Guía para conducir un vehículo automático en subidas y bajadas sin accidentes o daños en la transmisión

Un control adecuado de la caja automática previene averías y garantiza seguridad en rutas con pendientes. (Foto: Ford)

Conducir por rutas en pendiente suele poner a prueba la destreza al volante, sobre todo cuando se utiliza un vehículo con transmisión automática. Las subidas y bajadas pronunciadas, tan habituales en ciertas ciudades y rutas de montaña, generan dudas sobre la forma más segura de maniobrar sin comprometer la integridad del motor ni de la transmisión.

El desconocimiento sobre el uso correcto de la caja automática durante estas maniobras puede traducirse en riesgos de accidentes o en costosas reparaciones mecánicas.

Los fabricantes advierten que aplicar técnicas inadecuadas, como acelerar excesivamente en subida o descender en punto muerto, aumenta las posibilidades de daños y reduce la seguridad. En este contexto, se explican las claves para conducir un automático en pendientes

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Cómo se debe preparar el vehículo automático antes de transitar en una pendiente

Seleccionar el modo manual es clave para evitar forzar la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acercarse a una cuesta, es útil anticipar el cambio de comportamiento del vehículo. Ganar algo de velocidad antes del inicio de la pendiente permite aprovechar la inercia, facilitando el ascenso.

Además, mantener una distancia prudencial con los vehículos precedentes amplía el margen de maniobra en caso de imprevistos.

Ford sugiere que, en pendientes muy pronunciadas, conviene programar con anticipación el uso del modo manual si el vehículo dispone de esta función, lo que permite controlar mejor las revoluciones y la potencia sin forzar la transmisión.

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Cuál es la mejor forma de subir una pendiente empinada con un automático

Un error común entre los conductores es acelerar en la subida cuando ven que el auto pierde potencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ford, en subidas con mucha inclinación el vehículo puede perder velocidad o dar la sensación de falta de potencia. La tendencia natural de muchos conductores sería presionar el acelerador a fondo, pero esta práctica solo genera un desgaste prematuro del motor y un consumo excesivo de combustible.

La marca señala que, ante pendientes exigentes, lo más conveniente es activar el modo manual y seleccionar la primera marcha (identificada como “1” o con los signos -/+ en la palanca). Esta estrategia aumenta el número de revoluciones, proporcionando mayor fuerza y mejor respuesta del motor.

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Conforme evoluciona la pendiente, se puede incrementar la marcha en función de la exigencia del terreno y la capacidad del vehículo. Mantener el vehículo en modo “Drive” en subidas muy pronunciadas puede ser insuficiente, mientras que el modo manual ofrece mayor control sobre la entrega de potencia y previene el sobrecalentamiento de la transmisión.

Qué pasos seguir para un descenso seguro y sin peligros para la transmisión

El auto debe estar en Drive mientras descienda. (Foto: Ford)

El descenso exige una atención especial sobre la velocidad y el control del vehículo. La palanca debe permanecer en “Drive” durante todo el trayecto cuesta abajo.

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Esta configuración asegura que la transmisión mantenga el control sobre las ruedas motrices y evite que el auto gane velocidad descontroladamente por la acción de la gravedad.

Para regular la velocidad, se debe mantener el pie sobre el pedal del freno, aplicando presión de forma suave y constante. Alternar la presión del freno, en lugar de mantenerlo presionado de manera continua, ayuda a evitar el sobrecalentamiento del sistema.

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Ford advierte que descender en punto muerto o “neutral” no solo elimina el control inmediato del vehículo, sino que, en caso de emergencia, podría dificultar el cambio rápido de marcha y causar daños internos en la transmisión automática.

Cuáles errores deben evitarse para proteger la caja automática en pendientes

Una mala conducción aumenta el riesgo de pagos por reparaciones y reemplazos de partes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los errores más comunes figura el hábito de acelerar a fondo en subidas con la intención de mantener la velocidad, lo que solo consigue forzar el motor y desgastar la caja de cambios.

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Asimismo, otra equivocación frecuente es circular en “neutral” durante los descensos, bajo la creencia de que así se ahorra combustible.

No existe un ahorro real, y, por el contrario, esta práctica puede provocar un sobrecalentamiento de la transmisión y una pérdida de control ante cualquier imprevisto.

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