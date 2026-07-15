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Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

El deportista tiene 39 años de edad, mide 1,70 centrimetros y tiene tres hijos con Antonella Roccuzzo

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Messi es el futbolista argentino con mayor popularidad en Google. REUTERS/Paul Childs
Messi es el futbolista argentino con mayor popularidad en Google. REUTERS/Paul Childs

Lionel Messi es el jugador argentino más popular de la actualidad y esto se demuestra en Google, plataforma en la que a diarios, los usuarios realizan consultas sobre el deportista.

Las dos más buscadas son su edad y estatura. Messi actualmente tiene 39 años, nació el 24 de junio de 1987. Mide 1,70 centrimetros.

Otra consulta popular es sobre sus hijos: cuántos tiene y cómo se llaman:

  • Thiago Messi Roccuzzo: nacido en noviembre de 2012
  • Mateo Messi Roccuzzo: nació en septiembre de 2015
  • Ciro Messi Roccuzzo: Nacido en marzo de 2018.
Las búsquedas más frecuentes sobre Messi en el buscador son su edad y su estatura. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Las búsquedas más frecuentes sobre Messi en el buscador son su edad y su estatura. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Asimismo, los usuarios realizan consultas sobre el resto de la familia de Messi: quién es su esposa, padres y hermanos.

  • Esposa: Antonella Roccuzzo.
  • Padres: Jorge Messi y Celia María Cuccittini.
  • Hermanos: Tiene dos hermanos mayores, Rodrigo y Matías, y una hermana menor, María Sol.

Otra consulta que no es directamente una pregunta es “Messi estadísticas”. Algunos datos relevantes relacionados con el jugador son:

  • Participó en seis Mundiales: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, con un total de 32 apariciones y 2.844 minutos jugados.
  • Acumula 21 goles en Copas del Mundo, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia del torneo —hombre o mujer—, por delante de Kylian Mbappé (18).
Los usuarios también buscan información sobre su familia, incluidos sus hermanos. REUTERS/Lee Smith
Los usuarios también buscan información sobre su familia, incluidos sus hermanos. REUTERS/Lee Smith
  • Registra 10 asistencias en Mundiales, para un total de 31 contribuciones directas a goles en el torneo.
  • Tiene 12 contribuciones a goles en la fase eliminatoria de Copas del Mundo (6 goles y 6 asistencias), más que Pelé y Mbappé en los últimos 60 años.
  • En el Mundial 2026 disputó cinco partidos, con 8 goles y 2 asistencias.
  • En la MLS 2026 con Inter Miami lleva 12 goles y 7 asistencias en 14 partidos, con una valoración promedio de 8,47 en FotMob.
  • En lo que va de 2026 suma 23 goles y 8 asistencias en 24 partidos entre todas las competencias.

Datos al 15 de julio de 2026, antes del partido ante Inglaterra.

El fenómeno de Messi en redes sociales: cuánto seguidores tiene

Lionel Messi acumula 512 millones de seguidores en Instagram (@leomessi) al 15 de julio de 2026, lo que lo posiciona como el segundo deportista más seguido de la plataforma, detrás de Cristiano Ronaldo (671 millones).

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(Instagram)
Messi suma 512 millones de seguidores en Instagram. (Instagram)

Su tasa de interacción es de 2,43%, superior al promedio de perfiles con más de 100.000 seguidores (1,7%).

El récord histórico de la plataforma lo sostiene Messi: su publicación del 18 de diciembre de 2022, en la que celebró la conquista de la Copa del Mundo con Argentina, acumula 74,6 millones de me gusta, la foto con más interacciones en la historia de Instagram y de cualquier red social.

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La segunda publicación más likeada de su perfil es una foto en la cama junto al trofeo, del 20 de diciembre de ese mismo año, con 53,4 millones de me gusta.

En cuanto al contenido, Messi publica principalmente sobre sus partidos con la selección argentina y con Inter Miami, con capturas de victorias y mensajes breves dirigidos a sus seguidores.

En Instagram, Messi publica victorias y mensajes breves sobre sus partidos con Argentina e Inter Miami. (Instagram)
En Instagram, Messi publica victorias y mensajes breves sobre sus partidos con Argentina e Inter Miami. (Instagram)

Sus publicaciones más recientes incluyen referencias a la Copa del Mundo 2026, con textos como “Este equipo no baja los brazos nunca” o “Un pasito más… ¡finals!”.

También comparte contenido vinculado a sus colaboraciones con Adidas y Apple TV, además de fotografías de su vida familiar en Miami. En promedio, cada publicación recibe 12 millones de me gusta y 412.000 comentarios, con un costo estimado de hasta USD 2.562.366 por publicación patrocinada.

Antonela Roccuzzo acumula más de 40 millones de seguidores en Instagram, lo que la posiciona como una de las influencers latinas más seguidas de la plataforma.

Su contenido se centra en su vida familiar junto a Lionel Messi y sus tres hijos, bienestar, moda y sus colaboraciones con marcas como Adidas. Lleva 962 publicaciones y sigue a 965 cuentas.

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