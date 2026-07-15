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De Maradona a Messi: la desafiante advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes de la semifinal contra Argentina

El ex futbolista sueco sorprendió con una declaración en televisión internacional en la previa del duelo mundialista en Atlanta

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El ex futbolista sueco elogió a Lionel Messi en la previa a la semifinal

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 sumó una declaración que recorrió el mundo futbolístico y se viralizó rápidamente en las redes sociales. El autor fue el ex delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se desempeña como panelista en Fox Sports durante la Copa y lanzó una frase que enlaza la historia de los dos grandes ídolos argentinos.

“Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Mañana va a ver el pie izquierdo de Dios”, dijo el ex futbolista durante una transmisión en la que compartió análisis del triunfo de España ante Francia junto al francés Thierry Henry, en la antesala del duelo en Atlanta.

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La referencia de Ibrahimovic apunta a la huella que dejó Diego Maradona con aquel gol en 1986 y la expectativa que genera Lionel Messi, quien afrontará su primer enfrentamiento oficial ante el seleccionado inglés.

No es la primera vez que el delantero de Inter, AC Milan y Barcelona, entre otros, elogia a la leyenda rosarina durante este Mundial. Tras la agónica victoria de Argentina ante Egipto en los octavos de final, había destacado el desempeño de Messi con palabras contundentes. “Se convirtió en un animal y nadie pudo atraparlo”, afirmó al repasar la actuación de Leo, quien resultó decisivo en la remontada por 3-2, anotando su octavo gol en el certamen y elevando su cuenta histórica en Copas del Mundo a 21 tantos.

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El sueco profundizó en su análisis y remarcó la determinación mostrada por el capitán albiceleste en los momentos más exigentes del partido. “Él simplemente siguió, él siguió, y este es el que yo vi, el que solíamos ver y que todavía estamos viendo. Así que también puedes ver lo emocional que es, cuánto significa esto para él”, expresó una vez finalizado aquel encuentro de máxima tensión.

Ibrahimovic, quien compartió vestuario con Messi en el fútbol español, puso en perspectiva la vigencia del argentino a los 39 años. “Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante”, subrayó.

En su análisis también trazó una comparación con Cristiano Ronaldo, al señalar: “Messi no espera a que el juego venga a él: va y toma el control. Crea oportunidades, dicta el ritmo y hace que jugadores ordinarios parezcan mejores. Ronaldo necesita que el equipo lo lleve. Messi lleva al equipo”.

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