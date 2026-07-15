Evita daños graves en el cargador del celular: desconectarlo o no cuando termines de usarlo

Dejar el cargador del celular enchufado acorta la vida útil del adaptador porque sus circuitos internos siguen activos al recibir corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador del celular enchufado después de usarlo es una práctica cotidiana en millones de hogares, pero este aparente gesto inofensivo puede traer consecuencias tanto para la vida útil del accesorio como para el consumo eléctrico y la seguridad del hogar.

El cargador, aunque no esté conectado a ningún equipo, sigue trabajando. Los circuitos internos permanecen activos al recibir corriente de la red eléctrica. Esta exposición permanente puede causar un desgaste gradual que, con el tiempo, acorta la vida útil del adaptador.

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La tensión continua sobre los componentes electrónicos del cargador acelera su deterioro, haciendo que el accesorio falle antes de lo esperado.

Cuáles son los problemas de dejar el cargador conectado sin usarlo

Consumo eléctrico

Un cargador enchufado sin ningún dispositivo conectado genera lo que se denomina consumo en espera o “consumo vampiro”. Aunque la cantidad de energía que absorbe un solo cargador es mínima y suele pasar desapercibida en la factura mensual, el efecto se multiplica si en el hogar hay varios cargadores de celulares, tabletas, computadoras y relojes inteligentes conectados de forma constante.

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Los cargadores antiguos resultan menos eficientes que los modelos actuales, por lo que los expertos recomiendan reemplazarlos al cambiar de teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Unión Europea, un cargador conectado sin uso puede consumir hasta 2,5 kWh al año. Para los modelos más recientes, la normativa internacional desde 2022 establece un máximo de 0,10 Wh en reposo, mientras que los fabricados entre 2011 y 2021 llegan a 0,30 Wh, y los anteriores a 2010 alcanzan hasta 0,5 Wh.

Estos valores reflejan que los cargadores antiguos son hasta cinco veces menos eficientes que los actuales. Por eso, los expertos recomiendan reemplazar los cargadores antiguos al cambiar de teléfono móvil, ya que los nuevos ofrecen mejor eficiencia energética y más garantías de seguridad.

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Además, este consumo innecesario contribuye al desperdicio de energía a nivel global, un aspecto subrayado por organizaciones medioambientales como Bebat.

Riesgos para la seguridad

Más allá del deterioro y el consumo eléctrico, los riesgos de seguridad también aumentan cuando se deja el cargador enchufado. Las fluctuaciones de tensión en la red eléctrica, muy frecuentes durante tormentas o cortes de luz, pueden provocar picos de voltaje capaces de dañar el adaptador.

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Los cargadores genéricos o sin certificación de seguridad presentan más riesgo de sobrecalentamiento, cortocircuitos y fallas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso los cargadores modernos, que cuentan con sistemas de protección, pueden resultar afectados por una sobretensión intensa.

El peligro es mayor si se utilizan cargadores económicos, genéricos o que no cuentan con certificaciones de seguridad. Estos modelos suelen ser más propensos al sobrecalentamiento, cortocircuitos y fallas eléctricas.

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Cuándo saber que debemos cambiar el cargador del celular

Algunos signos advierten que es hora de cambiar el cargador: si se calienta en exceso estando enchufado sin dispositivo, presenta grietas en la carcasa, deformaciones, zumbidos, olor inusual o el cable muestra desgaste, lo recomendable es reemplazarlo por uno nuevo y certificado. Revisar periódicamente el estado del adaptador y del cable ayuda a prevenir accidentes y prolongar la vida útil del accesorio.

La forma correcta de conectar y desconectar el cargador también influye en su durabilidad. Lo adecuado es enchufar primero el cargador a la toma, luego conectar el cable al celular y, al terminar, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador del enchufe. Este procedimiento reduce el riesgo de picos de tensión que pueden dañar tanto el cargador como el dispositivo.

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Desconectar el cargador cuando no se usa, evitar zonas húmedas y usar adaptadores originales o certificados mejora la seguridad y la eficiencia eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar el cargador del celular

Entre los hábitos sugeridos para cuidar el cargador destacan: conectarlo a una regleta con fusible, evitar exponerlo a temperaturas extremas o zonas húmedas, no enrollar el cable alrededor del adaptador y, especialmente, desconectarlo de la toma cuando no se usa. Mantener el nivel de carga del celular entre el 20% y el 80% y evitar cargas nocturnas prolongadas también ayudan a preservar la batería y el propio cargador.

Desconectar el cargador cuando no se va a utilizar durante un periodo prolongado no solo reduce el consumo innecesario de electricidad, sino que también disminuye la probabilidad de daños por sobrecalentamiento o fallas eléctricas.

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Utilizar adaptadores originales o certificados, revisar periódicamente el estado de los accesorios y evitar apoyar el celular sobre superficies inflamables durante la carga son medidas que contribuyen a un uso más seguro y eficiente del cargador del celular.