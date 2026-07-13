Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Steam suma cuatro juegos gratis para reclamar hoy, del horror psicológico a un city builder con zombis - (Valve)

Steam volvió a hacer lo que mejor le funciona para mantener a millones pendientes de su tienda: sumar juegos gratis que se pueden reclamar y guardar en la biblioteca. La gracia no está solo en el precio, sino en la variedad. Hoy aparecen cuatro propuestas que van desde el horror psicológico con ambiente nocturno, hasta un constructor de ciudades en vóxeles que se convierte en defensa desesperada cuando cae la noche.

No todos quieren pagar por un experimento narrativo corto o por un “prologue” que dura menos que una serie. Pero cuando la entrada cuesta cero, el jugador se atreve: prueba, recomienda, comparte clips y, en el mejor de los casos, descubre un estudio que no habría encontrado en un lanzamiento tradicional.

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Cuáles son los 4 juegos que están regalando en Steam

El catálogo gratuito de Steam funciona como laboratorio, probar, recomendar y descubrir estudios sin pagar - crédito Valve

La selección de hoy tiene un hilo en común: ideas claras, partidas directas y experiencias pensadas para enganchar rápido. Cada título apunta a un público diferente.

1) Life & Shadow: Celestial Call – Prologue

Este juego propone una experiencia de horror psicológico con tono cósmico. La historia sitúa al jugador atrapado en un observatorio, en lo alto del Monte Clearveil, con un profesor obsesionado con las estrellas. El día es para planificar: mantener el lugar funcionando, organizar recursos y preparar la supervivencia.

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La noche cambia el ritmo: el sótano se vuelve el centro de lo inquietante y el objetivo es romper un ritual y entender qué vínculo prohibido estableció el profesor Elias con el cielo. Es un prólogo, así que funciona como introducción a un universo que apuesta más por atmósfera y misterio que por sustos fáciles.

2) HYPERFIST

Aquí no hay contemplación: es acción cuerpo a cuerpo en primera persona, rápida, agresiva y con estética de cómic. El jugador controla a Heath, un punk local con puños mecánicos, y se enfrenta a enemigos robóticos con un sistema de combate basado en golpes, agarres y movimientos fluidos.

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El atractivo está en el ritmo: un juego que se disfruta por la sensación de impacto, por su estilo visual y por la idea de resolver peleas a pocos metros, sin armas a distancia como muleta.

3) TAKE CARE OF THE DOG

El título parece amable, pero el mensaje es claro: “intente jugarlo de noche, con las luces apagadas y audífonos”. Es una historia corta sobre cuidar a un perro, seguirlo, encontrar objetos y bajar al sótano por agua “por alguna razón”. Ese “por alguna razón” es el chiste y la amenaza.

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El catálogo gratuito de Steam funciona como laboratorio, probar, recomendar y descubrir estudios sin pagar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta vive del contraste: tareas simples, tono cotidiano y una incomodidad que se instala sin avisar. Es el tipo de juego perfecto para quien disfruta experiencias breves, diseñadas para provocar tensión más por ambiente que por acción.

4) Built by Day, Bitten by Night

Este es el salto de género más divertido de la lista: un constructor de ciudades en vóxeles con estética acogedora, pero con un problema constante: por la noche aparecen zombis. Y además piratas, yetis, robots y hasta ovnis. De día se construye el reino: granjas, fuentes, mansiones, incluso elementos fantásticos como dragones. De noche, toca defender. La pregunta que sostiene cada partida es sencilla y adictiva: ¿cuánto aguanta la fortaleza hasta el amanecer?

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Cómo reclamar juegos gratis en Steam, paso a paso

El proceso es simple y sirve para cualquier título gratuito:

1) Entrar a la cuenta de Steam desde la app o desde la tienda web

2) Buscar cada juego por nombre o explorarlo en “gratis” y “novedades”

3) Verificar que el precio sea 0 y pulsar “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”

4) Confirmar la adquisición y revisar que quede guardado en la biblioteca

La recomendación práctica es reclamar primero y descargar después, para no depender del espacio libre del disco en ese momento.

Steam facilita acceso inmediato, actualizaciones constantes y un catálogo enorme. Pero conviene recordar una regla del mundo digital: se obtiene una licencia de uso vinculada a la cuenta. No hay reventa y el acceso depende de políticas y servidores. Aun así, como puerta de entrada a ideas nuevas, los juegos gratuitos siguen siendo una forma inteligente de ampliar biblioteca y descubrir sorpresas sin gastar dinero.

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