Economía

Caputo consiguió USD 470 millones en el debut de un nuevo bono en dólares que vence en el próximo mandato presidencial

En la primera licitación del nuevo Bonar 2029, la Secretaría de Finanzas logró captar menos de USD 500 millones, pero a una tasa menor al 8 por ciento. La importancia para el programa financiero del 2026 y la visión en el mercado sobre el resultado

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Hombre de cabello gris con camisa azul claro y saco oscuro a cuadros, usando micrófono de solapa, gesticulando con ambas manos en un evento
El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende conseguir USD 2.000 millones con el Bonar 2029.

El ministro de Economía, Luis Caputo, consiguió USD 470 millones a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,99% en la primera colocación del Bonar 2029 (AO29), en una licitación cuando el límite máximo era de USD 2.000 millones. Y en donde se busca captar la mayor cantidad de dólares sobre todo de aquellos bonistas que recibieron el pago por el vencimiento la semana pasada por USD 4.200 millones.

La decisión de que no haya un límite de colocación marcó una diferencia respecto de emisiones del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). El debut de este instrumento significó un test relevante para el programa financiamiento del ministro Caputo, es que para el 2026 se plantea conseguir USD 6.000 millones en el mercado de capitales local. Y hasta el momento lograron captar USD 4.000 millones con el AO27 y AO28, más lo de este miércoles con el AO29.

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En la última conferencia de prensa, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, detalló que en las emisiones de títulos anteriores, como el AO27 y el AO28, el monto máximo adjudicado en la primera vuelta alcanzó los USD 150 millones y, en la segunda, los USD 100 millones. Pero que para el AO29, el Gobierno optó por eliminar ese tope inicial. “La única diferencia con el Bonar 2027 y el Bonar 2028, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, es que en la primera licitación no le vamos a poner ese monto máximo que tenían los otros bonos. Eso para aprovechar el pago del vencimiento y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, explicó Furiase.

La estrategia oficial buscó captar el interés de los inversores que recibieron pagos recientes. Caputo remarcó que la eliminación del tope respondió al volumen de fondos distribuidos en concepto de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, señaló el ministro. El objetivo, según la visión oficial, consistió en absorber la liquidez generada tras el pago a los bonistas y canalizarla nuevamente hacia instrumentos del Tesoro.

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Caputo programa financiero 2027
Durante la presentación del programa financiero, el secretario Federico Furiase explicó por qué no habría tope en la primera licitación del Bonar 2029.

La licitación del AO29 representó un primer test para medir el apetito de los inversores domésticos frente a la nueva estrategia. Analistas del mercado, como Nicolás Cappella, Sales Trader de Invertir en Bolsa (IEB), enfocaban su atención en dos variables centrales: la tasa de corte y el volumen de ofertas recibidas. “Hay que ver más que todo a qué tasa corta (entre 8% y 8,5% debería estar aproximadamente la tasa), qué cantidad de ofertas recibe y cuánto termina emitiendo en esta primera emisión, para ver el apetito que hay en el mercado local, sobre todo porque las emisiones locales son una piedra angular en el programa financiero 2026 y 2027”, sostuvo en la previa.

En Facimex Valores, la visión fue similar. Adrián Yarde Buller resaltó que con el AO28 y el AN29 el Gobierno ya demostró capacidad para conseguir financiamiento con vencimientos que exceden el mandato presidencial actual. “Con el AO28 y AN29 ya vimos que el Gobierno pudo ir gradualmente consiguiendo financiamiento con vencimiento dentro del próximo mandato presidencial, con lo cual creo que lo más importante pasará por ver si se puede empezar a financiar a plazos más largos por debajo del 8%”, sostuvo. Según sus estimaciones, la demanda para el nuevo AO29 podría ubicarse cerca del 8 por ciento.

La expectativa de los analistas situó la tasa del Bonar 2028 en torno al 8%. El resultado de la primera colocación del AO29 serviría, según los referentes del sector, para establecer un parámetro actualizado sobre la disposición de los inversores a participar del financiamiento local en dólares. Este primer tramo buscó aprovechar el flujo de fondos generado por los pagos de cupones y sentar una referencia para futuras emisiones.

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