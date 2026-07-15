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Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

Al activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en la app de Teléfono, los usuarios reciben alertas sobre posibles fraudes

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vía telefónica es una canal muy usado por criminales para cometer delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las funciones más útiles que ofrecen las versiones recientes de Android es el bloqueo de llamadas spam de manera nativa, sin necesidad de instalar aplicaciones desconocidas.

Esta funcionalidad responde a la demanda de protección y privacidad de millones de usuarios en todo el mundo, quienes buscan reducir la cantidad de interrupciones y fraudes telefónicos.

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A partir de Android 6.0 y versiones posteriores, los celulares integran el identificador de llamadas y la protección contra spam, herramientas que permiten filtrar de manera automática aquellas comunicaciones consideradas sospechosas.

Qué es el identificador de llamadas y la protección contra spam en celulares Android

Unas manos sostienen un teléfono móvil cuya pantalla muestra la notificación de una llamada spam y la opción de bloquear el número.
El identificador de llamadas muestra información sobre números desconocidos y advierte sobre posibles intentos de suplantación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El identificador de llamadas y la protección contra spam constituyen una función preinstalada en los celulares Android que, al activarse, muestra información sobre el número que intenta comunicarse. Esto incluye alertas si se detecta que la persona está ocultando o suplantando una identidad.

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El sistema verifica automáticamente si el número corresponde a un contacto guardado o si figura en bases de datos de números reportados como spam.

La protección se extiende a la detección de llamadas falsas. Si un usuario recibe una llamada de un número desconocido, el teléfono puede advertir si se trata de un posible intento de suplantación o fraude.

Cómo activar el bloqueo de llamadas spam sin instalar aplicaciones en Android

Este es el apartado donde se puede activar la opción desde este sistema operativo. (Foto: captura)
La opción de bloqueo y filtro de spam se encuentra en la configuración de la app de Teléfono de Android. (Foto: captura)

Para aprovechar esta funcionalidad, solo hay que acceder a la aplicación de Teléfono incluida en los dispositivos Android. En el menú de configuración, se encuentra la opción “Identificador de llamada y spam”, que suele estar habilitada de manera predeterminada.

Los usuarios pueden elegir mantenerla activa o desactivarla en cualquier momento, según sus preferencias de privacidad. En caso de desactivar esta opción, las llamadas de números desconocidos dejarán de ser filtradas y el usuario no recibirá alertas de posibles intentos de engaño.

Activar el filtro de llamadas spam implica que las comunicaciones identificadas como tales no generarán notificaciones ni quedarán registradas como llamadas perdidas, aunque seguirán apareciendo en el historial.

Qué requisitos debe cumplir el dispositivo Android para acceder a esta función

Para acceder al filtro de spam, el dispositivo debe contar con versiones recientes de Android y apps de Google. (Foto: Europa Press)
Para acceder al filtro de spam, el dispositivo debe contar con versiones recientes de Android y apps de Google. (Foto: Europa Press)

El sistema requiere que el teléfono utilice Android 6.0 o superior para el filtrado general, y Android 5.0 o superior para la detección de llamadas falsas.

Además, debe contar con las siguientes aplicaciones de Google: Teléfono, Contactos y Mensajes. La mayoría de los teléfonos inteligentes lanzados en los últimos años cumplen con estos requisitos de fábrica.

Asimismo, para verificar la versión de Android, es posible consultar el apartado de información del dispositivo en la configuración general. Solo con estos elementos activos, el identificador y la protección contra spam funcionarán de manera óptima.

De qué manera se pueden marcar y bloquear manualmente las llamadas spam

Si una llamada no deseada logra pasar el filtro automático, el usuario cuenta con la opción de marcarla manualmente como spam y bloquear futuras comunicaciones desde ese número.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El usuario puede bloquear y reportar llamadas no deseadas directamente desde el historial de la app de Teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ello, solo hay que localizar la llamada en el historial de la aplicación de Teléfono, mantenerla seleccionada y elegir la opción “Bloquear o marcar como spam”.

Esta acción detiene las llamadas futuras del mismo remitente y contribuye a fortalecer los filtros de Google, porque la información de los números reportados se añade a la base de datos global. Este procedimiento ayuda a proteger a más personas frente a intentos reiterados de fraude o acoso telefónico.

Qué otras pautas evitan ser víctima de fraudes telefónicos

Uno de los comportamientos más efectivos consiste en desconfiar de llamadas de números desconocidos o no almacenados en la agenda. Se debe evitar responder mensajes o llamadas que soliciten información personal, contraseñas o datos bancarios.

Otra práctica es mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo Android. Las actualizaciones frecuentes incluyen mejoras en los filtros de seguridad y en la capacidad del dispositivo para identificar llamadas potencialmente peligrosas.

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