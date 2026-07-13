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Cargas mal tu celular todos los días sin saberlo: los errores que acortan la vida de la batería

Hábitos repetidos como microrecargas prolongadas, descargas profundas y uso con calor reducen capacidad con los meses

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Cargar el celular toda la noche y llevarlo a 0% acelera el desgaste de la batería - (Unsplash)

La batería no suele morir de un día para otro. Se desgasta en silencio, a punta de hábitos pequeños que parecen inofensivos: cargar toda la noche, dejar que llegue a 0%, usar el teléfono mientras se calienta y conectar cualquier cargador “porque sirve”. El problema es que esa rutina, repetida durante meses, reduce la capacidad y hace que el celular pierda autonomía mucho antes de lo esperado.

Los teléfonos actuales son más potentes y se usan más horas, lo que aumenta el riesgo de calor y microciclos de carga. La buena noticia es que, con cambios simples, se puede alargar la vida útil sin obsesionarse ni vivir pegado al porcentaje.

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Cómo es el orden correcto al cargar

Mano sostiene teléfono móvil gris y negro con cable de carga blanco, conectado a un cargador de pared blanco en un enchufe sobre una mesa de madera clara.
El orden de conexión al cargar reduce riesgos, primero a la corriente y luego al teléfono -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de hablar de porcentajes, hay una regla básica: el orden de conexión. La recomendación técnica es enchufar primero el cargador a la corriente, luego conectar el cable al teléfono. Al terminar, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador del enchufe. Este procedimiento ayuda a reducir la exposición a picos de voltaje, aumentos repentinos y temporales que pueden afectar dispositivos y electrodomésticos.

No es una fórmula mágica para “duplicar” la vida de la batería, pero sí una práctica sensata para reducir riesgos eléctricos, especialmente en zonas con variaciones de energía.

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Malos hábitos a la hora de cargar el teléfono que podrían costar la batería

Error 1: dejarlo cargando toda la noche “porque se detiene al 100%”

Es cierto que los teléfonos modernos controlan el flujo cuando alcanzan el máximo, pero no es el final de la historia. Permanecer conectado durante muchas horas puede generar goteo de carga y pequeñas recargas repetidas, lo que produce calor y microciclos.

Isidor Buchmann, de Battery University, sostiene que las cargas en intervalos cortos durante el día, incluso en porcentajes pequeños, son una práctica más saludable. En la misma línea, HONOR indica que las cargas cortas y frecuentes reducen el desgaste, y Xiaomi explica que, aunque la carga se detenga, permanecer enchufado puede acelerar degradación por esos microciclos.

Error 2: esperar a llegar a 0% para “cargar bien”

cargador - celular - incendio - tecnología - 11 de junio
El calor es el enemigo silencioso de la batería, jugar o grabar mientras carga la castiga - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otro mito frecuente es dejar que el celular se descargue por completo. Las descargas profundas estresan los materiales internos y aceleran el desgaste. Tanto Xiaomi como HONOR coinciden en que conviene evitar extremos.

Una regla práctica repetida por fabricantes y técnicos es mantener la carga entre 20% y 80% cuando sea posible. No se trata de vivir con ansiedad, sino de evitar el ciclo completo constante.

Error 3: calor, el enemigo silencioso

El factor que más castiga a la batería es la temperatura. Usar el celular mientras está conectado al cargador, jugar, grabar video o dejarlo al sol aumenta la temperatura interna y acelera degradación.

Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia, lo resume así: “Las baterías modernas están diseñadas para durar varios años, pero su degradación depende en gran medida de los hábitos de carga del usuario. Evitar el calor excesivo y los ciclos completos de descarga es una de las mejores formas de protegerlas”. Y añade una idea clave: no se trata de usar menos el teléfono, sino de entender que el calor es el principal enemigo.

Error 4: cargadores genéricos y cables de mala calidad

Primer plano de un hombre mirando con confusión un cargador de celular y un smartphone, con un enchufe de pared al fondo.
Accesorios no certificados pueden regular peor voltaje y corriente, aumentar tiempos de carga y prolongar temperatura elevada, por lo que conviene usar cargador original o certificado y revisar el estado del cable para evitar fallas y riesgos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar el cargador original o uno certificado no es capricho. Los cargadores tienen distintas capacidades de salida: uno débil tarda más y puede mantener el teléfono caliente por más tiempo. Además, accesorios genéricos no siempre regulan bien el voltaje, lo que puede provocar picos de corriente y afectar rendimiento.

La recomendación es simple: cargador confiable, cable en buen estado y evitar “adaptadores milagro” sin certificación.

Error 5: ignorar actualizaciones que mejoran consumo

Las actualizaciones de sistema no solo traen funciones. También incluyen mejoras de gestión energética. Mantener el software al día ayuda a optimizar consumo y a reducir drenaje innecesario.

Cuidar la batería no exige reglas rígidas. Basta con evitar lo peor: calor, 0% frecuente, noches enteras enchufado y cargadores dudosos. Con esos ajustes, la autonomía dura más, el rendimiento se mantiene estable y el celular envejece con menos desgaste.

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