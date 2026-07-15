Economía

Flybondi retomó sus operaciones y anunció que renovará su apuesta por la logística

En medio de una investigación interna por irregularidades, la compañía comunicó el reinicio de sus vuelos y presentó un plan para recuperar su flota

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Flybondi
La reestructuración de la compañía incluyó la remoción del ex CEO y el refuerzo del área de transporte aéreo

Flybondi comunicó que retomó sus operaciones tras una investigación interna que expuso irregularidades en la gestión anterior. La empresa informó que el martes 14 de julio reinició sus vuelos con dos aeronaves y que implementará un programa de recuperación de su flota, cuyo objetivo será normalizar el servicio en el menor tiempo posible. La decisión se produce en el marco de un proceso de reestructuración impulsado por el ingreso de COC Global Enterprise como accionista principal y tras la remoción del anterior equipo directivo.

Según el comunicado oficial de Flybondi, la compañía identificó “una situación irregular de arrastre que generó inconvenientes en el funcionamiento de la compañía”. Esta situación motivó un impasse técnico y el inicio de una investigación interna para determinar responsabilidades en la gestión corporativa. “El objetivo es normalizar completamente las operaciones en el menor tiempo posible”, afirmó la empresa en el texto difundido.

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La aerolínea detalló que pondrá en marcha un programa de recuperación de la flota existente, que permitirá atender la demanda de los pasajeros a la brevedad, y que modificó la estrategia de comercialización de pasajes para adecuarla a la oferta de asientos disponibles. “Ayer se completaron 10 vuelos con la operación de dos aviones, a los que se sumarán progresivamente otras seis aeronaves”, señaló la compañía, que prevé alcanzar ocho aviones operativos en la primera etapa de normalización.

El comunicado de Flybondi remarcó el compromiso de los trabajadores, a quienes definió como “un pilar para el sostenimiento de la operación”, y agradeció la confianza y paciencia de los pasajeros afectados. Además, resaltó la decisión de trabajar con autoridades, acreedores, pasajeros y empleados para devolver la sustentabilidad a la empresa, apoyada en “la seguridad y la eficiencia operativa que la transformó en referente del sector de Low Cost en la región”.

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En paralelo, COC Global Enterprise difundió un comunicado en el que ratificó su decisión de transformar a Flybondi en un actor relevante en el sector logístico regional. El grupo estadounidense, que ingresó como accionista principal en junio de 2025, mencionó una inversión de 70 millones de dólares destinada al sostenimiento de la operación, que en ese momento “se encontraba a tres días de la quiebra”. La empresa afirmó que ese aporte inicial se vio frustrado por “la estrategia operativa plagada de irregularidades con ribetes fraudulentos diseñada por algunos integrantes del management que fueron removidos de sus cargos en junio pasado”.

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Dos aviones de Flybondi ya regresaron a los vuelos tras el proceso de revisión interna

El texto de COC Global señaló que la incorporación como principal inversor implicó el inicio de un proceso de Due Diligence, que finalizará el 31 de julio. Ese proceso derivó en una investigación interna que “reveló una serie de irregularidades que resultaron en un serio perjuicio para las finanzas de la compañía aérea”. Entre las acciones tomadas, la empresa dispuso la remoción del ex CEO y vicepresidente Mauricio Sana y de parte del equipo directivo, que fue reemplazado mayormente por miembros del staff de Flybondi. “Los abogados de la empresa trabajan en la presentación ante la Justicia de las pruebas existentes para iniciar acciones legales contra los responsables de esas maniobras”, confirmó COC Global.

En cuanto al plan de recuperación, COC Global informó que a partir de hoy se incorporó como asesor en el área de transporte aéreo a Esteban Tossutti, exdirectivo y presidente de Flybondi, quien cuenta con experiencia reconocida en el sector. La empresa reafirmó su intención de “recuperar el normal funcionamiento de la compañía como una herramienta central en la estrategia de desarrollo de un grupo líder del mercado logístico regional”.

El comunicado de Flybondi también hizo referencia al impacto de la gestión anterior, indicando que “el plan de negocios presentado por algunos integrantes del management anterior, bajo el que la empresa operó los últimos años, estuvo sustentado en esa información falsa, y se cimentó sobre una estrategia plagada de irregularidades de tinte fraudulento que afectó a los accionistas y tuvo consecuencias sobre los trabajadores y los pasajeros”.

COC Global, por su parte, destacó la sinergia entre Flybondi, Oca, Flecha Log y otras empresas del grupo, con el objetivo de desarrollar una empresa líder de logística regional. El holding estadounidense detalló que cuenta con 25 oficinas en 20 países, una flota de más de 11.500 vehículos y 32 aviones, y supera los 20.000 empleados. La visión de la compañía se centra en la innovación y la sostenibilidad en la región.

Ambos comunicados enfatizaron el compromiso con los valores de eficiencia, seguridad y servicio al cliente. Flybondi subrayó su intención de trabajar “de manera conjunta con las autoridades, los acreedores, los pasajeros que tengan pasajes sin cumplimentar y los trabajadores”, mientras que COC Global remarcó su vocación de impulsar el desarrollo logístico regional a partir de la reestructuración de la aerolínea.

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