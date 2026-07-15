La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

Meta enfrenta una demanda de 26 exempleados.

Meta enfrenta una demanda presentada por 26 exempleados que acusan a la compañía de haber utilizado un sistema basado en inteligencia artificial para evaluar el rendimiento laboral y seleccionar de manera desproporcionada a trabajadores con discapacidad, bajas médicas o determinadas situaciones protegidas durante sus despidos masivos.

Tras hacerse públicas las acusaciones, la empresa rechaza las acusaciones y sostiene que las decisiones sobre su plantilla fueron tomadas por personas y no por una IA.

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La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Oakland, California. Los antiguos trabajadores señalan a Metamate, una herramienta interna basada en inteligencia artificial que, según la acusación, habría participado en el análisis del desempeño de los empleados antes de los recortes.

Acusan a Meta de usar IA para evaluar empleados y luego despedirlos. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Los demandantes sostienen que el sistema utilizado por Meta consideró indicadores como la productividad y el uso de herramientas de inteligencia artificial para evaluar a los trabajadores.

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El problema, según la demanda, es que estos criterios habrían perjudicado a empleados que estuvieron ausentes de sus puestos de trabajo por razones médicas o que, debido a determinadas circunstancias, registraron una actividad inferior durante los periodos analizados.

Los 26 exempleados presentaron la demanda de forma anónima y proceden de seis estados de Estados Unidos, entre ellos California y Nueva York, además del Distrito de Columbia.

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Los exempleados de Meta señalan que la IA de la empresa hizo evaluaciones sin tomar en cuenta algunso permisos. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

La acusación sostiene que la metodología aplicada durante el proceso de reducción de plantilla habría afectado de forma desproporcionada a determinados grupos de trabajadores.

Entre las personas mencionadas se encuentran empleados con discapacidad, trabajadores que utilizaron permisos médicos y mujeres embarazadas.

Metamate, la herramienta de IA señalada en la demanda

El centro de la controversia es Metamate, un sistema interno relacionado con inteligencia artificial que habría sido utilizado para analizar diferentes aspectos del rendimiento de los empleados.

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Según los demandantes, Meta se habría apoyado en factores como la productividad y el uso de tokens de inteligencia artificial cuando comenzó a ejecutar sus recortes de empleo.

Este tipo de métricas podría generar diferencias entre trabajadores dependiendo de sus funciones, circunstancias personales o periodos de ausencia.

Metamate es la herramienta que habría sido usada por Meta para despedir a sus trabajadores. REUTERS/Francis Mascarenhas/

La demanda argumenta que las personas que se alejaron temporalmente de sus puestos por razones médicas podían presentar cifras inferiores frente a otros empleados que trabajaron durante todo el periodo evaluado.

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La acusación plantea así una cuestión que está ganando relevancia con la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito laboral: cómo se utilizan los sistemas automatizados para evaluar el desempeño y hasta qué punto pueden influir en decisiones relacionadas con despidos o promociones.

La controversia aparece en medio de un nuevo proceso de reducción de plantilla en la compañía.

Meta había anunciado su intención de despedir aproximadamente al 10% de su plantilla global, una medida que afectaría a cerca de 8.000 trabajadores. Los recortes comenzarían a ejecutarse a partir de mayo y podrían continuar posteriormente.

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Según la demanda, los criterios utilizados durante este proceso habrían perjudicado especialmente a quienes tuvieron ausencias justificadas por motivos relacionados con la salud u otras situaciones protegidas.

Meta negó usar IA para evaluar y despedir a sus empleados.

Los demandantes consideran que estas prácticas podrían infringir leyes federales y estatales estadounidenses destinadas a proteger a los trabajadores frente a la discriminación y las represalias.

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Las acusaciones incluyen posibles vulneraciones de las normas que protegen a personas con discapacidad, empleados que solicitan una baja médica y trabajadoras embarazadas.

Meta niega que la inteligencia artificial decidiera los despidos

La compañía ha rechazado las acusaciones. Un portavoz de Meta aseguró que las denuncias presentadas por los antiguos trabajadores carecen de fundamento y negó que un sistema de inteligencia artificial fuera responsable de decidir quién debía abandonar la empresa.

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“Las decisiones relativas a la gestión de la plantilla y a la organización las tomaban y las siguen tomando personas, no la IA”, indicó la compañía.

Meta tiene previsto despedir al 10% de su planilla mundial tras empezar a automatizar algunos procesos dentro de la empresa.

Esta respuesta establece una diferencia entre utilizar herramientas tecnológicas para apoyar determinados procesos internos y delegar directamente en un sistema automatizado la decisión final sobre un trabajador.

La demanda deberá determinar ahora qué papel tuvo realmente Metamate en las evaluaciones y si los datos obtenidos mediante la herramienta influyeron en la selección de los empleados afectados.