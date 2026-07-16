Mundo

Warren Buffett modifica su estrategia filantrópica y excluye a la Fundación Gates de una donación millonaria

El presidente de Berkshire Hathaway destina la totalidad de su contribución anual a fundaciones familiares en medio de una investigación sobre la ONG fundada por el creador de Microsoft. Recibirán recursos valuados en aproximadamente USD 496 millones

Guardar
Google icon
El inversor redirigió casi USD 6.000 millones hacia cuatro organizaciones vinculadas a sus hijos, según un comunicado citado por Forbes (AP Foto/Nati Harnik, archivo)
El inversor redirigió casi USD 6.000 millones hacia cuatro organizaciones vinculadas a sus hijos, según un comunicado citado por Forbes (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

Warren Buffett, presidente de la compañía Berkshire Hathaway, interrumpió una tradición que sostuvo durante 20 años. El empresario estadounidense anunció que excluyó a la Fundación Bill & Melinda Gates de su donación anual de casi USD 6.000 millones y, en su lugar, optó por beneficiar a cuatro entidades dirigidas por sus hijos y familiares directos. El gesto, informado por Forbes en base a un comunicado oficial, provocó repercusiones inmediatas en el mundo filantrópico internacional.

Desde 2006, Buffett destinó aportes millonarios a la organización fundada por el creador de Microsoft. Este año, la decisión de no transferir recursos a la Fundación Gates coincide con la publicación de una investigación sobre los vínculos de la entidad con el financiero Jeffrey Epstein, lo que abrió interrogantes sobre el futuro de la relación entre dos de los filántropos más influyentes del planeta.

PUBLICIDAD

El destino de la mayor donación anual de Buffett

En el comunicado distribuido el martes, "El Oráculo de Omaha" informó que entregará 9 millones de acciones Clase B de Berkshire Hathaway, valuadas en unos USD 4.400 millones, a la Fundación Susan Thompson Buffett, creada en honor a su primera esposa. Además, asignará 1 millón de acciones a cada una de las siguientes entidades: la Fundación Sherwood (liderada por Susie Buffett), la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación Novo (gestionada por Peter y Jennifer Buffett). Cada una de estas organizaciones recibirá recursos valuados en aproximadamente USD 496 millones.

La decisión coincide con un informe de The Wall Street Journal sobre una revisión interna y externa de los contactos entre personal de la ONG de Bill Gates y el financista
La decisión coincide con un informe de The Wall Street Journal sobre una revisión interna y externa de los contactos entre personal de la ONG de Bill Gates y el financista

Esta maniobra implica un giro en el esquema filantrópico del empresario, quien hasta 2025 presidió Berkshire Hathaway y, tras dejar su cargo como CEO, se mantuvo como presidente de la firma. De acuerdo con Forbes, el patrimonio neto de Buffett asciende a USD 147.000 millones, lo que lo ubica entre las personas más acaudaladas del mundo.

PUBLICIDAD

La exclusión de la Fundación Gates y el impacto de la investigación Epstein

El apartamiento de la Fundación Gates de la lista de beneficiarias ocurre después de que el diario The Wall Street Journal revelara, en junio, que el veterano inversor optó por retrasar la decisión sobre futuras donaciones a la organización de Bill Gates. El reporte detalló que el empresario busca conocer los resultados de una investigación interna sobre los vínculos de la Fundación Gates con Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y falleció en prisión.

Según ese informe, Buffett mantuvo comunicaciones con la directiva de la Fundación Gates para solicitar detalles sobre los contactos mantenidos entre empleados de la ONG y el financiero. La entidad comunicó que encargó una revisión externa y esperaba recibir novedades durante el verano boreal, aunque no emitió declaraciones públicas sobre la decisión del inversor.

El escándalo en torno a Epstein también impactó en la figura de Bill Gates, quien pidió disculpas por la relación y atravesó un proceso de divorcio con Melinda French Gates en 2021. Posteriormente, French Gates renunció a su puesto de copresidenta en 2024.

La entidad creada en honor a su primera esposa obtendrá 9 millones de papeles clase B valuados en unos USD 4.400 millones - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
La entidad creada en honor a su primera esposa obtendrá 9 millones de papeles clase B valuados en unos USD 4.400 millones - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Los planes futuros de Buffett y el legado filantrópico

En la comunicación difundida el martes, Warren Buffett anticipó que venderá todas sus acciones de la compañía estadounidense en un plazo de ocho años. “Mis acciones restantes serán donadas a las cuatro fundaciones de una forma u otra antes del 31 de diciembre de 2034”, expresó el empresario, según recogió Forbes.

El compromiso filantrópico de Buffett tiene antecedentes de larga data. En 2010, cofundó junto a Bill Gates y Melinda French Gates la iniciativa The Giving Pledge, que promueve que los multimillonarios donen al menos la mitad de sus fortunas a causas benéficas. “Espero que todas mis acciones de Berkshire se destinen a fines filantrópicos en un plazo de 10 años tras la liquidación de mi patrimonio. Nada irá a fondos de dotación; quiero que el dinero se gaste en necesidades actuales”, escribió el inversor en una carta pública citada por Forbes.

A pesar de la ruptura con la Fundación Gates en esta ronda de donaciones, la huella de Buffett en el universo filantrópico mundial permanece. El futuro de su relación con la organización del creador de Microsoft dependerá de los resultados de las investigaciones en curso y de la evolución de la estrategia de donaciones del magnate hasta 2034.

Temas Relacionados

Warren BuffettBerkshire HathawayBill GatesFilantropíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres normas de una misma telaraña: el control ideológico de ciudadanos y empresas chinas fuera de su país

El Decreto 837 se alinea con las ya analizadas Ley de Unidad Nacional y el Decreto 835. Qué dice la última norma que delimita las inversiones en otros países y dicta hasta qué leyes extraterritoriales se pueden cumplir bajo el concepto de seguridad

Tres normas de una misma telaraña: el control ideológico de ciudadanos y empresas chinas fuera de su país

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

El número de petroleros que transitan por el estrecho ha caído esta semana a su nivel más bajo en dos meses

¿Está abierto el estrecho de Ormuz?

Irak suspendió la carga de crudo en las terminales de Basora tras el impacto de un drone contra un petrolero

La operación se detuvo por precaución luego del impacto sobre un barco en el sur del país, mientras las autoridades aún investigan quién lanzó la aeronave no tripulada

Irak suspendió la carga de crudo en las terminales de Basora tras el impacto de un drone contra un petrolero

EEUU y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas en medio de la tensión con el régimen norcoreano

El ejercicio, que contó con un número récord de participantes y equipos, incluyeron a 4.400 efectivos —2.400 surcoreanos y 2.000 estadounidenses— y la movilización de 600 equipos, entre ellos barcos y aviones

EEUU y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas en medio de la tensión con el régimen norcoreano

El ministro de Defensa de Ucrania renunció en el marco de una nueva remodelación del gabinete de Zelensky

Mykhailo Fedorov fue uno de los primeros impulsores del uso intensivo de drones en la invasión y responsable de un acuerdo con Elon Musk para proporcionar conectividad satelital Starlink a las tropas ucranianas

El ministro de Defensa de Ucrania renunció en el marco de una nueva remodelación del gabinete de Zelensky
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Influencer Paola Chiappina pide apoyo para el rescate de su pareja y dos andinistas en el Huascarán: “Ya vamos a estar juntos”

Influencer Paola Chiappina pide apoyo para el rescate de su pareja y dos andinistas en el Huascarán: “Ya vamos a estar juntos”

¿Cómo identificar si el estrés está afectando tu salud? Estas son las señales que no debes ignorar

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Hugo Sánchez sorprende y pone a la Argentina de Lionel Messi como ejemplo para México tras llegar a otra Final de un Mundial

Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

INFOBAE AMÉRICA

Horario de verano permanente: estos son los efectos que podría tener en tu cuerpo y tu salud

Horario de verano permanente: estos son los efectos que podría tener en tu cuerpo y tu salud

Tres normas de una misma telaraña: el control ideológico de ciudadanos y empresas chinas fuera de su país

Uruguay activó la Alerta Amber para acelerar la búsqueda de niños desaparecidos con difusión masiva

Yamandú Orsi reveló que habla seguido con los ex presidentes Lacalle Pou y Sanguinetti: “Uruguay es así”

Estos son los 17 estados de EE. UU. bajo alerta por calidad del aire a niveles peligrosos por el humo

ENTRETENIMIENTO

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

De Millie Bobby Brown a Mick Jagger: los famosos presentes en el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Mick Jagger vuelve a escribir tras Foreign Tongues: nuevas canciones sin destino fijo y el dilema del ADN Stones

Representante de Sam Neill confirma la causa de muerte oficial del actor

Confirmada la razón de la muerte de Sam Neill: el actor sufrió una neumonía, según su representante

Antes de Jason existió una madre rota: así será Crystal Lake