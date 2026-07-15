Comer mientras juegas no es el mejor consejo al jugar: qué pasa si se moja o cae algo al mando

Los malos hábitos de uso aceleran el deterioro de los mandos de consolas de videojuegos y reducen su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que con muchos otros dispositivos, los malos hábitos de uso son el principal motivo por el que se deterioran más rápido de lo esperado. Esto sucede con los mandos de las consolas de videojuegos, que al estar en contacto directo con los usuarios sufren continuamente de golpes, apretones y errores que los dañan en poco tiempo.

Entre los hábitos más comunies están dejarlos caer, comer mientras se juega, utilizar cargadores inadecuados y no realizar limpiezas periódicas. Cada una de estas acciones tiene consecuencias específicas y, en muchos casos, irreversibles, que pueden obligar al usuario a adquirir un nuevo control sin haber aprovechado al máximo el anterior.

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Cuáles son los errores que se deben evitar al usar los controles de videojuegos

Golpes y caídas

Un error común es lanzar el mando contra una superficie después de perder una partida o frustrarse en el juego. Aunque el mando esté diseñado para resistir el uso diario, los golpes pueden provocar desde microfracturas en la placa electrónica hasta daños en los motores de vibración.

Incluso cuando un control parece seguir funcionando tras una caída, las consecuencias pueden manifestarse semanas después en forma de botones flojos, joysticks desalineados o fallas intermitentes.

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Dejar el control en el sofá o en el piso expone los joysticks y la carcasa a accidentes domésticos, por lo que especialistas recomiendan guardarlo en soportes o cajones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el mando en lugares inadecuados, como el sofá o el piso, también lo expone a accidentes domésticos. El peso de una persona, una mascota curiosa o la manipulación descuidada pueden romper los joysticks o dañar la carcasa. Por eso, especialistas recomiendan el uso de soportes o guardarlo en cajones fuera del alcance de niños y animales.

Comer, beber y manos sucias

La costumbre de comer patatas fritas, galletas o cualquier otro snack mientras se juega no solo es insalubre, sino que también afecta gravemente al control. Las migas y residuos grasos se acumulan entre botones, gatillos y joysticks, produciendo con el tiempo botones pegajosos y mecanismos internos obstruidos. El azúcar y la grasa pueden corroer soldaduras y provocar fallas en la respuesta de los botones.

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Jugar con las manos sucias o sudadas tiene efectos similares. La grasa natural de la piel y el sudor contienen sales que, con el tiempo, deterioran el caucho de los joysticks, facilitan la entrada de suciedad y acortan la vida útil de los botones.

Por eso, una de las mejores prácticas es limpiar el mando cada pocas semanas y lavarse las manos antes de cada sesión de juego.

Comer mientras se juega hace que migas, azúcar y grasa se acumulen en los botones y joysticks del mando, con riesgo de obstrucciones, corrosión y fallas de respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuerza excesiva

Presionar los botones con más fuerza de la necesaria, pensando que así el juego responderá mejor, es una creencia errónea que puede costar caro. Al hacerlo con frecuencia, se desgastan las membranas de goma que permiten el rebote del botón.

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Esta presión excesiva acorta la vida útil de los botones y puede, incluso, romper las almohadillas internas, dejando los botones hundidos o pegados.

El uso agresivo de los joysticks, especialmente en juegos competitivos, también genera problemas. Moverlos bruscamente hasta el tope desgasta los componentes internos y puede provocar el temido “stick drift”, un fallo en el que el personaje se mueve solo o pierde precisión.

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Cargadores y cables

Cargar el mando con cables o cargadores genéricos de baja calidad es otro hábito perjudicial. Aunque muchos adaptadores de móviles cumplen con las especificaciones mínimas, los fabricantes recomiendan utilizar siempre el cable original, el puerto USB de la consola o un cargador certificado con salida nominal de 5 V y entre 1 A y 1.5 A. Utilizar cables inadecuados puede dañar la batería o la electrónica interna.

El uso agresivo de los joysticks puede provocar stick drift, un fallo que hace que el personaje se mueva solo o pierda precisión en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrollar los cables de los mandos, sobre todo en modelos antiguos con cable fijo, ejerce presión en las conexiones y puede provocar roturas. Es preferible guardar el cable de forma holgada para evitar daños a largo plazo.

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Tirar del cable para desconectarlo, en lugar de sujetar el conector, puede romper tanto el cable como el puerto USB del control, obligando a costosas reparaciones o a la compra de un nuevo accesorio.

Almacenamiento y exposición al calor

Dejar el mando expuesto al sol, dentro de un coche o en lugares con altas temperaturas puede deformar el plástico, dañar la batería, endurecer las gomas y debilitar los adhesivos internos. El calor excesivo es uno de los enemigos más peligrosos para la electrónica y los materiales del mando.

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Guardar el control sin protección, junto con llaves, herramientas o cargadores en una mochila, puede dañar la carcasa, los gatillos y los joysticks. Para quienes transportan el mando con frecuencia, una funda rígida resulta la mejor opción para evitar daños accidentales.