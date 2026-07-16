Charly García salió al balcón a festejar el histórico triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

El músico festejó junto a la multitud en la mítica esquina de Coronel Díaz y Santa Fe

La histórica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 desató una ola de emoción que cruzó fronteras y unió a los hinchas en festejos multitudinarios. La ciudad de Buenos Aires fue uno de los principales epicentros de esa alegría colectiva, con miles de fanáticos saliendo a las calles para celebrar el triunfo por 2 a 1 en la semifinal. Pero la postal más entrañable de la noche tuvo como protagonista a un ícono indiscutido: Charly García, quien salió al balcón de su departamento para disfrutar del clima festivo y sumarse, a su manera, al canto popular.

El momento fue registrado por Rosario Ortega, hija de Palito Ortega y corista del músico, quien compartió las imágenes a través de sus historias de Instagram. Con la cámara de su celular capturó el instante en el que Charly, con los brazos en alto y la camiseta argentina puesta, acompañaba desde las alturas a la multitud que se movía en la esquina de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe. Desde su balcón, el músico observó y alentó mientras los hinchas entonaban el clásico “Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar”, un himno de los festejos nacionales que se replicó en cada rincón del país.

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El video rápidamente se volvió viral, y las redes se llenaron de mensajes de afecto y admiración para el legendario artista. “Es un capo”; “¡Y está con la camiseta de Argentina!”; “Es un grande”; “Charly, te quiero mucho”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en respuesta al gesto espontáneo de García. La escena tuvo un fuerte impacto emotivo: ver a uno de los máximos referentes del rock nacional sumarse a la fiesta popular fue para muchos el broche de oro de una noche inolvidable.

El martes pasado, Charly García disfrutó del triunfo de la Selección contra Egipto con un almuerzo entre amigos (Instagram)

La conexión de García con la Scaloneta no es nueva. El músico ha seguido de cerca el recorrido de la Selección durante todo el Mundial y ya había celebrado otros triunfos de la albiceleste. En el partido anterior contra Egipto, cuyo horario coincidió con el almuerzo, Charly organizó una comida especial en su hogar. Las imágenes del encuentro íntimo circularon en las redes sociales del chef Andrés Balaciano, quien fue el encargado de preparar un lomo al strogonoff para 14 personas. En las fotos se lo pudo ver al cantante, acompañado por su compañera Mecha y un grupo de amigos, disfrutando del almuerzo y luciendo la camiseta de la Selección, listo para alentar.

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El chef no ocultó su emoción al compartir la experiencia. “¡El honor más grande que tuve fue haber cocinado para Charly! Gracias por darme el lugar y por el amor que le ponen todos los días”, escribió Balaciano. La imagen de Charly sonriente, rodeado de afectos y con la camiseta puesta, fue otra muestra del espíritu festivo y familiar que lo acompaña en cada encuentro de la Selección.

En septiembre pasado, el reconocido músico tuvo un momento especial con Lionel Scaloni (Instagram)

La relación de García con el conjunto albiceleste se viene consolidando desde hace tiempo. En septiembre de 2025, durante las Eliminatorias Sudamericanas, el músico estuvo presente en el Estadio Más Monumental para alentar al equipo en el partido frente a Venezuela. Tras la victoria, Charly ingresó al vestuario, donde protagonizó un emotivo encuentro con Lionel Messi. El abrazo entre ambos, inmortalizado en fotos y videos, fue uno de los momentos más comentados de la jornada. El ídolo del rock saludó al capitán argentino y le dedicó palabras de admiración, sellando así un lazo de respeto mutuo entre dos símbolos nacionales.

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La semifinal ganada frente a Inglaterra dejó mucho más que un resultado deportivo: regaló escenas de comunión colectiva, alegría popular y gestos inolvidables. Charly García, desde su balcón y con la camiseta puesta, se convirtió en el hincha número uno y en el reflejo de una Argentina que, cuando se trata de fútbol y pasión, no conoce barreras ni distancias. La imagen del músico sumándose al canto callejero quedará grabada como uno de los grandes momentos de este Mundial, un testimonio más de que la música, el fútbol y la emoción pueden encontrarse en una esquina de Buenos Aires y hacerse eternos.