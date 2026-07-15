Tecno

Evita daños graves en el cargador del celular: desconectarlo o no cuando termines de usarlo

Uno de los problemas más comúnes es el consumo de energía fantasma, que al año puede representar un gran gasto

Guardar
Google icon
Enchufe de pared blanco con cargador de celular blanco conectado, cable con conector USB-C colgando sobre un suelo de madera.
Dejar el cargador del celular enchufado acorta la vida útil del adaptador porque sus circuitos internos siguen activos al recibir corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador del celular enchufado después de usarlo es una práctica cotidiana en millones de hogares, pero este aparente gesto inofensivo puede traer consecuencias tanto para la vida útil del accesorio como para el consumo eléctrico y la seguridad del hogar.

El cargador, aunque no esté conectado a ningún equipo, sigue trabajando. Los circuitos internos permanecen activos al recibir corriente de la red eléctrica. Esta exposición permanente puede causar un desgaste gradual que, con el tiempo, acorta la vida útil del adaptador.

PUBLICIDAD

La tensión continua sobre los componentes electrónicos del cargador acelera su deterioro, haciendo que el accesorio falle antes de lo esperado.

Cuáles son los problemas de dejar el cargador conectado sin usarlo

  • Consumo eléctrico

Un cargador enchufado sin ningún dispositivo conectado genera lo que se denomina consumo en espera o “consumo vampiro”. Aunque la cantidad de energía que absorbe un solo cargador es mínima y suele pasar desapercibida en la factura mensual, el efecto se multiplica si en el hogar hay varios cargadores de celulares, tabletas, computadoras y relojes inteligentes conectados de forma constante.

PUBLICIDAD

Primer plano de las dos clavijas metálicas de un cargador de celular de color gris oscuro, sobre un fondo blanco, con la clavija frontal en foco.
Los cargadores antiguos resultan menos eficientes que los modelos actuales, por lo que los expertos recomiendan reemplazarlos al cambiar de teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Unión Europea, un cargador conectado sin uso puede consumir hasta 2,5 kWh al año. Para los modelos más recientes, la normativa internacional desde 2022 establece un máximo de 0,10 Wh en reposo, mientras que los fabricados entre 2011 y 2021 llegan a 0,30 Wh, y los anteriores a 2010 alcanzan hasta 0,5 Wh.

Estos valores reflejan que los cargadores antiguos son hasta cinco veces menos eficientes que los actuales. Por eso, los expertos recomiendan reemplazar los cargadores antiguos al cambiar de teléfono móvil, ya que los nuevos ofrecen mejor eficiencia energética y más garantías de seguridad.

Además, este consumo innecesario contribuye al desperdicio de energía a nivel global, un aspecto subrayado por organizaciones medioambientales como Bebat.

  • Riesgos para la seguridad

Más allá del deterioro y el consumo eléctrico, los riesgos de seguridad también aumentan cuando se deja el cargador enchufado. Las fluctuaciones de tensión en la red eléctrica, muy frecuentes durante tormentas o cortes de luz, pueden provocar picos de voltaje capaces de dañar el adaptador.

Un hombre mira un cargador de celular blanco conectado a un enchufe de pared. El cargador emite humo, luz roja y muestra signos de quemadura.
Los cargadores genéricos o sin certificación de seguridad presentan más riesgo de sobrecalentamiento, cortocircuitos y fallas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso los cargadores modernos, que cuentan con sistemas de protección, pueden resultar afectados por una sobretensión intensa.

El peligro es mayor si se utilizan cargadores económicos, genéricos o que no cuentan con certificaciones de seguridad. Estos modelos suelen ser más propensos al sobrecalentamiento, cortocircuitos y fallas eléctricas.

Cuándo saber que debemos cambiar el cargador del celular

Algunos signos advierten que es hora de cambiar el cargador: si se calienta en exceso estando enchufado sin dispositivo, presenta grietas en la carcasa, deformaciones, zumbidos, olor inusual o el cable muestra desgaste, lo recomendable es reemplazarlo por uno nuevo y certificado. Revisar periódicamente el estado del adaptador y del cable ayuda a prevenir accidentes y prolongar la vida útil del accesorio.

La forma correcta de conectar y desconectar el cargador también influye en su durabilidad. Lo adecuado es enchufar primero el cargador a la toma, luego conectar el cable al celular y, al terminar, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador del enchufe. Este procedimiento reduce el riesgo de picos de tensión que pueden dañar tanto el cargador como el dispositivo.

cargador - celular - temperatura - tecnología - 12 de marzo
Desconectar el cargador cuando no se usa, evitar zonas húmedas y usar adaptadores originales o certificados mejora la seguridad y la eficiencia eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar el cargador del celular

Entre los hábitos sugeridos para cuidar el cargador destacan: conectarlo a una regleta con fusible, evitar exponerlo a temperaturas extremas o zonas húmedas, no enrollar el cable alrededor del adaptador y, especialmente, desconectarlo de la toma cuando no se usa. Mantener el nivel de carga del celular entre el 20% y el 80% y evitar cargas nocturnas prolongadas también ayudan a preservar la batería y el propio cargador.

Desconectar el cargador cuando no se va a utilizar durante un periodo prolongado no solo reduce el consumo innecesario de electricidad, sino que también disminuye la probabilidad de daños por sobrecalentamiento o fallas eléctricas.

Utilizar adaptadores originales o certificados, revisar periódicamente el estado de los accesorios y evitar apoyar el celular sobre superficies inflamables durante la carga son medidas que contribuyen a un uso más seguro y eficiente del cargador del celular.

Temas Relacionados

Cargadores de celularCelularesHogarEnergíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

Al activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en la app de Teléfono, los usuarios reciben alertas sobre posibles fraudes

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

26 exempleados aseguran que una herramienta de IA habría perjudicado a trabajadores con discapacidad o baja médica

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

El deportista tiene 39 años de edad, mide 1,70 centrimetros y tiene tres hijos con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

Comer mientras juegas no es el mejor consejo al jugar: qué pasa si se moja o cae algo al mando

Aunque los controles de videojuegos están diseñados para resistir, los malos hábitos de uso acortan su vida útil

Comer mientras juegas no es el mejor consejo al jugar: qué pasa si se moja o cae algo al mando

Guía para conducir un vehículo automático en subidas y bajadas sin accidentes o daños en la transmisión

Acelerar a fondo en pendientes y descender en punto muerto consumen más combustible y ponen en riesgo la seguridad

Guía para conducir un vehículo automático en subidas y bajadas sin accidentes o daños en la transmisión

DEPORTES

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

De Maradona a Messi: la desafiante advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes de la semifinal contra Argentina

¿Por qué nos tapamos los ojos durante un penal? La psicología tiene la respuesta

Qué le pasa al cuerpo cuando se ve un partido de fútbol decisivo, según la ciencia

Así formará Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial: Scaloni anunció un cambio en el equipo titular

TELESHOW

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así viven los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Nazareno Casero y la exigente transformación física y mental para interpretar a Diego Maradona

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos