a las estrellas de Inglaterra”.

Retomando el mismo artículo de Telegraph, en The Sun insistieron con que el norteamericano Ismail Elfath es el árbitro “favorito” de Messi y que “ha sido todo un amuleto de la suerte” para el capitán argentino porque nunca perdió un partido con él como juez.

Si bien cargaron en Tuchel la principal responsabilidad porque se “replegó tras el primer gol” y realizó “una serie de sustituciones defensivas”, plantearon que “Argentina también contribuyó a ello, recurriendo a múltiples tácticas dudosas para sacar de quicio a las estrellas inglesas”.