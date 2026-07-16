Drones japoneses están cambiando la defensa aérea: así usan IA para detectar amenzas

El mercado de drones japoneses crece por la demanda militar y el avance de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de drones japoneses vive un auge sin precedentes, impulsado por la creciente demanda militar y el avance de la inteligencia artificial. La adopción acelerada de estos sistemas en escenarios de conflicto y el respaldo de políticas estatales están generando un fuerte impulsado por la creciente demanda militar y el avance de la inteligencia artificial. La adopción acelerada de estos sistemas en escenarios de conflicto y el respaldo de políticas estatales están generando un fuerte avance en el sector.

Las acciones de empresas como Terra Drone se han disparado en la Bolsa de Tokio, reflejando el interés de los inversores por alternativas que van más allá de la inteligencia artificial y los tradicionales contratistas de defensa.

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En las últimas jornadas bursátiles, Terra Drone cerró con un alza del 22% tras anunciar que su dron interceptor fue seleccionado para pruebas por la Agencia de Adquisición, Tecnología y Logística (ATLA), dependiente del Ministerio de Defensa japonés.

Cómo está aumentando el interés por los drones japoneses

El protagonismo de los drones en conflictos recientes, como la invasión rusa a Ucrania y las operaciones militares en Oriente Medio, ha puesto en primer plano la eficacia de estos sistemas frente a las plataformas tripuladas convencionales.

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Terra Drone avanzó 22% después de que ATLA seleccionó su dron interceptor para pruebas del Ministerio de Defensa japonés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este contexto ha motivado a los inversores a diversificar sus carteras, buscando oportunidades en el sector de defensa japonés. Hasta hace poco, este segmento estaba dominado por grandes contratistas como Mitsubishi Heavy Industries.

Sin embargo, las nuevas empresas tecnológicas han captado la atención de los fondos de inversión, desplazando el foco más allá de la inteligencia artificial y los valores defensivos tradicionales.

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En respuesta a la proliferación de drones de ataque de largo alcance, como los modelos Shahed vistos en Ucrania y sistemas similares en Asia, Japón busca buscó soluciones que permitierán una defensa aérea más flexible y económicamente sostenible.

Es ahí donde lLos drones interceptores, que pueden ser desplegados y producidos en serie a menor coste que los misiles convencionales, se están consolidando como un nuevo pilar de la defensa nacional.

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Japón impulsa drones interceptores como una defensa aérea más flexible y de menor costo que los misiles convencionales. (Foto: Composición fotográfica)

Los drones japoneses, especialmente los desarrollados por Terra Drone, integran tecnologías de inteligencia artificial para detectar, rastrear y neutralizar amenazas aéreas. Además, su autonomía y capacidad de operar en enjambre los hacen especialmente útiles en escenarios donde la saturación de ataques es una estrategia habitual.

El sector japonés de drones no se limita a Terra Drone. Compañías como Oki Electric Industry, especializadas en sonar pasivo y equipos para vehículos submarinos autónomos, y grupos como Nisshinbo Holdings y Tokyo Keiki, enfocados en el desarrollo de emisores de microondas y detección de drones, están ampliando la base tecnológica del país. Además, startups como ACSL aportan innovación y dinamismo al ecosistema.

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Los cambios en Japón que impulsaron el desarrollo de drones

En abril de 2026, el gobierno japonés amplió el marco legal para la exportación de armamento, abriendo la puerta a mayores ventas internacionales de productos como los detectores de sonar de Oki.

El plan de desarrollo de las Fuerzas de Autodefensa para el periodo 2023-2027 incrementó el presupuesto para sistemas no tripulados a casi diez veces el de la etapa anterior (2019-2023). Según la analista Virginia Wang, de Nomura Securities, los sistemas no tripulados en Japón se encuentran en una fase de desarrollo industrial que probablemente llevará a más aumentos presupuestarios en el futuro.

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Oki Electric Industry, Nisshinbo Holdings, Tokyo Keiki y ACSL amplían la base tecnológica del sector de drones japoneses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión del sector también se refleja en el surgimiento de startups como ACSL, dedicadas al desarrollo de drones de última generación, y en la investigación de nuevas tecnologías como los emisores de microondas para neutralizar ataques múltiples.

Por lo que el uso de drones en Japón abarca desde aplicaciones de defensa aérea y naval hasta la investigación en neutralización de amenazas y desarrollo de nuevas formas de vigilancia. La inteligencia artificial es un elemento central en la evolución de estos sistemas, permitiendo una mayor autonomía y eficiencia operativa.

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