Tecno

Comer mientras juegas no es el mejor consejo al jugar: qué pasa si se moja o cae algo al mando

Aunque los controles de videojuegos están diseñados para resistir, los malos hábitos de uso acortan su vida útil

Guardar
Google icon
Manos de una mujer con anillo y reloj, sosteniendo un control de videojuegos Xbox en una mesa de madera con migas y un vaso de café.
Los malos hábitos de uso aceleran el deterioro de los mandos de consolas de videojuegos y reducen su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al igual que con muchos otros dispositivos, los malos hábitos de uso son el principal motivo por el que se deterioran más rápido de lo esperado. Esto sucede con los mandos de las consolas de videojuegos, que al estar en contacto directo con los usuarios sufren continuamente de golpes, apretones y errores que los dañan en poco tiempo.

Entre los hábitos más comunies están dejarlos caer, comer mientras se juega, utilizar cargadores inadecuados y no realizar limpiezas periódicas. Cada una de estas acciones tiene consecuencias específicas y, en muchos casos, irreversibles, que pueden obligar al usuario a adquirir un nuevo control sin haber aprovechado al máximo el anterior.

PUBLICIDAD

Cuáles son los errores que se deben evitar al usar los controles de videojuegos

  • Golpes y caídas

Un error común es lanzar el mando contra una superficie después de perder una partida o frustrarse en el juego. Aunque el mando esté diseñado para resistir el uso diario, los golpes pueden provocar desde microfracturas en la placa electrónica hasta daños en los motores de vibración.

Incluso cuando un control parece seguir funcionando tras una caída, las consecuencias pueden manifestarse semanas después en forma de botones flojos, joysticks desalineados o fallas intermitentes.

PUBLICIDAD

Un mando de PlayStation 5 blanco y negro cayendo hacia un piso de tablas de madera con partículas de polvo, y una ventana borrosa al fondo.
Dejar el control en el sofá o en el piso expone los joysticks y la carcasa a accidentes domésticos, por lo que especialistas recomiendan guardarlo en soportes o cajones.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el mando en lugares inadecuados, como el sofá o el piso, también lo expone a accidentes domésticos. El peso de una persona, una mascota curiosa o la manipulación descuidada pueden romper los joysticks o dañar la carcasa. Por eso, especialistas recomiendan el uso de soportes o guardarlo en cajones fuera del alcance de niños y animales.

  • Comer, beber y manos sucias

La costumbre de comer patatas fritas, galletas o cualquier otro snack mientras se juega no solo es insalubre, sino que también afecta gravemente al control. Las migas y residuos grasos se acumulan entre botones, gatillos y joysticks, produciendo con el tiempo botones pegajosos y mecanismos internos obstruidos. El azúcar y la grasa pueden corroer soldaduras y provocar fallas en la respuesta de los botones.

Jugar con las manos sucias o sudadas tiene efectos similares. La grasa natural de la piel y el sudor contienen sales que, con el tiempo, deterioran el caucho de los joysticks, facilitan la entrada de suciedad y acortan la vida útil de los botones.

Por eso, una de las mejores prácticas es limpiar el mando cada pocas semanas y lavarse las manos antes de cada sesión de juego.

Hombre en un sofá con control de PlayStation 5 en sus manos. Hay una caja de fideos con palillos, pollo frito, papas fritas y una bebida.
Comer mientras se juega hace que migas, azúcar y grasa se acumulen en los botones y joysticks del mando, con riesgo de obstrucciones, corrosión y fallas de respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Fuerza excesiva

Presionar los botones con más fuerza de la necesaria, pensando que así el juego responderá mejor, es una creencia errónea que puede costar caro. Al hacerlo con frecuencia, se desgastan las membranas de goma que permiten el rebote del botón.

Esta presión excesiva acorta la vida útil de los botones y puede, incluso, romper las almohadillas internas, dejando los botones hundidos o pegados.

El uso agresivo de los joysticks, especialmente en juegos competitivos, también genera problemas. Moverlos bruscamente hasta el tope desgasta los componentes internos y puede provocar el temido “stick drift”, un fallo en el que el personaje se mueve solo o pierde precisión.

  • Cargadores y cables

Cargar el mando con cables o cargadores genéricos de baja calidad es otro hábito perjudicial. Aunque muchos adaptadores de móviles cumplen con las especificaciones mínimas, los fabricantes recomiendan utilizar siempre el cable original, el puerto USB de la consola o un cargador certificado con salida nominal de 5 V y entre 1 A y 1.5 A. Utilizar cables inadecuados puede dañar la batería o la electrónica interna.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso agresivo de los joysticks puede provocar stick drift, un fallo que hace que el personaje se mueva solo o pierda precisión en el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enrollar los cables de los mandos, sobre todo en modelos antiguos con cable fijo, ejerce presión en las conexiones y puede provocar roturas. Es preferible guardar el cable de forma holgada para evitar daños a largo plazo.

Tirar del cable para desconectarlo, en lugar de sujetar el conector, puede romper tanto el cable como el puerto USB del control, obligando a costosas reparaciones o a la compra de un nuevo accesorio.

  • Almacenamiento y exposición al calor

Dejar el mando expuesto al sol, dentro de un coche o en lugares con altas temperaturas puede deformar el plástico, dañar la batería, endurecer las gomas y debilitar los adhesivos internos. El calor excesivo es uno de los enemigos más peligrosos para la electrónica y los materiales del mando.

Guardar el control sin protección, junto con llaves, herramientas o cargadores en una mochila, puede dañar la carcasa, los gatillos y los joysticks. Para quienes transportan el mando con frecuencia, una funda rígida resulta la mejor opción para evitar daños accidentales.

Temas Relacionados

Mandos de videojuegosPlayStationXboxNintendoConsolas de videojuegosVideojuegosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

Al activar el identificador de llamadas y la protección contra spam en la app de Teléfono, los usuarios reciben alertas sobre posibles fraudes

Cómo bloquear las llamadas spam en Android sin descargar aplicaciones

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

26 exempleados aseguran que una herramienta de IA habría perjudicado a trabajadores con discapacidad o baja médica

La polémica que enfrenta Meta: la acusan de usar IA para seleccionar trabajadores que serían despedidos

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

El deportista tiene 39 años de edad, mide 1,70 centrimetros y tiene tres hijos con Antonella Roccuzzo

Lionel Messi y las 5 preguntas más buscadas del 10 argentino en Google: Antonella como estrella

Guía para conducir un vehículo automático en subidas y bajadas sin accidentes o daños en la transmisión

Acelerar a fondo en pendientes y descender en punto muerto consumen más combustible y ponen en riesgo la seguridad

Guía para conducir un vehículo automático en subidas y bajadas sin accidentes o daños en la transmisión

Diferencia entre la letra N y P en un vehículo automático aunque ambas sirvan para dejar de acelerar

Entender cada ubicación es clave para no poner en riesgo el auto al dejarlo estacionado

Diferencia entre la letra N y P en un vehículo automático aunque ambas sirvan para dejar de acelerar

DEPORTES

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

Argentina-Inglaterra, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: el campeón del mundo realiza la entrada en calor

De Maradona a Messi: la desafiante advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes de la semifinal contra Argentina

¿Por qué nos tapamos los ojos durante un penal? La psicología tiene la respuesta

Qué le pasa al cuerpo cuando se ve un partido de fútbol decisivo, según la ciencia

Así formará Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial: Scaloni anunció un cambio en el equipo titular

TELESHOW

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así viven los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

Nazareno Casero y la exigente transformación física y mental para interpretar a Diego Maradona

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

La actriz de American Horror Story fanática de Argentina y La Mona Jiménez: “Lo abracé y le confesé mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Zelensky propuso al jefe de la energética estatal Naftogaz como nuevo primer ministro de Ucrania

Estados Unidos desvió dos buques comerciales que intentaron burlar el bloqueo a los puertos iraníes

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos